SIYUM-2018: города будущего, советская архитектура, Антон Комолов и «лошади»

Выездная редакция «Реального времени» на форуме SIYUM-2018

Фото: Олег Тихонов

9 марта выездная редакция «Реального времени» работала на I международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM. С гостями форума журналисты говорили о развитии городов, недостатках современной архитектуры, дизайне и Казани.

Талия Минуллина об ожиданиях от форума SIYUM

Организатор форума SIYUM-2018- Агентство инвестиционного развития Татарстана. Глава АИР Талия Минуллина рассказала «Реальному времени», что главная задача SIYUM, дать практическую пользу.

— Форум называется Seek in Your United Minds («Ищите в ваших объединенных умах»). Почему выбрали эту концепцию? Каждый человек представляет собой определенную кладезь навыков, умений, контактов, опыта, ошибок, подходов, собственного мнения и собственного взгляда. Мы хотим создать площадку, которая стала бы ежегодной.

Международный форум архитектуры и дизайна мы проводим в таком масштабе впервые. К нам приехали авторитетные эксперты из 10 стран мира. Мы собрали архитектурное и дизайнерское сообщество из 50 городов России. В отраслевом контексте наше мероприятие вызвало большой интерес, — рассказала Талия Минуллина.

Антон Комолов о татарских корнях и новых знаниях



Известный ведущий Антон Комолов был модератором пленарного заседания форума. Своими впечатлениями о SIYUM-2018 Комолов поделился с «Реальным временем»:

— По организации все очень круто. Такой прям муравейник (в хорошем смысле), в котором кипит энергия. Это очень классная идея. И мне кажется, что рядовые участники форума повезут домой багаж идей и импульс к действию.

Я для себя подчерпнул несколько новых терминов, примерные тенденции в градостроительстве — так что теперь могу козырять новыми знаниями, — заметил гость выездной студии.

Как Татарстан готовится к WorldSkills

Первым гостем выездной редакции «Реального времени» стал гендиректор «Центра развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

По его словам, республиканская команда готовится полным ходом. В январе прошлого года Татарстан принял новую концепцию работы. С участниками сборной работают комплексно. Они тренируются как на станках и компьютерах, так и встречаются с психологами:

— В чемпионате принимают участие десятки тысяч человек. И ребятам очень важно сконцентрироваться на своем конкурсном задании, не отвлекаться на крики и возгласы.

Также идет работа над [английским] языком. Мы готовимся к мировому чемпионату. Языковая подготовка хромала, но мы ведем работу. В целом есть динамика. Из года в год увеличивается число ребят, которые входят в национальную сборную России. На сегодня в составе сборной 30 татарстанцев, — рассказал Эмиль Губайдуллин.

По его словам, в Татарстане развивают все шесть основных направлений WorldSkills, чтобы готовить студентов по всем компетенциям на уровне мировых стандартов.

Президент «Союза дизайнеров»: 70% российских дизайнеров уезжают за границу

С президентом Международной ассоциации «Союза дизайнеров» Андреем Бобыкиным выездная редакция обсудила современный российский дизайн.

Главная проблема, по мнению Бобыкина, в недооцененности дизайна и дизайнеров в России: 70% специалистов уехали работать за рубеж.

— Их просто отрывают с руками. Это все знают. Некоторые даже не успевают окончить институт. И вы понимаете, что вернуться им потом сложно, потому что они получают хорошую позицию. Мы их теряем.

Почему-то в России до сих пор не понимают, как дизайн может улучшить качество жизни. Я недавно министру культуры одного крупного региона 40 минут объяснял, что такое дизайн. После чего она ответила: «Ну теперь я поняла, а то думала, что вы только стенгазеты рисуете».

«Рано или поздно реновация случится в Казани»

Обстановка в спальных района российских городов, в Казани в том числе, непригодна для качественного проживания, говорит Николай Шумаков — президент Союза архитекторов России.

