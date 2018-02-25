Только не говорите про возвращение «Красной машины»!

История о том, как боевитые немцы затмили «халявную победу россиян»

Большие сомнения вызывала интрига хоккейного финала сборных ОАР и Германии. Всем было очевидно, что россияне практически держат золото в руках. Однако немцы не просто едва не лишили россиян «легкой» победы (4:3) на «безэнхаэловой» Олимпиаде, но и влюбили в себя весь хоккейный мир. О том, как Олег Знарок избежал увольнения на последней минуте, Кирилл Капризов стал «золотым мальчиком», а сборная России в целом помучилась в финале, — в материале «Реального времени».

Недофинал недоолимпиады

К сожалению, реальность олимпийского хоккея в Корее такова, что ценность победного для России исхода финала можно было заранее поставить под сомнение. Ведь выход в него сборной далеко не самой хоккейной страны, которая за всю свою историю выше шестого места на Олимпиадах не поднималась, совершенно недвусмысленно демонстрировал, насколько слабым и неконкурентоспособным оказался хоккейный турнир в Пхенчхане.

Очевидно, что для поднятия патриотического градуса, тем более в преддверии президентских выборов, нужна была красивая история с победой над канадцами в финале Олимпиады. Пусть не первого и даже не второго состава — для среднестатистического олимпиадного зрителя, смотрящего хоккей раз в четыре года, и так сошло бы. Однако долголетний план порушили наглые и боевитые немцы.

Особенно удручает тот факт, что ради вот такого финала руководители Федерации хоккея России вместе с руководством КХЛ долгие четыре года целенаправленно «гнобили» лигу и российский клубный хоккей. Создавали базовые армейские команды, собирали, порой едва ли не грабительскими средствами, всех лучших игроков страны под крыло двух клубов — чем напрочь убили конкуренцию в отечественном хоккее и интригу для болельщиков. Все это для того, чтобы сыграть в свитерах без герба с немцами?

Очевидно, что для поднятия патриотического градуса, тем более в преддверии президентских выборов, нужна была красивая история с победой над канадцами в финале Олимпиады



Ситуация вокруг знарковской сборной на этой Олимпиаде очень напоминала случай, когда солдата готовили к большой победоносной войне, а противник на нее так и не явился. Неполноценный финал неполноценных Игр, или, как уже высказались некоторые олимпийские чемпионы, в частности Борис Михайлов — двукратный чемпион в составе той, настоящей «Красной машины», а не ее неудачного ремейка, — «халявная Олимпиада для сборной России».

Еще жестче высказался перед матчем многолетний вратарь российской сборной (опять-таки, настоящей, собранной из лучших) Илья Брызгалов:

— Финал Россия — Германия — этим все сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы НХЛ приехала в Корею, вы могли бы представить себе таких финалистов? Нет, конечно. Россия сильнее всех на голову. Россия не все-таки, а обязательно выиграет! Для игроков это, несомненно, будет большой победой, звание олимпийских чемпионов с ними останется до конца их жизни. Со временем забудется, были энхаэловцы или нет. В статистику пойдет, что «Олимпийские атлеты из России» выиграли Олимпиаду в Пхенчхане, чиновники отчитаются, что они молодцы. Я буду очень рад за ребят! Но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир.

А немцы-то тоже не подарок

Трибуны арены, заполненные лишь наполовину (в главном матче турнира!), как бы тоже намекали, что таким финалом местную публику не заинтересуешь.

А старт игры, между прочим, остался за немцами. Андронов уже на 15-й минуте зачем-то организовал подножку и тем самым «закрыл» своих товарищей в собственной зоне под очень неплохим и организованным большинством сборной Германии. «Бундестим» быстро показала, что большинство — то самое оружие, на которое она будет уповать в этом поединке.

Ситуация вокруг знарковской сборной на этой Олимпиаде очень напоминала случай, когда солдата готовили к большой победоносной войне, а противник на нее так и не явился



Да и в скоростях немцы россиянам не уступали и в целом откровенными мальчиками для битья не выглядели. Более того, за 12 минут первого периода россияне не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Разве что Капризов раз убегал один в ноль. Лишь когда немцы заработали удаление, российская сборная стала осаждать зону соперника. Немцы, впрочем, отстояли достойно.

Но такой тотально оборонительный хоккей на удержание счета в итоге сыграл с Германией злую шутку. Когда до перерыва оставалось полсекунды, Войнов получил шайбу из-за ворот прямо перед ден Биркеном и «прошил» того мощным щелчком. Головой немцы были уже в раздевалке.

