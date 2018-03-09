I международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM

9-11 марта в Казани на I Международном Инвестиционном Форуме Архитектуры и Дизайна SIYUM объединятся специалисты в области архитектуры и дизайна, представители бизнеса, потенциальные инвесторы и заказчики для обмена опытом, знаниями и решения актуальных задач. Их совместные идеи и проекты откроют новые возможности для изменения пространства. Каждый сможет внести свой вклад в развитие отрасли.

Миссия форума SIYUM: развивать отрасль архитектуры и дизайна для последующих глобальных изменений окружающей среды.

Мероприятие проводится при поддержке Союза архитекторов России совместно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, холдингом PentaHouse и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Откроет форум пленарное заседании с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Тема заседания «Design Your Future или Проектирование глобального будущего: тренды архитектуры и дизайна, новые вызовы и стремления».

Образовательная программа форума включает в себя сессии по 5 направлениям: архитектура, дизайн, HoReCa, личный бренд, креативные индустрии. Пройдёт 24 лекции, 43 мастер-класса, где участники узнают:

−всё об упаковке работы одного специалиста в дизайн-студию;

−как построить личный карьерный маршрут;

−какие навыки будут востребованы на рынке через 5 лет;

−как изменить дизайн-мышление и повысить cвой средний чек;

−как избавиться от шаблонных решений в работе;

−как повысить инвестиционную привлекательность проекта и территории



Своё участие в форуме уже подтвердили 60 спикеров из 18 стран, среди которых такие профессионалы высшего звена как:

Член Королевского Института Архитекторов Ирландии, почти 30 лет являлась одним из ведущих архитекторов Дублина, имеет завершённые объекты в Ирландии, Англии и России Мария Кирнан (Ирландия);

(Ирландия); Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков ;

; Практикующий светодизайнер с опытом работы в крупных российских и европейских проектных компаниях, принимала участие в разработке Концепции освещения Олимпийского парка Сочи, практикующий светодизайнер и маг пространства Наталья Маркевич ;

; Мастер уникального контента, бизнес-спикер и консультант по прайсингу

Роман Тарасенко ;

; Дизайнер, руководитель программы транспортного дизайна университета LAMK,

Ли Уолтон (Финляндия);

(Финляндия); Управляющий партнер холдинга «СПА Девелопмент Групп», титульный партнер Конгресса SWIC, член жюри Международной премии Perfect Spa, докладчик Конгрессов Спа и Веллнесс Инна Сидорова ;

; Архитектор, внештатный член OfficeUS, международной архитектурной практики Фабрицио Фурасси (2017 Токио, 2018 Нью-Йорк);

(2017 Токио, 2018 Нью-Йорк); Основатель и директор архитектурный институт IAAC (Institute of Advanced Architecture in Catalunya), главный архитектор Барселоны (2011-2015 гг.), Висенте Гуайарт (Испания);

(Испания); Архитектор и промышленный дизайнер, 2012–2014 годы занимался городским управлением и проектированием в колумбийской нефтяной компании Ecopetrol Филиппе Родригез (Колумбия).

Регистрация открыта на www.siyum.ru.