«Реставрация — это сумасшедшие деньги, и функционально здание не используешь»

ТЦ вымрут, как динозавры, архитекторов заменит ИИ, а увеличить зеленые зоны поможет невидимая рука рынка

В Казани открылся международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM, собравший ведущих специалистов и представителей бизнеса. Говорили о развитии городов, в том числе городов будущего. Как уже лет через 20 профессию архитектора может вытеснить искусственный интеллект. Тем не менее важно сохранять историческую застройку и культурное наследие. Как это лучше всего сделать — советовался с зодчими президент Татарстана Рустам Минниханов, а министр строительства России Михаил Мень обещал помочь финансами: на развитие малых городов и исторических поселений дополнительно выделят 5 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Качество зарабатывает деньги, и человек — центр дизайна

От искусственного интеллекта до жизни на другой планете — никто не подозревал, что ведущие архитекторы и дизайнеры будут всерьез говорить на такие темы. Но тематика форсайт-сессии «Тренды архитектуры и дизайна, новые вызовы и стремления» обязывала поднимать и более глобальные вопросы.

Участников разделили на восемь команд, каждой достался именитый спикер. Предложили темы для мозгового штурма: по управлению развитием городов, исторического наследия, городской архитектуры, общественных пространств, индустрии дизайна и другие. После презентовали свои мастер-планы гостям форума.

Так, Патрик Майерс, архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) отметил, как важно, чтобы и сами жители управляли развитием своих городов, не забывали ни об инновациях, ни об аутентичности: «Что же Казань делает Казанью? В чем ее идентичность? Возможно, она уже сформулирована, тогда нужно ее усиливать». А сделать это, по мнению архитектора, помогут инвестиции в образование и развитие соответствующего опыта. Казанский социолог и урбанист Мария Леонтьева спросила гостя: какими экономическими аргументами можно убедить власти и девелоперов, что городу нужно больше зелени, что это часть экологических услуг, которые должны поставлять горожанам? Девушка известна как экозащитница, не раз выступала против застройки рощи на Гаврилова.

«В качественной среде стоимость квадратного метра выше. Именно качество зарабатывает деньги», — считает Патрик Майерс. Фото president.tatar.ru

— Ответ обычно простой. Если вы что-то делаете качественно, вы можете больше денег заработать. В качественной среде стоимость квадратного метра выше. Именно качество зарабатывает деньги, — ответил Патрик Майерс, очевидно, подразумевая, что жилье у парка будет стоить дороже, чем на месте вырубленной рощи.

Андрей Бобыкин, президент международной ассоциации «Союз дизайнеров», рассказал об основных трендах в дизайне. Интересные направления — эмоциональная среда, где «важна разработка не только умных, экологичных предметов, но и тех, что вызывают положительные эмоции», а также эко-дизайн, когда люди хотят быть ближе к природе. Любопытно и то, как дизайнеры представляют себе будущее:

— Это персонализация предметного мира, жизнь и развитие на других планетах, вариативность пространств, то есть деление на урбанистов и возвращение в природу. Человек — центр развития дизайна. То есть все, что высказывали дизайнеры, сводится к одному — все делается для человека и во имя его, — заявил Бобыкин и призвал к тому, чтобы дизайнеры не работали в стол, а больше занимались готовыми продуктами.

Историческое наследие: кнуты есть — пряников не хватает!

Владимир Григорьев, главный архитектор Санкт-Петербурга, обсуждал с участниками культурное наследие городов. Тема — сплошные противоречия, признался он. С одной стороны, число исторических поселений растет, с другой — уменьшается количество памятников. Вроде бы приходит осознание ценности исторической среды, но при этом все больше зданий оказываются заброшенными.

— Кнуты у нас есть, а пряников не хватает. И это, наверное, главное, что нам нужно попытаться создать. Какие направления могли бы быть в этой области по развитию интереса к культурному наследию? Безусловно, надо продумать меры по стимулированию собственников, потому что большая часть того, о чем мы говорим, в частных руках. Надо их простимулировать, но в то же время и ответственность повысить. У нас парадоксальная ситуация: запрет на снос исторических зданий есть, но в то же время ответственность за фактический снос ничтожна, мала и плохо применима, — посетовал главный зодчий Санкт-Петербурга.

