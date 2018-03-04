Новости общества

09:02 МСК
Новости раздела
Общество

Куда пойти в Казани: женские штучки, собрание архитекторов и экстремальный выходной

07:00, 04.03.2018

Афиша мероприятий с 5 по 11 марта

Куда пойти в Казани: женские штучки, собрание архитекторов и экстремальный выходной Фото: rybinsk-portal.ru

Мартовские мини-каникулы — так можно назвать выходные следующей недели, потому что выходных дней будет больше, чем рабочих. 8 марта прекрасная половина россиян отметит свой «профессиональный» праздник, так что предшествующие этому празднику дни пройдут в праздничной атмосфере. Подробнее — в превью «Реального времени».

В филармонии — «Тенора XXI века» (16+)

Предпраздничный вечер можно провести в Казанской филармонии. Там в сопровождении Государственного оркестра народных инструментов РТ выступят солисты театра «Новая опера» Дмитрий Бобров, Александр Скварко и Александр Богданов, заслуженный артист Ингушетии Александр Захаров и солист Лейпцигской оперы Сергей Писарев.
Начало концерта — в 18.00, стоимость билетов — от 500 до 1500 рублей.

Сергей Пенкин поздравит жительниц Казани с праздником (18+)

7 марта в Театре оперы и балета выступит певец Сергей Пенкин. Артист представит новую программу «Музыкальная терапия» с 3D-шоу, световыми эффектами и красочными декорациями.

Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 1500 до 5000 рублей.

Национальный музей РТ ждет в гости представительниц прекрасного пола. Фото tatmuseum.ru

Нацмузей поздравит женщин (16+)

8 марта Национальный музей РТ ждет в гости представительниц прекрасного пола. Там пройдет праздник «Для меня, любимой…». Узнать о том, как менялся статус женщины в истории, можно будет на интерактивной экскурсии. На мастер-классах научат гончарному искусству, изготовлению бижутерии, рисованию на песке.

Вечером посетителей музея ждет творческая программа от участников конкурса «Нечкэбил» и концерт от кавер-группы «Минхаузен».

На празднике будет работать ярмарка подарков «Женские штучки» и фотосалон, чтобы сфотографироваться в костюмах XIX—XX веков. Кроме того, в этот день будут открыты все экспозиции и выставки музея.

В Эрмитаже расскажут о мире фарфора (6+)

Праздничная программа будет организована и в центре «Эрмитаж-Казань» с 8 по 10 марта. Для детей пройдет интерактивная экскурсия по стране Фарфории. Гостям расскажут об истории возникновения фарфора, способах его украшения.

Стоимость билета — 200 рублей. Участие по предварительной записи.

Здесь же пройдет мастер-класс по созданию цветов из холодного фарфора. Стоимость билета, куда входит экскурсия, мастер-класс и материалы, составляет 1800 рублей. По одному билету могут пройти один родитель и ребенок. Участие по предварительной записи.

Также пройдет экскурсия для посетительниц «Женский мир в фарфоре». Экскурсоводы расскажут о любимых цветах российских императриц, их символике среди цветов в фарфоре. Начало — в 16.00, стоимость билета — 300 рублей.

Праздничная программа будет организована и в центре «Эрмитаж-Казань» с 8 по 10 марта. Фото Максима Платонова

Архитекторы дадут мастер-классы в «Корстоне» (18+)

С 9 по 11 марта в Казани пройдет Международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM. Среди участников мероприятия можно будет встретить архитекторов, дизайнеров, бизнесменов. Также на форуме представится возможность познакомиться с потенциальными инвесторами и заказчиками.

Образовательная программа форума предполагает сессии по пяти направлениям: архитектура, дизайн, HoReCa, личный бренд, креативные индустрии. Организаторы обещают 24 лекции, 43 мастер-класса и 60 спикеров.

Мероприятие пройдет в ГТРК «Корстон». Участие платное.

