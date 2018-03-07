Ипотечные ставки вниз: прислушаются ли к Путину татарстанские банки?

Президент поставил планку в 7%, кто первым из кредиторов приблизится к заявленному порогу

Фото: Роман Хасаев

Повышать доступность жилья для россиян путем снижения ипотечных ставок — такую задачу поставил президент в своем послании: «Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно», — отметил Владимир Путин. Помнится, Герман Греф пошел еще дальше, прогнозируя в скором будущем снижение до 5%. Перед выступлением главы государства аналитическая служба «Реального времени» замерила ипотечные ставки в Татарстане. И пока лидеры рейтинга готовы предложить минимум от 8,5% до 10%. Что же, остается дождаться реакции банков: кто из них первым отзовется на призыв Путина сделать ипотеку еще более доступной.



Путин: «Стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам!»

Доступная ипотека уже помогла многим россиянам справить новоселье — в прошлом году жилищные условия улучшили 3 миллиона семей. Теперь президент ставит задачу — поднять планку до 5 миллионов ежегодно. И одним из способов достижения цели видит дальнейшее снижение ипотечных ставок. За последние 17 лет число выданных ипотек в России выросло с 4 тысяч до миллиона, а средняя ставка с 30% опустилась ниже 10%.

— Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7—8 процентов. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно. За предстоящие 6 лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов, — подчеркнул Владимир Путин.



«Новую высоту», по его словам, нужно взять и в ежегодных объемах ввода жилья, нарастив его с 80 млн до 120 млн квадратных метров, чтобы 5 миллионам российских семей было на какие квартиры оформлять ипотеку. Вскоре после выступления Путина Герман Греф сообщил, что Сбербанк уже планирует в ближайшие год-два снизить ставки по ипотеке до 7%. Причем и это не предел, прошлой осенью глава Сбера прогнозировал снижение до 5%. Пока же кредитор предлагает татарстанцам кредиты как на новостройки, так и на вторичное жилье по ставке в 10% годовых.

Президент ставит задачу — поднять планку до 5 миллионов ежегодно. И одним из способов достижения цели видит дальнейшее снижение ипотечных ставок. Фото kremlin.ru

Интересно, как отреагируют на призыв российского лидера остальные банки в Татарстане? Впрочем, ипотека становится доступнее уже с августа прошлого года, когда ставки впервые начали снижать в масштабах всей страны. Когда мы замеряли ставки в начале зимы, оказалось, что их снизили 14 банков, сейчас тот же тренд замечен еще в девяти. Правда, сразу оговоримся, у некоторых из них, например у «Татсоцбанка», при этом высокая комиссия за выдачу кредита — от 10 до 20 тыс. рублей единовременно. На первичном рынке лидерами снижения в этот раз стали «Татсоцбанк» (-1,50 п.п., ставка 8,50%), «Промсвязьбанк» (-1 п.п., ставка 9,40%) и «Райффайзенбанк» (-0,75%, ставка 9,50%). На вторичном — картина та же, за исключением того, что рейтинг по снижению возглавил «Девон-Кредит» (-2 п.п., ставка 12%).

Также свои ипотечные условия в обоих сегментах улучшили Банк «Аверс» (-0,50—0,75%, ставка 9,25% при соблюдении определенных условий), «Банк Казани» (-0,50%, ставка 10%), «Абсолют Банк» (-0,51%, ставка 9,99%), «Россельхозбанк» (-0,15%, ставка 9,30%) и «КБ ДельтаКредит» (-0,50%, ставка 10%). С 5 марта сюда же можно включить и «Ак Барс» Банк со сниженной ставкой до 9,50% (-1 п.п., минимальное значение).

Впрочем, не во всех случаях можно говорить о доступности ипотеки. Ряд банков, снижая ставки, наращивает при этом скрытые комиссии и дополнительные платежи, например, в виде обязательного страхования жизни. У некоторых заявленный в рекламе процент расходится с тем, что фигурирует в кредитном договоре.

— Очень многие, покупаясь на низкие ставки, сдают анкеты, а в итоге получают не ту ставку, на какую рассчитывали. Кроме того, есть банки, которые дают кредиты по низким ставкам, навязывая страхование жизни 15—20%. Таким образом, анонсированные ставки не всегда в реальности прописываются в договоре, то есть иногда снижение ставок — это не более чем рекламный ход, — отмечает директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Олег Исламов: «Тенденция по снижению ставок в текущем году сохранится». Фото Романа Хасаева



Падать ниже некуда?

Некоторые эксперты считают, что дальнейшего снижения ипотечных ставок можно уже не ждать, больше они не будут падать. Но в самих банках с этим не согласны:

— Ставки по ипотечному кредитованию тесно связаны с динамикой ключевой ставки ЦБ РФ. По мнению аналитиков, ключевая ставка ЦБ будет снижаться быстрее, чем предполагалось ранее. Вследствие этого возможно дальнейшее снижение ставок по ипотечному кредитованию в течение 2018 года, — считают эксперты «Ак Барс» Банка.

— Ипотека остается одним из самых востребованных видов розничного кредитования. Тенденция по снижению ставок в текущем году сохранится, — уверен управляющий директор по ипотечному кредитованию ВТБ в Татарстане Олег Исламов.

За последние 4 года число оформленных жителям республики ипотек выросло с 34,3 тысячи до 44,4 тысячи займов (+29%), а объемы выданных средств — с 38,4 млн до 67 млн рублей (+74%). Для примера — только розничное подразделение ВТБ в Татарстане выдало 415 ипотечных кредитов на сумму 768 млн рублей, что на 42% выше показателя прошлого года. За февраль банк оформил еще 605 кредитов на сумму 1,1 млрд рублей.

Росту пузыря способствует некачественный андеррайтинг

Объемы выдачи ипотечных займов выросли до рекордных значений. Не приведет ли это к раздуванию ипотечного пузыря на рынке? Впрочем, застройщики не видят такой угрозы:

— Росту пузыря способствует не снижение ипотечных ставок, а некачественный андеррайтинг. Основная задача банков — не допускать роста портфеля плохих кредитов. Мы считаем, что на сегодняшний день у банков эта компетенция находится на достаточно высоком уровне и они тщательно проверяют каждого будущего заемщика, — отметил коммерческий директор УК «Унистрой» Искандер Юсупов.

Искандер Юсупов: «Росту пузыря способствует не снижение ипотечных ставок, а некачественный андеррайтинг. Основная задача банков — не допускать роста портфеля плохих кредитов»



Доля россиян, которым ипотека стала доступнее, в прошлом году выросла до 43%, годом ранее было 37% (данные АИЖК). Конечно, это связано с рекордно низкими ставками. Эксперты подсчитали, что при снижении ставки с 13% до 9% можно сэкономить до 45% от суммы кредита!

— Мы продолжаем наблюдать повышенный спрос на рефинансирование жилищных кредитов вследствие снижения ипотечных ставок с конца 2017 года. В дальнейшем, вероятнее всего, снижение базовой ставки и замедление инфляции сделают кредитные ресурсы еще более доступными. Крупнейшие финансовые учреждения будут заинтересованы в наращивании объемов кредитования. Данная тенденция позволит увеличить спрос со стороны населения. Конкурентная борьба между банками будет усиливаться в сфере предоставления качественного сервиса и индивидуального подхода к клиенту, — прогнозируют в «Ак Барс» Банке.

ОПРОС