«У нас парадоксальная ситуация: запрет на снос исторических зданий есть, но в то же время ответственность за фактический снос ничтожна, мала и плохо применима», — посетовал главный зодчий Санкт-Петербурга. Фото president.tatar.ru



По словам Григорьева, нужны субсидии и льготы, но при этом — и отдача самих собственников. А вообще неплохо было бы ввести должность нового омбудсмена в России — по историческому и культурному наследию. Выступление заинтересовало президента Татарстана, вместе с Михаилом Менем он внимательно слушал и не удержался от вопроса:

— Тема нас всех беспокоит, я даже министру говорю: если историческое здание бесхозное, разрушается, никому до этого дела нет. Но возьмись за него — огромное количество требований, даже просто согласование… Как вы эту задачу у себя решаете, все-таки у вас город огромный, опыта больше. Мы пытались по-разному: и раздавать, и какие-то послабления делать. Где-то получается, где-то нет. А реставрация — ну просто сумасшедшие деньги стоит и функционально здание использовать невозможно, — заметил Рустам Минниханов.

По словам спикера, хвастать ему тоже особо нечем, хотя работа идет. Все, что касается культурного наследия, в Питере делят на две категории: то, что абсолютно жестко охраняется законом, и зоны исторического наследия под охраной ЮНЕСКО. Но «мы не можем весь город считать музеем», отметил Григорьев, всем хочется жить в благоустроенных современных домах. Поэтому где это допускается, власти идут на послабления, например, снимают требования по парковкам или зеленым зонам в домах старой застройки. Инвесторам дают максимально льготные условия для реконструкции зданий без увеличения общей площади более чем на 25%. Пока радикальных изменений нет, но надежды питерские зодчие не теряют.

Больше всего Дэндра (справа) поразил своим выводом, что искусственный интеллект (ИИ) оставит людей без работы. Фото Олега Тихонова



ТЦ вымрут, как динозавры, архитекторов заменит ИИ

С необычной презентацией выступил и Даниель Дэндра, архитектор, урбанист, основатель студии «AnotherArchitect» из Германии. Речь вновь зашла о будущем, но уже о более обозримом. По его мнению, онлайн-сервисы скоро полностью завоюют мир торговли: «Это означает, что торговые центры станут следующими динозаврами, и значит, необходимо думать о том, как делать в наших зданиях такие структуры, которые позволят быстрее что-то доставить до вашей квартиры». Беспилотные автомобили заполонят страны уже в ближайшие пять лет, а значит, и вопросы с парковкой перестанут нас волновать. «Перемещение станет и быстрее и дешевле, будет сезонная промышленная миграция и, возможно, нам нужно будет архитектуру города менять под такой промышленный туризм».

По словам урбаниста, электроэнергия станет еще более доступной. В Германии уже сейчас платят людям за то, чтобы принять в энергосеть электричество, которые поставляют частные дома, например, от солнечных панелей. «Например, у вас в Казани такие же солнечные часы, как в Штутгарте. Количество солнечных дней у вас такое же, а значит, это применимо и у вас». Эксперт привел в пример и успешный опыт Швеции по переработке, где свой мусор уже исчерпали и импортируют чужой. Но больше всего Дэндра поразил своим следующим выводом, как искусственный интеллект (ИИ) оставит людей без работы:

— Промышленная революция, которая в предыдущем столетии стала одним из важнейших событий в истории человечества, оставила нас с огромным рабочим классом. А искусственный интеллект даст нам огромный процент населения, которых будет невозможно трудоустроить. Другими словами, необходимо будет создавать новые виды деятельности. Возможно, такие города, как Казань, будут ориентироваться на туризм или что-то еще, — прогнозирует Даниель Дэндра.

80% детей, рожденных сегодня, не будут работать по тем профессиям, которые нам известны. Профессии для них еще предстоит выдумать, а соответственно, надо подумать и о том, какими строить детсады и школы, призвал урбанист и обрисовал нерадужную картину для самих архитекторов: «Нашей профессии не будет через 20 лет, все заберет на себя искусственный интеллект». Правда, не расстроился, а признал это реалиями уже сегодняшнего мира.

