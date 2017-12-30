«У нас есть «орден плюща» в шоу-бизнесе, когда артисты друг друга поддерживают»

Ностальгия по 90-м: Сергей Жуков и Александр Донской вложились в новый проект в общепите в Казани

«Руки вверх бар» отрыл в Казани Александр Донской, сын владельца компании Big Funny, известного как экс-мэр Архангельска и бизнес-тренер. С 2012 года Сергей Жуков в партнерстве с питерским ресторатором Павлом Чесноковым развивает сеть заведений, которые пытаются капитализировать ностальгию по 90-м и один из самых ярких брендов этих времен. На встречи в Казани побывал и корреспондент «Реального времени».

Павел Чесноков, Сергей Жуков, Александр Донской и Михаил Жуков — таким был состав участников конференции перед открытием бара 28 декабря, на которую собрались казанские блогеры, журналисты и даже артисты, желающие сотрудничать с «Руки вверх». Бар, который открывал в Казани шоумен, четвертый в сети, которая развивается по франшизе.

Казань — удачное место для открытия нового заведения, потому что здесь группа «Руки вверх» может давать по несколько концертов в день, настолько велика ее популярность, говорит Сергей Жуков.

— Каждый приезд в Казань — это огромные ледовые дворцы, 7-8 тысяч человек. И мы можем давать концерты и два дня подряд, просто наш график не позволяет. Можем дать гораздо больше впечатлений. Мы понимали, что здесь мы точно были бы нужны.

Правда пока проект активнее развивался в Санкт-Петербурге, откуда родом совладелец и запускающий директор сети Павел Чесноков (он в первую очередь известен своим проектом Nebar) и на Урале. «Руки вверх бар» открывался в Красноярске, Челябинске, были планы на открытие в Екатеринбурге (пока не получили развития)

— Меня часто спрашивают: «Павел, зачем ты связался с «Руки вверх»? Я честно скажу, это часть моей жизни. Мне важно не только зарабатывать деньги для Сергея, себя и наших партнеров, но и делать это с душой, наслаждаться процессом и получать удовольствие, — делился эмоциями от сотрудничества с лидером группы «Руки вверх» питерский ресторатор.

Казань — удачное место для открытия нового заведения, потому что здесь группа «Руки вверх» может давать по несколько концертов в день, говорит Сергей Жуков



Москва №2

Сергей Жуков рассказал, что очень активно включен в процесс управления барами. Это не просто вопрос «торга лицом», говорит артист.

— Когда ты делаешь сам, не можешь сделать плохо. Другому вообще не было бы интересно — ну открыли и открыли, давай следующий город. Нам интересно сделать хорошо. Это наше лицо. Если кому-то не понравится, он не скажет, что Саша Донской плохой. Он скажет: «Сережа Жуков сделал плохой бар», — объяснял свою позицию шоумен.

В развитии заведения Жуков рассчитывает на поддержку селебрити. Он рассказал «по секрету», цех артистов довольно сплочен, и они с готовностью откликаются на просьбы принять участие в мероприятиях друг друга.

— У нас есть некий «орден плюща» в шоу-бизнесе, когда артисты друг друга поддерживают. Поэтому, когда Рыжий из «Иванушек» мне звонит и говорит: «Слушай, у сестренки день рождения, запиши видео» или «Заедь ко мне в барбер-шоп, постригись», — все мы это делаем. Вот поэтому в «Руки вверх бар» в Питере, Красноярске, Челябинске побывало больше 150 мировых звезд. Они все были там, потому что им было по приколу приехать и отдыхать наравне с любым другим человеком, который в этом баре был, — откровенничал артист. – Я уверен, что Казань будет одним из таких городов, потому что в Казани гастрольная жизнь — мама не горюй! Это Москва №2. А речь не только про артистов. Это и театралы, актеры, спортсмены, режиссеры, художники — хотим приглашать их всех!

