Куда пойти в Казани: женские штучки, собрание архитекторов и экстремальный выходной

Афиша мероприятий с 5 по 11 марта

Мартовские мини-каникулы — так можно назвать выходные следующей недели, потому что выходных дней будет больше, чем рабочих. 8 марта прекрасная половина россиян отметит свой «профессиональный» праздник, так что предшествующие этому празднику дни пройдут в праздничной атмосфере. Подробнее — в превью «Реального времени».

В филармонии — «Тенора XXI века» (16+)

Предпраздничный вечер можно провести в Казанской филармонии. Там в сопровождении Государственного оркестра народных инструментов РТ выступят солисты театра «Новая опера» Дмитрий Бобров, Александр Скварко и Александр Богданов, заслуженный артист Ингушетии Александр Захаров и солист Лейпцигской оперы Сергей Писарев.

Начало концерта — в 18.00, стоимость билетов — от 500 до 1500 рублей.

Сергей Пенкин поздравит жительниц Казани с праздником (18+)

7 марта в Театре оперы и балета выступит певец Сергей Пенкин. Артист представит новую программу «Музыкальная терапия» с 3D-шоу, световыми эффектами и красочными декорациями.

Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 1500 до 5000 рублей.

Национальный музей РТ ждет в гости представительниц прекрасного пола. Фото tatmuseum.ru



Нацмузей поздравит женщин (16+)

8 марта Национальный музей РТ ждет в гости представительниц прекрасного пола. Там пройдет праздник «Для меня, любимой…». Узнать о том, как менялся статус женщины в истории, можно будет на интерактивной экскурсии. На мастер-классах научат гончарному искусству, изготовлению бижутерии, рисованию на песке.

Вечером посетителей музея ждет творческая программа от участников конкурса «Нечкэбил» и концерт от кавер-группы «Минхаузен».

На празднике будет работать ярмарка подарков «Женские штучки» и фотосалон, чтобы сфотографироваться в костюмах XIX—XX веков. Кроме того, в этот день будут открыты все экспозиции и выставки музея.

В Эрмитаже расскажут о мире фарфора (6+)

Праздничная программа будет организована и в центре «Эрмитаж-Казань» с 8 по 10 марта. Для детей пройдет интерактивная экскурсия по стране Фарфории. Гостям расскажут об истории возникновения фарфора, способах его украшения.

Стоимость билета — 200 рублей. Участие по предварительной записи.

Здесь же пройдет мастер-класс по созданию цветов из холодного фарфора. Стоимость билета, куда входит экскурсия, мастер-класс и материалы, составляет 1800 рублей. По одному билету могут пройти один родитель и ребенок. Участие по предварительной записи.

Также пройдет экскурсия для посетительниц «Женский мир в фарфоре». Экскурсоводы расскажут о любимых цветах российских императриц, их символике среди цветов в фарфоре. Начало — в 16.00, стоимость билета — 300 рублей.

Праздничная программа будет организована и в центре «Эрмитаж-Казань» с 8 по 10 марта. Фото Максима Платонова



Архитекторы дадут мастер-классы в «Корстоне» (18+)

С 9 по 11 марта в Казани пройдет Международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM. Среди участников мероприятия можно будет встретить архитекторов, дизайнеров, бизнесменов. Также на форуме представится возможность познакомиться с потенциальными инвесторами и заказчиками.

Образовательная программа форума предполагает сессии по пяти направлениям: архитектура, дизайн, HoReCa, личный бренд, креативные индустрии. Организаторы обещают 24 лекции, 43 мастер-класса и 60 спикеров.

Мероприятие пройдет в ГТРК «Корстон». Участие платное.

Органный вечер (16+)

10 марта в немецком Доме РТ пройдет концерт органной музыки в рамках фестиваля современного академического искусства «Расширение спектра». Произведения исполнит лауреат международных конкурсов Денис Писаревский (орган, Германия). В программе: Муффат, Бах, Пахельбель, Мендельсон-Бартольди, Писаревский.

Начало — в 17.00, стоимость билетов — 200 рублей.

В «Смене» — экспериментальное кино (18+)

10 марта в Центре современной культуры «Смена» стартуют показы фильмов из программы фестиваля экспериментальных фильмов Kinodot.

Фестиваль Kinodot стартовал в 2012 году. Он был задуман как онлайн-конкурс минималистичных короткометражных фильмов и специальных кинопрограмм. За пять лет проект вырос в независимый международный фестиваль экспериментального кино с конкурсными показами в кинотеатрах.

Начало — в 18.00, за вход нужно будет заплатить 100 рублей.

В ГБКЗ им. С. Сайдашева выступит женский джаз-оркестр «Фантазия». Фото youtube.com



В ГБКЗ исполнят джаз

10 марта в ГБКЗ им. С. Сайдашева выступит женский джаз-оркестр «Фантазия». В этот вечер будут звучать известные джазовые стандарты, отрывки из оперетт Кальмана и Дунаевского, испанские мелодии, киномузыка. В концерте также примут участие солисты-вокалисты: Дмитрий Шитьков, Валентина Иванова и Марсель Гафиев.

Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 400 до 600 рублей.

Экстремальный выходной (18+)

Получить заряд бодрости для новой рабочей недели можно будет в воскресенье, 11 марта. Любителей экстрима ждет очередное зрелище: на автодроме KazanRing пройдет чемпионат России по снегоходному кроссу. Можно будет погонять на снегоходах и квадроциклах, покататься на собачьих упряжках, принять участие в конкурсах.

Начало — в 11.00, вход свободный.

Кроме этого:

5 марта в Казани обсудят новые условия выборов президента России. Представители Центризбиркома РТ продемонстрируют алгоритм работы сканирования бюллетеней. Начало — в 11.00. (18+)

5 марта в ГБКЗ им. Сайдашева назовут имена победителей ежегодного конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». (18+)

5 марта на ПАО «Казаньоргсинтез» президент РТ откроет новые производства. (18+)

6 марта можно принять участие в открытой дискуссии «Настоящее и будущее Горкинско-Ометьевского леса». Начало — в 19.00, вход свободный. (16+)

6 марта можно принять участие в открытой дискуссии «Настоящее и будущее Горкинско-Ометьевского леса». Фото Олега Тихонова



8 марта в Казанском зооботсаду пройдет детский мастер-класс «Поздравительная открытка и букет для мам, сестричек и бабушек». Дети смогут сделать подарки близким. Участие бесплатное. (6+)

С 8 по 10 марта в «Штабе» пройдет арт-вечеринка. Гостей научат рисовать картины маслом. Участие платное. 1800 рублей — при предварительной регистрации, 2000 — в день мероприятия. (16+)

8 марта в «Татнефть Арене» пройдет концерт группы ««Руки вверх!». Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 1300 до 3000 рублей. (18+)

9 марта в мастерской братьев Васильевых пройдет мастер-класс «Вышивка в стиле Шеены Лиам». Участников обучат различным вышивальным техникам. Стоимость — 600 рублей. (12+)

9 марта в «Маяковском» пройдет творческая встреча с актером театра «Сатирикон» Русланом Сабировым. Он расскажет, как попасть в популярный сериал и стать звездой экрана. Начало — в 19.00, вход свободный. (16+)

11 марта в музее истории Благовещенского собора ждут на мастер-классе «Древнерусская каллиграфия». Стоимость билета — 150 рублей. (12+)

11 марта в ГБКЗ им. Сайдашева сыграет московский пианист Карен Корниенко и выступит Государственный струнный квартет РТ. В программе — произведения из балетов Чайковского. Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 300 до 600 рублей. (16+)