«Бизнес НЕшоу»: на чем зарабатывает Сергей Жуков из «Руки вверх»

Певец, шоумен, бизнесмен о том, с кем работает уже 21 год и почему недолюбливает журналистов Forbes

Сергей Жуков, известный вот уже более 20 лет по группе «Руки вверх», еще и успешный бизнесмен. Он говорит, что никогда не страдал звездной болезнью. Причина этого — длительная карьера «на дядю». Как ему удалось диверсифицировать свои доходы, о чем мечтает для семьи и для бизнеса и почему считает себя «Наполеоном» — об этом он рассказал в рамках проекта «Реального времени» журналисту Светлане Спириной во время своего визита в Казань.

— Стаканы перед нами, на ваш взгляд, они наполовину пусты или полны?

— У вас полон, у меня даже переполнен.

— Считаете себя оптимистом?

— Конечно! Иначе как? Если бы мы были пессимистами, мы бы не занимали то место в жизни, которое занимаем. Может, все закончилось бы в тот день, когда я приехал в Москву и, поголодав две недели, позвонил бы маме со словами: «Забери меня отсюда в мою комнатку, где ты меня покормишь. Я пойду на завод и не буду бредить мыслями о шоу-бизнесе».

— Вот как раз о месте в жизни. Вы вошли в Forbes, в его списке заняли 43-е место с заработком в 1,5 млн долларов, который вам обеспечила не музыкальная, а кондитерская карьера. Где чувствуете себя более успешным: в музыке или бизнесе?

— Все, чего бы я ни делал, кроме музыки, — это понятное желание взрослого человека подключить еще что-то в свою жизнь, разложить яйца по разным корзинам и постараться сделать задел на будущее, потому что голосовая карьера не вечна. Завтра я, не дай бог, застужу связки, все кончится. И так мы говорим каждый год вот уже 21 год. Но если в первый все зависит от того, напишешь ли ты новую песню лучше, чем предыдущую, купят ли твой альбом, появятся ли твои клипы, то сейчас ты уже за это не волнуешься, но волнуешься за другое: за семью, за взросление своих детей, за их образование, что происходит в стране и как на плаву удержаться. Поэтому это сложная история. Поэтому в первую очередь я музыкант с профессиональным образованием. Мало кто знает, но я окончил Самарский университет культуры, и, кроме того, я режиссер шоу-программ. Так что то, чем я занимаюсь много лет, — это вся моя жизнь. Что касается кондитерки, спасибо, что спросили.

«В первую очередь я музыкант с профессиональным образованием. Мало кто знает, но я окончил Самарский университет культуры, и, кроме того, я режиссер шоу-программ». Фото rukivverh.ru



— У этого бизнеса еще и история интересная, все началось на дне рождения вашей дочери, которой не понравились капкейки, и родилась спонтанная идея открыть кондитерскую. Это ваш стиль?

— Помните, как у психологов? Что-то не получается — давайте копнем в детстве. Здесь то же самое. Я очень хорошо готовлю. Но не просто хорошо готовлю. Обычный человек может приготовить все, от супа до второго. Но я больше кулинар, что идет от мамы. Я стоял рядом с ней и делал тот же торт, но это были два разных торта. Ее направляла какая-то божественная рука. А когда произошла та история с капкейками, я сказал: «Регина (супруга Жукова, — прим. ред.), даже я готовлю лучше. Они будут у меня корявыми, не совсем презентабельными, но я сделаю лучше, потому что я, наверное, вложу в это душу, когда делаю для своего ребенка». Поэтому первое, что мы вложили в свой бренд, — душу. И когда мы начали собирать рецепты (в частности, у мам), сделали первые 57 разновидностей капкейков…

— Огромный ассортимент для стартапа.

— Мы совершали ошибки. Сейчас у нас восемь — и все потому, что мы понимаем, людям достаточно классики и пары вариантов с перцем и беконом — поприкалываться. Мы увидели, что стало получаться. И если посмотреть на Forbes сейчас — это, конечно, в первую очередь заслуга супруги — люди пишут обо мне, но мы подразумеваем все-таки нашу семью. Это заслуга Регины. Но сейчас у нас порядка 400 видов продукции, и из четырех человек коллектив вырос до 78 сотрудников. За три года это огромный рост, и он по праву оценен местом в Forbes, это говорит о том, что мы все правильно делали. Но я должен отметить. Forbes — чудесное издание, да и журналисты, занимающиеся цифрами, — люди чудесные, но они, когда пишут о доходах, никогда не пишут о расходах. Они пишут, сколько Жуков заработал, но не пишут, сколько потерял, сколько вложил в дальнейшее развитие. Поэтому я аплодирую в ладоши, когда говорят: «Ну понятно, заработал миллионы». Но мало кто понимает, что вечером мы сидим и думаем: еще две точки открываются, одно только холодильное оборудование шоковой заморозки стоит под миллион, а такие нужны на каждой точке. Поэтому я не могу сказать, что я сижу и ем свои плюшки, а деньги сыплются на счет. Но мы рады, что этот бизнес есть, что мы заняли свою нишу, в сегменте твердо стоим на ногах и знаем, куда идем.