Висенте Гуаярт хотел бы увидеть, как Казань соревнуется не только в спорте (тут все вспомнили игру «Рубина» с «Барселоной»), но и в части архитектуры и дизайна. Фото Олега Тихонова



Глава союза архитекторов России Николай Шумаков говорил о вопросе образования и подготовки кадров. «Наш стол был самый сложный, вобрал в себя все темы других команд. Ребята поработали около часа над направлениями стратегических позиций для развития профессионального сообщества. Тренды: профессиональное сообщество не имеет рычагов влияния на результат, потребность в кадрах есть, но платить за них никто не хочет».

Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны (2011—2015 гг.) хотел бы увидеть, как Казань соревнуется не только в спорте (тут все вспомнили игру «Рубина» с «Барселоной»), но и в части архитектуры и дизайна. Призвал активнее развивать диалоги между городами, отметил, что в свое время (в 30-е годы XX века) Россия была одной из лучших стран по жилищному строительству. Напомнил про деревянное зодчество и задался вопросом: почему его сейчас нет?

Некоторые участники, в том числе глава Минстроя РФ, приехали на форум по приглашению татарстанского министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ирека Файзуллина.



Мень: «Ждем заявок от Татарстана»

Министр строительства России Михаил Мень начал с задач, которые поставил президент России в своем послании. Это наращивание объемов ввода жилья с 80 млн до 120 млн кв. м, снижение ипотечных ставок до 7—8% и улучшение жилищных условий не для 3 миллионов российских семей ежегодно, как сейчас, а для 5 миллионов семей.

— Задача амбициозная, серьезная, но решаемая. Чтобы ее выполнить, надо учесть много факторов. Первый — то, о чем вы здесь сегодня говорите, это городская среда и общественные пространства. Потому что нам важно не просто построить эти 120 млн «квадратов» жилья. Нужно, чтобы они были востребованы. Буквально за 2—3 года спрос поменялся кардинально. Если вчера люди были готовы приобрести любые квадратные метры, сегодня — это не так. Сегодня люди требуют и голосуют рублем за комфортное городское пространство, — отметил Михаил Мень.

Министр пояснил, почему на смену эконом-классу пришел стандарт. За этим понятием «часто прятали не очень качественное, мягко говоря, жилье, и когда я ездил по регионам и показывал недостатки, мне застройщики говорили: «Ну это же жилье экономического класса». Михаил Мень напомнил про федеральную программу развития городской среды, отметил Казань за привлечение студентов над проектированием общественных пространств.

«Если вчера люди были готовы приобрести любые квадратные метры, сегодня — это не так. Сегодня люди требуют и голосуют рублем за комфортное городское пространство», — отметил Михаил Мень. Фото president.tatar.ru



— Недавно было совещание президента с мэрами малых исторических городов и было принято решение добавить еще 5 млрд рублей на эту программу именно в части развития городской среды в малых городах и в первую очередь исторических поселений. Так что, Рустам Нургалиевич, мы ждем заявки и от ваших городов для участия в этом конкурсе, до 1 апреля необходимо подать соответствующие документы к нам в министерство, — отметил глава Минстроя РФ.

Параллельно министр призвал повышать статус архитекторов в стране, рассказал о профессиональном конкурсе для зодчих. В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что кадры для развития городской среды — самый сложной вопрос в республике. «Жизненный уровень растет, качество жизни улучшается, и у людей появляется потребность в общественных пространствах, скверах, парках, развитии города. Об этих зачах 10 лет назад мы даже не думали». Президент напомнил, как сильно преобразилась Казань за последние 15 лет, признал, что некоторые преобразования не пошли на пользу:

— Не все наши решения были правильными. Много ошибок сделали. Не специально, а по не знанию. Сегодня эти вопросы уже решаются по-другому. Тема общественных пространств и городской среды важна. И население очень позитивно отзывается о тех изменениях, которые произошли недавно: парки, набережные, — отметил Рустам Минниханов.

Татарстанский лидер призвал активнее привлекать зарубежных архитекторов и урбанистов, изучать лучшие практики. Кроме Казани, есть и другие исторические города в Татарстане, которые также предстоит развивать, но без ущерба их аутентичности.