Органный вечер (16+)

10 марта в немецком Доме РТ пройдет концерт органной музыки в рамках фестиваля современного академического искусства «Расширение спектра». Произведения исполнит лауреат международных конкурсов Денис Писаревский (орган, Германия). В программе: Муффат, Бах, Пахельбель, Мендельсон-Бартольди, Писаревский.

Начало — в 17.00, стоимость билетов — 200 рублей.

В «Смене» — экспериментальное кино (18+)

10 марта в Центре современной культуры «Смена» стартуют показы фильмов из программы фестиваля экспериментальных фильмов Kinodot.

Фестиваль Kinodot стартовал в 2012 году. Он был задуман как онлайн-конкурс минималистичных короткометражных фильмов и специальных кинопрограмм. За пять лет проект вырос в независимый международный фестиваль экспериментального кино с конкурсными показами в кинотеатрах.

Начало — в 18.00, за вход нужно будет заплатить 100 рублей.

В ГБКЗ им. С. Сайдашева выступит женский джаз-оркестр «Фантазия». Фото youtube.com

В ГБКЗ исполнят джаз

10 марта в ГБКЗ им. С. Сайдашева выступит женский джаз-оркестр «Фантазия». В этот вечер будут звучать известные джазовые стандарты, отрывки из оперетт Кальмана и Дунаевского, испанские мелодии, киномузыка. В концерте также примут участие солисты-вокалисты: Дмитрий Шитьков, Валентина Иванова и Марсель Гафиев.

Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 400 до 600 рублей.

Экстремальный выходной (18+)

Получить заряд бодрости для новой рабочей недели можно будет в воскресенье, 11 марта. Любителей экстрима ждет очередное зрелище: на автодроме KazanRing пройдет чемпионат России по снегоходному кроссу. Можно будет погонять на снегоходах и квадроциклах, покататься на собачьих упряжках, принять участие в конкурсах.

Начало — в 11.00, вход свободный.

Кроме этого:

  • 5 марта в Казани обсудят новые условия выборов президента России. Представители Центризбиркома РТ продемонстрируют алгоритм работы сканирования бюллетеней. Начало — в 11.00. (18+)
  • 5 марта в ГБКЗ им. Сайдашева назовут имена победителей ежегодного конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». (18+)
  • 5 марта на ПАО «Казаньоргсинтез» президент РТ откроет новые производства. (18+)
  • 6 марта можно принять участие в открытой дискуссии «Настоящее и будущее Горкинско-Ометьевского леса». Начало — в 19.00, вход свободный. (16+)

6 марта можно принять участие в открытой дискуссии «Настоящее и будущее Горкинско-Ометьевского леса». Фото Олега Тихонова

  • 8 марта в Казанском зооботсаду пройдет детский мастер-класс «Поздравительная открытка и букет для мам, сестричек и бабушек». Дети смогут сделать подарки близким. Участие бесплатное. (6+)
  • С 8 по 10 марта в «Штабе» пройдет арт-вечеринка. Гостей научат рисовать картины маслом. Участие платное. 1800 рублей — при предварительной регистрации, 2000 — в день мероприятия. (16+)
  • 8 марта в «Татнефть Арене» пройдет концерт группы ««Руки вверх!». Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 1300 до 3000 рублей. (18+)
  • 9 марта в мастерской братьев Васильевых пройдет мастер-класс «Вышивка в стиле Шеены Лиам». Участников обучат различным вышивальным техникам. Стоимость — 600 рублей. (12+)
  • 9 марта в «Маяковском» пройдет творческая встреча с актером театра «Сатирикон» Русланом Сабировым. Он расскажет, как попасть в популярный сериал и стать звездой экрана. Начало — в 19.00, вход свободный. (16+)
  • 11 марта в музее истории Благовещенского собора ждут на мастер-классе «Древнерусская каллиграфия». Стоимость билета — 150 рублей. (12+)
  • 11 марта в ГБКЗ им. Сайдашева сыграет московский пианист Карен Корниенко и выступит Государственный струнный квартет РТ. В программе — произведения из балетов Чайковского. Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 300 до 600 рублей. (16+)
Алина Губайдуллина
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости общества

09:02 МСК
Новости раздела