«Я не могу сказать, что я сижу и ем свои плюшки, а деньги сыплются на счет. Но мы рады, что этот бизнес есть, что мы заняли свою нишу». Фото newsmuz.com



— Но у вас много направлений деятельности: мясные поставки, кондитерская, разведение собак декоративных пород. Регина рулит кондитерской. А вы чем рулите или делегируете хорошо?

— Я «Наполеон», человек, который мыслит двумя полушариями, моя мечта клонировать себя не для того, чтобы отправить по городам с концертами, а чтобы поставить на разные точки такого же меня с таким же подходом к делу и внимательностью.

— Самое сложное в бизнесе — делегировать?

— Совершенно верно, делегировать некому, это самая большая проблема России, я считаю. Кадры — это большая карусель. И если в «Руки вверх» все понятно — у нас коллектив тот самый, ради которого стоит жить. Звукорежиссер работает с нами 19 лет, администратор — 21 год, танцоры — 11 лет. Это партизанский отряд, стена, которую невозможно разрушить. У нас никто и никогда не уходил из «Руки вверх». Разве что танцовщицы по беременности, но с тех пор мы поняли, что девушек брать не надо. Сейчас я порой, когда нанимаю помощников, беру девчонок, которые исполнительнее пацанов, они, конечно, уходят по беременности. Но после они приходят и говорят: «Сережа, ты монстр. Но это лучшая школа. Ты научил нас делать 100 дел одновременно и за все отвечать». Вот вы назвали разные бизнесы, там есть директора, технологи, которые за все отвечают. А я человек, который отвечает за все. Я и бухгалтер, и юрист, и мясник. Нет такого, что я просто кидаю деньги: «Держите, делайте». Я полностью в процессе. Задайте мне любой вопрос, я на все отвечу — от рецепта до 2-НДФЛ. Правда. И иначе нельзя. Поэтому всегда разговор такой: «Я ведь дал тебе всего два задания, а сам за это время сделал 150 заданий. Но ты говоришь, что ты устал и больше не можешь». Поэтому я, может, и монстр, но добрый монстр.

— Какие цели в бизнесе перед собой ставите? Сколько хотите заработать, все-таки бизнес — это про деньги.

— Безусловно. Как бы это грустно ни звучало, первую часть карьеры я проработал «на дядю», продюсер забирал все деньги. Вторую часть мы восстанавливали, что могли, и хоть как-то вставали на ноги и только потом начали зарабатывать. Поэтому история со звездностью, с «бентли», с «мальдивами», наложницами и белыми уссурийскими тиграми — все не про меня. Мы до сих пор с семьей живем в съемной квартире. Поэтому мои цели очень простые и приземленные: обеспечить моей семье уровень дохода, который мы заслуживаем, условно говоря, какую-то квартиру, где мы все можем жить, загородный дом — очень простые вещи. Просто семья большая, поэтому чуть больше размер всего.

«Мы развиваем два направления: франшиза и собственные заведения, когда я лично вкладываю свои деньги». Фото vk.com



— Однажды вы сказали, что злитесь довольно часто, особенно, когда в бизнесе что-то идет не так. Как часто возникало желание опустить руки и все бросить?

— Мы начали с этого разговор, с каждым годом у меня все меньше желания все бросить, появляется азарт, в том числе бизнес-азарт. И когда мне говорят: «Да не работает эта точка, уже четвертый месяц в минусе, надо закрываться», я говорю: «Нет-нет». Очень просто сказать: «Все, закрываемся!» Но важно применить ум, смекалку и подумать, что можно сделать, чтобы выправить ситуацию. Мне нравится выигрывать и решать эти задачи.

— Сейчас вы зашли в Казань (Сергей Жуков открыл «Руки вверх бар» в декабре 2017-го). Здесь вы нашли синергию, это, наверное, находка для вас?

— Когда мы открыли первый бар в Москве, было желание сделать заведение для коллег, довольно закрытое, где каждый имел бы маленький VIP-статус. Мы это сделали, открылись в 400 метрах от Кремля, и вы не представляете, что было. Мне звонили звезды в 4 утра и говорили: «Серый, мы к тебе». Я отвечал, что мы уже закрылись, они просили ключи, и мы открывали клуб. Они закрывались в одиночестве и пели в караоке. Но, к сожалению, рядом с Кремлем нельзя располагаться, мы были вынуждены закрыться и до сих пор не переоткрылись, это сложнее всего. После этого открыли флагманский бар в Питере, потом в Красноярске, Челябинске, теперь в Казани. Мы развиваем два направления: франшиза и собственные заведения, когда я лично вкладываю свои деньги, как в Питере и Москве, там ближе и проще контролировать.