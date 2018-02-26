Власти Казани в холодный день зимы готовятся к паводку, а «Водоканал» осваивает часть из 44 миллиардов

Почти 600 домов из частного сектора поселков Салмачи, Привольный, Вишневка, Вознесенское, Самосырово под угрозой подтопления

В мэрии Казани решили готовить сани летом, а о паводке подумать едва ли не в самый холодный день зимы. На вооружении у властей более двух тысяч мешков с песком и мобильные бригады, готовые выехать по первому звонку. Тем более о том, где начнет заливать в первую очередь, власти знают, но сделать ничего не могут, потому что это не чиновников дело, а собственников жилья, которые построились в неподходящих местах. Подтапливать в этом году будет не только талым снегом, но и грунтовыми водами, которые еще осенью сорвали планы «Водоканала». Подробности в материале «Реального времени».

Готовься к паводку зимой

Кто о чем, а мэрия Казани едва ли не в самый холодный день нынешний зимы решила поговорить о паводке. Снега в этом году много — 100 млн тонн, по подсчетам начальника управления ГО и ЧС Казани Фердинанда Тимурханова, на 10% больше среднегодовых показателей, поэтому неизбежны подтопления, особенно если температура повысится резко. Предпосылок к этому пока нет, не считая того, что на календаре последние дни февраля, но соответствующие службы уже в полной готовности. На вооружении — 2 317 мешков с песком, 846 трапов, 144 откачивающих насоса и 127 групп, которые по первому звонку готовы выехать на подмогу.

«Узкие места», вероятность затопления которых велика, властям Казани известны, как сказал Денис Калинкин, из года в год это одни и те же объекты. Напрашивается вопрос, почему же тогда раз и навсегда не навести там порядок? Как объяснил Тимурханов, это невозможно, потому что виноваты сами казанцы. Они понастроили свои дома рядом с мелкими речушками, которые разливаются весной. Особенно отличились жители поселков в Советском районе — Салмачей, Привольного, Вишневки, Вознесенского, Самосырово, по их территории протекает четыре реки. В зону затопления там попадают 590 домов, в которых проживают 1620 человек.

Снега в этом году много — 100 млн тонн, по подсчетам Фердинанда Тимурханова, на 10% больше среднегодовых показателей, поэтому неизбежны подтопления, особенно если температура повысится резко. Фото Максима Платонова

Запастись водой и едой: кого весна отрежет от «большой земли»

Глубина промерзания грунта в поселках Казани при среднегодовом значении в 57 см варьируется от 42 см в Царицино до 67 см в Юдино. С такими показателями при чередовании положительной и отрицательной температуры паводок может пройти благополучно. Но беда может прийти с другой стороны. Сказать, откуда не ждали, — преувеличить. Ждали, но сделать ничего не успели.



Это касается жителей жителей Привольного и Вишневки, которых весна может отрезать от мира — дамба, которая соединяет поселки с «большой землей», в аварийном состоянии. На деловом понедельнике продемонстрировали красочные слайды, на которых видны обваливающиеся края конструкции. Но кроме того, что на таких проблемных мостах будет организован ежедневный мониторинг, ничего не сообщили. Потенциальным потерпевшим посоветовали на всякий случай иметь при себе трехдневный запас еды и воды, лекарства, а ценные вещи из подвала перетащить на чердаки.

Впрочем, не только частным домовладельцам предстоящая весна грозит затоплением. В Московском и Кировском районах 21 многоквартирный дом в зоне риска. Это, как сообщил глава района, на шесть домов меньше, чем в прошлом году, так как они были расселены. В Вахитовском районе 50 многоквартирных домов может затопить, но не разлившимися реками, а грунтовыми водами.

«Работы по водопонижению продолжаются, и в мае мы планируем приступить к завершению», — сказал Андрей Егоров. Фото Максима Платонова

«Водоканал» отстроится на 44 миллиарда

Грунтовые воды тем временем досаждают казанскому «Водоканалу» и тормозят сроки сдачи канализационно-насосной станции «Заречная».



— Был резкий рост грунтовых вод, работы были приостановлены, остальные работы на площадке ведутся в полном объеме. После того как резкое изменение грунтовых вод произошло, были дополнительные гидрогеологические исследования. Работы по водопонижению продолжаются, и в мае мы планируем приступить к завершению, — сказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Решается застарелая казанская проблема — запах с очистных сооружений. Работы были начаты год назад и выполнены на 30%, но у Егорова нет сомнений, что в мае этого года они будут завершены.

Почти в 1,5 млрд рублей обойдется строительство сооружений по термомеханической переработке осадков, которое планируется начать в этом году. Еще 1,3 млрд рублей в 2018 году запланировано на модернизацию водозабора «Мирный» и реконструкцию существующих сетей. В планах на 2019-й — строительство водопроводных узлов «Дербышки» стоимостью 1,4 млрд рублей, «Тэцевский» (1,3 млрд) и реконструкция водозабора «Волжский» (2,6 млрд). Всего программа развития «Водоканала» до 2022 года предполагает инвестиции в размере 44 млрд рублей.



