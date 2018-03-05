Олимпийские призеры: «В Татарстане в нас поверили»

Как участники Олимпийских игр в Южной Корее (Пхенчхан) откровенничали на встрече с Владимиром Леоновым

Лишь неделя пролетела со дня окончания Олимпиады в Южной Корее (Пхенчхан), а татарстанские олимпийцы успели и Кубки мира выиграть, и приступить к тренировкам. Однако и праздничными лаврами, которые предполагают победы на Олимпийских играх, их никто не обделил. После приема у главы страны Анна Нечаевская, Андрей Ларьков и Милена Быкова сегодня встретились с министром по делам молодежи и спорту РТ Владимиром Леоновым, где атлетов в очередной раз чествовали и поздравляли за их заслуги. Корреспондент «Реального времени» побывал на встрече и выяснил, почему олимпийцы выбрали Татарстан, почему лыжник Ларьков — это герой на два фронта и какие планы на будущее у зимнего спорта в Татарстане.

О сложностях корейской Олимпиады

— Вообще, эта Олимпиада была очень непростой для страны, — упомянул об истории, потрепавшей россиянам нервы в течение всего года, министр спорта Татарстана Владимир Леонов. — Вы все знаете, в каких условиях команда поехала — буквально за три месяца до старта принималось решение, едет команда или не едет в Корею. Но молодцы, что собрались с духом. Может быть, эта ситуация как раз подкрепила дух. Команда поехала, пусть без флага и гимна. И несмотря на то, что многим лидерам пришлось остаться дома, наши лыжники доказали, что мы сильная держава. Это уже летопись. Про это еще не раз вспомнят и напишут, снимут в фильмах, которых у нас сейчас много.

Об Андрее Ларькове и его бронзе

История Андрея Ларькова из разряда тех, о которых можно писать истории или снять как минимум красивую короткометражку. Ну а стал «не мальчиком, но мужем» Андрей Ларьков в стенах Поволжской академии спорта, в которой сегодня символически открыли панно в его честь.

— Андрей Витальевич, тебе большой поклон, — по-солидному обратился Леонов к новоиспеченному бронзовому призеру — лыжнику Андрею Ларькову. — И невероятная поддержка тоже. Здесь весь Зеленодольск как минимум, да и весь Татарстан и страна болели за тебя. Тебе спасибо от болельщиков. Ты всю жизнь провел здесь. Это невероятный успех.

Бронза Андрея Ларькова заслуживает отдельного рассказа. О том, как Андрею удалось вырвать медаль в сложной борьбе, корреспондент «Реального времени» выяснил у самого лыжника:

— Андрей, во время гонки очень долго на третьем месте шел казахстанский лыжник Полторанин. Как в итоге у тебя получилось обойти его и еще многочисленную группу лыжников и занять-таки третью строчку?

— Очень долгая история, состоящая из многих нюансов. Но если коротко, то Полторанин просто взял темп чуть-чуть выше, чем было положено для него, и, соответственно, устал. Силы к финишу покинули. Ну а я как раз заменил лыжи, они очень хорошо поехали, и буквально за два круга я приблизился к ребятам, которые ехали неподалеку от Алексея, а потом и Алексея достали. На финише уже, как говорится, нельзя было оборачиваться и нужно было ехать только вперед.

Бронза Андрея Ларькова заслуживает отдельного рассказа



— Внутренняя уверенность была, что все-таки дожмешь?

— Когда пошли на последний круг, все начали тактические игры. Никто не хочет идти вперед. Но я тем не менее знал, что и чувствую себя хорошо, и лыжи у меня работали лучше, чем у моих попутчиков.

Рассказал Андрей журналистам и о «жизни после Олимпиады»:

— Не устал уже от всех этих мероприятий?

— Да нет, очень приятные встречи. Но они действительно очень сбивают рабочий график. Вчера бежали на соревнованиях, и я там неважно выступил, потому что постоянные встречи. Ну и у спортсмена постоянные тренировки, свободного времени почти нет.

— В связи с этим, насколько сложно после Олимпиады настраиваться на новые соревнования меньшего уровня?

— Знаете, желание, на самом деле, есть. Силы еще остались на один месяц выступлений. Только телефон отключить нужно (смеется). И целенаправленно готовиться на остаток сезона. Шестнадцатого старт уже.

Об Анне Нечаевской и ее решении выступать от Татарстана

Анна Нечаевская начала выступать от Республики Татарстан сравнительно недавно. Родилась и начала заниматься лыжными гонками Анна в родной Вологодской области. Однако, как это часто случается, Татарстан оказался более привлекательным и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения поддержки от руководства. И сама лыжница в беседе с журналистами не раз повторяла, что ее до глубины души тронуло то отношение, с которым она столкнулась и во время Олимпиады, и уже по ее окончании.