По плану Германии

Но не так просты оказались «желто-черные» — на второй период они вышли отыгрываться. Немцы стали больше времени проводить в российской зоне, и сборная ОАР уже не чувствовала себя хозяином положения. Не зря российский форвард Кирилл Капризов в перерыве признавал, что немцы в этом финале далеко не случайно. Видимо, после первого периода россияне уже поняли, что даже такой финал будет сложнейшим.

Вновь за половину периода россияне не создали ни одного момента для взятия ворот, во многом благодаря вязкой игре немцев сзади. Впереди же они выжидали ошибку россиян. На старте периода один такой эпизод с серией рикошетов едва не привел к катастрофе. А вот уже на экваторе игры Германия получила-таки свой момент. Каблукову не удался бросок, немцы перехватили и быстро убежали в контратаку. Три игрока «желто-черных» быстро выскочили на ворота, но понадобился лишь «корявенький» укол Шютца, который и пробежал с шайбой почти всю площадку. К броску с неудобной руки, по всей видимости, Кошечкин был не совсем готов — шайба проскочила у него под мышкой, а в ворота запрыгнула от его же «блина».

Можно было бы сказать, что своего шанса немцы дождались и вновь уйдут удерживать счет. Но в течение периода моментов у них было как минимум не меньше. Благодаря силовой борьбе и мощной игре у бортов Германия забирала свои шайбы. Навязав такую вязкую игру, «бундестим» оказалась даже в более выигрышной позиции. Пока россияне мучились в попытках забрать территориальное преимущество, немцы хладнокровно «убивали» эти попытки и берегли силы. Германия четко и уверенно придерживалась установки, которую тренеры разработали на главный матч в истории страны. И приходится констатировать, что теперь Германия и в хоккее, кажется, никому спуску не даст. А это уже полная гегемония в зимних видах спорта.

Немцы стали больше времени проводить в российской зоне, и сборная ОАР уже не чувствовала себя хозяином положения



Когда команду «тащит» один лишь Гусев

Недоумение и напряжение, которые царили на российской скамейке и читались на лицах тренерского штаба, словно бы говорили: что-то пошло не так. Судьи непривычно не помогают, даже двойной штраф едва не впаяли (ладно хоть вовремя разобрались и отменили). А Германия тем временем продолжала, как машина, выполнять свой намеченный план. Закрадывалась мысль, что никакой «Красной машины» мы на этой Олимпиаде так и не дождались, а вот немецкая работает во всей красе.

Россияне за долгие 9 минут так и не нанесли ни одного толкового броска. Хотя работы у ден Биркена прибавилось. И ведь россияне даже вышли вперед. Точнее, Никита Гусев вывел, который сделал этот гол самостоятельно, прострелив вратаря с острого угла. Но немцы уже в следующей атаке сделали счет 2:2! Ну а когда немцы забили еще один «гвоздь» в ворота ОАР, на Олега Знарка смотреть было жалко. Полная растерянность и 2:3 за три минуты до конца с немцами — это явно не то, на что рассчитывали работодатели Олега Валерьевича.

Слава богу, в его составе есть Гусев. Сняли вратаря, и уже в позиционной атаке Никита вновь своим индивидуальным мастерством спас Знарка. Не без помощи голкипера немцев дер Биркена, который вновь пропустил шайбу в ближний угол, — 3:3. Спасение за 50 секунд до провала и перевод игры в овертайм с «великой и могучей сборной Германии»!

Это был турнир не имени ОАР

Если бы о таком развитии финала нам сообщили еще вчера, мало кто поверил бы. Но что ни говори, а характер в этом конкретном эпизоде игры россияне наконец-то показали. В самый кризисный момент, пусть и благодаря индивидуальному мастерству, но спасти почти проваленный матч — тоже дорогого стоит.

Если бы о таком развитии финала нам сообщили еще вчера, мало кто поверил бы



Судя по всему, почуяв, что именно индивидуальные усилия приносят хоть какой-то результат, игру на себя стали брать отдельные игроки. То Ковальчук один на один выскочит, то Дацюк.

Но точку в этом матче поставил наш самый молодой парень, на которого и оставалась главная надежда этой Олимпиады и российского хоккея в целом, — Кирилл Капризов.

Однако хоккейный турнир на этой Олимпиаде — это история о том, когда одна команда влюбила в себя весь мир и на долгие годы вписала себя в историю. К сожалению, речь не о сборной ОАР. А о крепкой, бойцовской Германии, которая была в пятидесяти секундах от олимпийского золота, хотя до старта Игр никто не поставил бы на ее победу даже в первом раунде плей-офф.

Эрик Добролюбов, фото fhr.ru