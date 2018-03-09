I международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM

9-11 марта в Казани на I Международном Инвестиционном Форуме Архитектуры и Дизайна SIYUM объединятся специалисты в области архитектуры и дизайна, представители бизнеса, потенциальные инвесторы и заказчики для обмена опытом, знаниями и решения актуальных задач. Их совместные идеи и проекты откроют новые возможности для изменения пространства. Каждый сможет внести свой вклад в развитие отрасли.
Миссия форума SIYUM: развивать отрасль архитектуры и дизайна для последующих глобальных изменений окружающей среды.
Мероприятие проводится при поддержке Союза архитекторов России совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, холдингом PentaHouse и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Откроет форум пленарное заседании с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Тема заседания «Design Your Future или Проектирование глобального будущего: тренды архитектуры и дизайна, новые вызовы и стремления».
Образовательная программа форума включает в себя сессии по 5 направлениям: архитектура, дизайн, HoReCa, личный бренд, креативные индустрии. Пройдёт 24 лекции, 43 мастер-класса, где участники узнают:
−всё об упаковке работы одного специалиста в дизайн-студию;
−как построить личный карьерный маршрут;
−какие навыки будут востребованы на рынке через 5 лет;
−как изменить дизайн-мышление и повысить cвой средний чек;
−как избавиться от шаблонных решений в работе;
−как повысить инвестиционную привлекательность проекта и территории
Своё участие в форуме уже подтвердили 60 спикеров из 18 стран, среди которых такие профессионалы высшего звена как:
Регистрация открыта на www.siyum.ru.
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