— Я хочу поблагодарить за вашу поддержку, — взяла слово на встрече Анна. — За все слова и пожелания. Конечно, хочется всегда радовать вас результатами, чтобы вы не разочаровывались в нас.

У меня никогда не было такой поддержки от руководства, когда лично общаешься по телефону, когда постоянно тебе пишут. Огромное вам спасибо за это и за то, что поддерживаете и моих родителей, и мою школу. Все это получать было прямо до слез приятно, — растрогалась Нечаевская.

Анна Нечаевская не раз повторяла, что ее до глубины души тронуло то отношение, с которым она столкнулась и во время Олимпиады, и уже по ее окончании



Уже после мероприятия в беседе с журналистами лыжница призналась, что уже подустала от тех лавров, что на нее свалились по приезде из Кореи.

— Если честно, когда закончилась наша гонка и эмоции зашкаливали, какое-то внутреннее опустошение было, эмоциональное. Когда приехали домой, хотелось отдохнуть, но пока не удалось. Потому что везде внимание, сообщения, звонки. Хотелось уже от всех скрыться даже. Но это и приятно, конечно. Хочется завершить достойно сезон и уйти на заслуженный отдых.

— Вы выбрали Татарстан. Почему?

— Мне кажется, в каждом регионе есть свои заслуги, свои плюсы и минусы. Мне не хочется никого обижать. И Вологодская область для меня сделала многое, и Республика Татарстан для меня много делает и поддерживает меня. Всегда со мной на связи, огромное спасибо им за это.

— Остались эмоции на другое большое событие в вашей жизни, уже в личной?

— Мы с Никитой уже около пяти лет, и, конечно, этого ждешь. Но то, что произошло в аэропорту, для меня было приятным сюрпризом. О подготовке к свадьбе мы мало думаем, но все будет решаться в конце апреля, когда пройдет тренерский совет, и я буду точно знать, с кем будут проходить сборы.

О татарстанских фигуристах

— Конечно же, рады за нашу Женю Тарасову, — не забыл Леонов и о фигуристах, выступавших в Пхенчхане. — Они, к сожалению, прибыть не смогли. Ведь они уже тренируются. Фигурное катание набирает обороты, у нас есть традиции. И все мы рады этой победе. Пусть у нас есть нюансы, в индивидуальном прокате не удалось завоевать медаль, остались в полушаге от бронзы. Но все-таки это для них большой опыт, большая история. Но я уверен, что ребята не остановятся и будут биться дальше.

О сноуборде Татарстана

Еще одна спортсменка, которая присутствовала в этот день на встрече с министром, а позже и с президентом республики — сноубордистка Милена Быкова. К сожалению, в Корее ей медаль завоевать не удалось, несмотря на статус одной из сильнейших сноубордисток мира. Уже после Олимпиады Милена отправилась на этап Кубка мира в турецкий Кайсери и даже успела стать там лучшей, победив и олимпийскую чемпионку чешку Эстер Ледецкую. Уже только тот факт, что Милена взяла реванш буквально через неделю после заезда в Пхенчхане, говорит, что в Корее ей просто не повезло. Сноубордистка также стала выступать от Татарстана не так давно. И как признается сама спортсменка, в новой для себя республике (родилась и занималась в Уфе) ее привлекло то же, что и Анну Нечаевскую — особое отношение.

— Огромное спасибо всей Республике Татарстан, — взяла свое слово спортсменка. — Огромное спасибо президенту Федерации сноуборда Денису Федоровичу (Белов) и моему тренеру. Потому что здесь, в Республике Татарстан, в меня поверили, я чувствовала эту поддержку. На Олимпиаде не удалось захватить медаль, но надеюсь, что все еще впереди. Будем стараться, работать.

Уже после Олимпиады Милена Быкова отправилась на этап Кубка мира в турецкий Кайсери и стала там лучшей



Благословение Елены Вяльбе

Далеко не последнюю роль в становлении в нашей республике лыжного спорта сыграла трехкратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка СССР — легендарная Елена Вяльбе. Именно благодаря ее лобби в Зеленодольске стали уделять такое внимание лыжам, а для сноубордистов стали приезжать тренеры из северных регионов страны. И конечно же, без ее напутственного слова этот день был бы не полным.

— Огромное спасибо Республике Татарстан, — сказала прославленная советская спортсменка. — Мы уже последние лет шесть сотрудничаем очень тесно с республикой. И первые настоящие плоды были в прошлом году на чемпионате мира, когда появились в финале спортсмены из Татарстана. И они смогли уже на Олимпиаде доказать, что вся наша работа была проведена не зря. Пусть вся Республика Татарстана занимается спортом, и без какой-то зависти могу сказать, что здесь есть возможности развития для любых видов спорта: и биатлон пусть развивается, и лыжи, и фигурное катание.