Людям будет приятно побывать в месте, где за соседним столиком сидит и отдыхает Филипп Киркоров, уверен Сергей Жуков.

Forbes считает не то

Владелец франшизы заведения в Казани — Александр Донской-младший, сын архангельского бизнесмена, который также известен как экс-мэр Архангельска. Старший Донской развивает несколько проектов в Казани в рамках своей компании Big Funny: музей иллюзий, дом великана, ленточные, зеркальные лабиринты и так далее, сосредоточенные на улице Баумана. «Руки вверх» бар тоже расположился на пешеходке, что по словам участников пресс-конференции большая удача.

Вопрос о том, насколько успешно капитализируется игра на ностальгии заставил Сергея Жукова хмуриться. Forbes считает доходы, но не расходы, сказал певец (издание поставило шоумена на 43-ю строчку в списке «Главные российские знаменитости-2017» с доходом в 1,5 млн долларов).

Сергей Жуков рассказывал, что очень активно включен в процесс управления барами. Это не просто вопрос «торга лицом», говорит артист



— Forbes считал, что я заработал полтора, что ли, миллиона долларов на кондитерских. И слава Богу, что они еще решили полезть и посчитать все это [бары]. Forbes знает, как считать доходы, но совершенно не знает, как считать расходы. При том, что я по их расчетам 75 заработал миллионов, я мог 100 миллионов потратить. И значит сейчас быть в минусе на 35 — этого они не спрашивают, — негодовал Жуков. — Мне приятно, что мы заработали эти деньги, но это большая работа. Кондитерской занимается моя супруга, а я ей только помогаю. Я пытаюсь делать то, что я знаю. Я не буду инвестировать в разработку горных пород.

Более того, эксплуатировать ностальгию по детству и 90-м «Руки вверх», по словам Сергея Жукова, долго не намерены.

— На концертах 35 процентов людей 18—20-летних. Их детство не прошло под песни «Руки вверх», и настолько приятно, что молодежь все это слушает. Поэтому я не хотел бы называть бар 90-х годов. При всем уважении к атмосфере, это просто возвращение к детству. Начинаются разговоры о пиджаках, да о том, что ничего не было. Мы не об этом. Мы о настроении, потому что детство у всех было хорошее, — говорил Сергей Жуков.

Павел Чесноков постарался ответить на вопрос о финансовой стороне предприятия более конкретно, но тоже был лиричен.

— Когда мы открывали «Руки вверх бар», на меня многие смотрели как на сумасшедшего. Говорили: «Ну вот сейчас люди придут, посмотрят на «тамагочи», один-два раза придут. А дальше зачем?». Верили в проект как в фестиваль, а как в бар на каждый день — нет. Но через год мы начали зарабатывать первые деньги.

А потом вернул вопрос, насколько прибыльный бизнес — сеть баров, самому владельцу бренда из 90-х.

— Безусловно, «Руки вверх» — это удовольствие. Но это и бизнес. Но так называемая суперприбыль начинается от 10 заведений. К этому мы и идем. Мы переваливаем в совокупности наших франшиз цифру 15.





Всего в России четыре «Руки вверх бара»



Всего в России четыре «Руки вверх бара» вместе с казанским. Сергей Жуков, видимо, имеет в виду и другие заведения, открытые в партнерстве с Павлом Чесноковым. Сейчас, обмолвились участники пресс-конференции, идут переговоры об открытии бара в Иркутске. Александр Донской, владелец франшизы казанского бара, планирует открытие также в Нижнем Новгороде и Уфе. По словам Донского он вложил в Казани в «Руки вверх бар» 30 млн рублей. Как стало известно «Реальному времени», стоимость франшизы — 1,5 млн рублей (паушальный взнос) и 200 тысяч рублей (роялти), за которые владельцы франшизы обещают маркетинговую поддержку, помощь в управлении, особые условия по букингу артистов, локализацию меню, помощь в подборе персонала и консультации по помещению и т. д. А также, конечно, участие в процессах самого Сергея Жукова.