— По сути дела в 60—70-е годы были выстроены бараки из железобетонных панелей, которые не дали комфорта и полноценной жизни. Поэтому, как только появилось желание кардинально решить эту проблему, я выступил «за». Почему? Потому что мягко уничтожим (без людей) плохую среду обитания и сделаем хорошо. Сделаем достойную среду для проживания людей.

Что формирует человека? Архитектура. Дадим хорошую архитектуру — будет полноценное полнокровное общество. Не дадим — так и будем прозябать, ходить от одного барака к другому, — уверен эксперт.

Описал Шумаков и другую опасность. Если после сноса пятиэтажки строить 16-этажный дом, это не станет той самой идеальной средой.

— Должна быть абсолютно другая архитектура. Качественная. И среда с насыщенной инфраструктурой. Будет такая инфраструктура — будет совсем другая жизнь. И я уверен, что Казань тоже в скором времени пойдет по этому пути.

Голландский архитектор о перспективном российском рынке



— Нам кажется очень интересным участвовать в форуме, так как у Казани большие амбиции и у города большое значение в России, — заявил на площадке выездной редакции «Реального времени» архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) Патрик Майерс. — Мы приехали посмотреть, какие возможность есть в России для проектирования и сопровождения новых проектов.

Арабские бизнес-коворкинги оценили Казань

Бизнес-центры Alliance можно назвать коворкингами бизнес-класса, которые предприниматели могут арендовать под свои нужды. Компания работает по всему миру, один из бизнес-центров уже работает в Казани.

Первый проект в Казани начал работать год назад. Alliance планирует открыть еще один коворкинг в столице РТ, рассказал президент бизнес-центров Alliance (ОАЭ) Кемаль Шериф.

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» о современной архитектуре

Архитектура постоянно находится в движении. Сейчас видим много современных ярких зданий, может даже чересчур ярких. Во многом архитектура зависит от территориальной привязки. Возможно, Казань в этом смысле достаточно консервативна. Но у нас сохранилось много исторической застройки. Возможно, это накладывает свой отпечаток, — заявил выездной редакции «Реального времени» заместитель генерального директора, главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Максим Быков.

Голландский урбанист об отличии Казани от остальной России

Ваши города развиваются по своему типичному сценарию, заявил голландский урбанист Кис Донкерс. По его мнению, большой отпечаток оставил советский период. «Это не плохо — просто такая черта, которая отличает от европейских городов», — заметил гость форума.

А вот в Казани «типичной советской застройки» Донкер не увидел, зато дал несколько советов о том, как нужно развиваться Казани.

Бывший главный архитектор Барселоны о недостатке разнообразия в Казани

Казани нужно разнообразие. Не хватает современной архитектуры и новых современных архитекторов, считает Гуаярт.

Сейчас Висенте Гуаярт занимается прототипированием городов будущего. По его мнению, города будущего будут ориентированы на машины на автопилотах и летающие автомобили. Также мобильность населения повысится. Все это повлияет не только на людей, но и на внешний облик городов.

Братья Жилины о кризисах, как пути к успеху

Николай и Михаил Жилины приехали в Казань впервые. Их студия работает уже 10 лет, пережила несколько кризисов. По мнению Жилиных, благодаря кризисам развитие получили российские бренды. Сейчас клиенты не готовы переплачивать за иностранные бренды. А российские производители, в свою очередь, расширяют производство или объединяются и выходят на европейский рынок.

1 / 39 Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Глава АИР Талия Минуллина Ирина Анисимова

Глава АИР Талия Минуллина Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков Ирина Анисимова

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков Ирина Анисимова

Архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) Патрик Майерс Ирина Анисимова

Архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) Патрик Майерс Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Максим Быков Ирина Анисимова

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Максим Быков Ирина Анисимова

Ведущий Антон Комолов Ирина Анисимова

Ведущий Антон Комолов Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны (2011-2015 гг.) Ирина Анисимова

Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны (2011-2015 гг.) Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова