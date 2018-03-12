Мэрия Казани усомнилась в эффективности пандусов и «портфельных» подрядчиков

В этом году лишь 15 домов из 296, подлежащих капремонту, будут оборудованы пандусами

Власти Казани усомнились в эффективности пандусов — только 15 домов из 296, попавших в план капремонта на этот год, оборудуют конструкциями, облегчающими доступ маломобильных групп населения к квартирам. Чиновники решили, раз коляски все равно не пролезают в лифт (а старые лифты действительно узкие), то смысла делать пандусы ради «четырех ступенек» нет. Еще одна новость из темы капремонта — это новые правила отбора подрядчиков. Теперь процесс будет проходить через торги, в мэрии опасаются, что это станет лазейкой для случайных подрядчиков. Подробности в материале «Реального времени».

Власти Казани усомнились в эффективности пандусов

Установка пандусов в жилых домах не дает желаемого эффекта — к неожиданному выводу пришли власти Казани. По словам председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, «практическая польза от конструкций спорная». Видимо, поэтому только 15 домов, попавших в программу капремонта, оснастят пандусами.

— Можно подняться [по пандусу] на первый этаж. Если дом многоэтажный, доехать до лифта и в лифте подняться, но если лифт не прошел через программу капремонта, то, как правило, там проход узкий и инвалидная коляска в этот лифт не проходит. В тех домах, где мы лифты меняем, там заранее делаются более широкие проемы. А в пятиэтажках — ну поднимемся мы на первый этаж с этим пандусом, а дальше? Как правило, инвалиды живут на самых разных этажах. Одно дело — подняться на четыре ступеньки на первый этаж, а другое — на 10 ступенек затащить взрослого человека. Тут есть над чем подумать. У нас есть реализованные проекты, когда снаружи пристраивается либо подъемник, либо пандус, но это опять же первый этаж, — говорит Гиниятуллин.

Единственное решение проблемы — переселить тех, кто не может самостоятельно передвигаться, на первый этаж, но и тут, как сказал чиновник, «поле для маневра ограничено».

По словам Искандера Гиниятуллина, «практическая польза от конструкций спорная». Фото kzn.ru



— В этом направлении мы работаем с Комитетом земельных и имущественных отношений. Но сегодня муниципального жилья немного в Казани, 2500 домов вообще не имеют муниципального жилья. В 5500 — меньше 3% осталось [муниципального жилья], — говорит Гиниятуллин.

Тем не менее социальные объекты — три подростковых клуба, четыре поликлиники и два детсада — элементами «доступной среды» будут оборудованы. Кроме пандусов это поручни и элементы помощи слабовидящим — всего на сумму 3,5 млн рублей.



Недобросовестные подрядчики найдут лазейку в капремонт

Капремонт жилья в этом году пройдет в 296 многоквартирных домах на 1,92 млрд рублей, 61,6% от этой суммы собрано собственниками квартир, 23,3% выделено из республиканского бюджета, 15,1% — из местного бюджета. В 175 домах будет выполнен весь комплекс работ, в 40 домах заменят 118 лифтов. Впервые капремонт пройдет в общежитиях — в программу попали 11 объектов.

В этом году в программе капремонта есть свои особенности — были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, в соответствии с которыми отбор подрядчиков будет осуществляться на аукционе. Вроде бы снижаются коррупционные риски и возрастает конкуренция, что не может не влиять на стоимость работ, но у казанских властей на этот счет другая точка зрения.

— До прошлого года мы осуществляли отбор комиссией из представителей пяти организаций — это Минстрой, ГИСУ, администрация муниципального образования, управляющая компания, жилинспекция. С новым порядком — путем электронных торгов — есть опасения, и мы через это проходили в 2008 году, когда конкурс выигрывали так называемые «портфельные» подрядчики, у которых, кроме портфеля с документами, ничего за душой нет. Они просто на 30—40% снизили цену, выиграли конкурс, а потом оказалось, что работать там некому. Опасаемся, что расширяется доступ недобросовестных подрядчиков на этот рынок. Единственный критерий — цена — в данном случае может сыграть негативную роль, — говорит Гиниятуллин.

В этом году будут отремонтированы 19 садиков и одна школа на сумму 596 млн рублей. Фото kzn.ru



К Дербышкам повернулись лицом: новый детсад и подростковый клуб

Кроме жилья в программу капремонта в этом году войдут учреждения образования. Всего в Казани 162 школы и 309 детсадов. Из них за 6 лет капитально отремонтированы все 134 школы старше 1982 года постройки и 15 детсадов на сумму 3,4 млрд рублей. Нуждаются в ремонте 11 школ и 158 детсадов старше 30 лет. В этом году будут отремонтированы 19 садиков и одна школа на сумму 596 млн рублей. Один из детсадов появится в Дербышках в здании бывшей станции детско-юношеского туризма и экскурсий.

— Это здание 1936 года постройки, оно не использовалось с 2012 года. Учитывая нехватку мест в детсадах в Дербышках, было принято решение о проведении ремонта и восстановлении этого детсада на 80 мест, — рассказал Искандер Гиниятуллин.

Из 19 детсадов, включенных в программу на 2018 год, два объекта сейчас полностью закрыты, в пяти детсадах ограничен прием детей в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания.

Продолжится капремонт поликлиник — в плане ремонт 15 учреждений, состоящих из 21 здания, на сумму 338 млн рублей. Это четыре женские консультации, городская и детская поликлиники, эндокринологический диспансер, две клинические и одна инфекционная больница, госпиталь для ветеранов войн, психиатрическая больница имени Бехтерева. Сумма инвестиций в ремонт составила 338,1 млн рублей. На ремонт восьми подростковых клубов, в которых занимаются 1400 детей, потратят 8 млн рублей, после модернизации охват увеличится на 15%. Кроме этого, в Дербышках откроется клуб «Лазер» на 700 детей и подростков.

Полный список объектов, попавших в программу капремонта, можно посмотреть здесь.