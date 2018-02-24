Сенсации Фемиды: кадровый голод в судейском корпусе и Сафаров как «куратор» присяжных

Год судебной статистики в Татарстане вскрыл «дефицит» взяткодателей и атаки «обнальщиков» на закон

Зачем судам «электронная очередь», почему отдельные служители Фемиды спешат в отставку и как повысить престиж профессии, — говорили на итоговом совещании руководителей судов Татарстана. Анализ от председателя Верховного суда РТ показал провалы в статистике борьбы с коррупцией на фоне двукратного роста экологических преступлений и трехкратного роста пойманных инспекторами и камерами автолихачей на «встречке». Подробности — в несудебном репортаже «Реального времени».

Отставники-досрочники и нарушители



Цвет судейского сообщества Татарстана — председатели районных и городских судов, а также их замы — собрался в этом году в зале Минкульта республики, по соседству с Верховным судом РТ. Одним из последних пришел председатель Вахитовского суда, сын которого накануне был освобожден Советским судом. По видеоконференцсвязи заседание транслировалось во все суды республики. Вживую присутствовали руководители силовых ведомств, Верховного суда и правительства РТ.

Начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов начал со слов о престиже и авторитете Фемиды. Повышение доверия к судам со стороны общества он назвал одной из основных государственных задач. Но отметил, что проблемы есть и внутри системы. В том числе — текучка кадров. Если раньше она касалась только проблем госслужащих — помощников и секретарей, то теперь кадровый голод коснулся и судейского корпуса: за последние 5 лет в отставку ушли люди, работавшие с 70—80-х годов до достижения 60—65-летнего возраста. Некоторые из ветеранов продолжают работать и сейчас, однако средним возрастом для судей Татарстана стал возраст 40—45 лет.





Зявдат Салихов считает, что надо принимать меры и по подбору подготовленных кадров, и по контролю за судьями в отставке. Фото kazved.ru



«При этом в силу самых разных причин многие хотят уйти в отставку с правом получения единого пожизненного содержания», — отметил глава УСД по РТ, добавив, что до 2020 года право на такое содержание получат 49 действующих судей и большая их часть готова удалиться в отставку. «При подобном развитии событий, а тем более учитывая феномены профессионального выгорания и социальной изоляции, судейский корпус может в ближайшей перспективе обновляться каждые 7—10 лет», — прогнозирует Зявдат Салихов, считая, что надо принимать меры и по подбору подготовленных кадров, и по контролю за судьями в отставке.



— Как показывает практика, не все отставники соблюдают свой статус. Такие судьи часто продолжают свою трудовую деятельность в иных организациях, в том числе коммерческих (что запрещено законом о статусе судей, — прим. ред.), и по достижении соответствующего возраста обращаются за назначением пожизненного содержания, — признал выступающий. — Нам приходится инициировать через председателя того или иного суда процедуру лишения таких людей статуса судьи в отставке. Учитывая это, председателям судов следует отслеживать сферу деятельности «отставников» на предмет соблюдения статуса…

Глава аппарата президента стал «главным» по присяжным

Лучше дела обстоят с техникой. Благодаря возможностям Государственной интегрированной системы коммуникаций РТ суды и отделы полиции республики удалось связать по защищенному каналу и дистанционно рассматривать дела об административных правонарушениях. Например, раньше всех бомжей и хулиганов для назначения наказания доставляли в суд, а теперь выводят на связь с судьей из полицейских камер. Это удобно и безопасно, оценил результаты присутствующий на совещании президент Татарстана.

Ускорят работу Фемиды и электронные исполнительные листы. Первая сотня виртуальных документов о взыскании уже направлена в службы приставов, сообщил Салихов. В перспективе, по его словам, тот же порядок может быть использован и передаче судебных приказов. А с органами Росреестра понимание уже достигнуто, теперь ответ на судебный запрос приходит за 24 часа, раньше на это уходило до месяца. Кроме того, по линии судебного департамента закуплен сервис «Электронная очередь», с его внедрением люди, участники процессов, получат возможность предварительно, через интернет, записаться на удобное время для получения судебных решений.





Президент попросил руководителя своего аппарата Асгата Сафарова взять под личный контроль работу муниципалитетов по формированию списков присяжных. Фото president.tatar.ru



В июне 2018-го в районных и городских судах должны заработать суды присяжных, а в июле намечен старт реформы по формированию в стране сети кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Один из кассационных храмов должен заработать в Казани. Минниханов отметил, что это потребует от республики организационных мер. Напомним, сейчас благодаря поддержке бюджета РТ завершается строительство нового дворца правосудия в Нижнекамске, строятся еще три – в Челнах, Чистополе и Тукаевском районе.

Что до присяжных, то прямо на совещании президент попросил руководителя своего аппарата Асгата Сафарова взять под личный контроль работу муниципалитетов по формированию списков присяжных.

«Олимпийские» рекорды судам не нужны

2017-й в судейском сообществе РТ был годом судебной статистики. Поэтому цифр в центральном докладе председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова было много. Он рассказал, нагрузка на судей продолжает расти, а кое-где и зашкаливать. Рекордсменом стал один мировой судья Казани, рассмотревший за год аж 24 тысячи дел — по 2,3 тысячи в месяц или по 100 в день! Хотя в том же районе его коллеги рассматривали по 200 дел в месяц. Вопрос о качестве работы напрашивается сам собой, заметил Гилазов, дав понять, что «олимпийские» рекорды судам не нужны.

Рекорды бьет и раскрываемость экологических преступлений — всего за год количество уголовных дел этой категории выросло вдвое. На 27% больше стало дел по лжетерактам, на 15% — по мошенничеству, на 14% — по изнасилованиям. На этом фоне резко — сразу в пять раз — сократилось число вскрытых фактов дачи взятки. При этом количество дел против получателей взятки сократилось лишь на 7%, а количество осужденных за коррупционные преступления — вдвое (67 человек). Источники «Реального времени» не исключают, что это может быть связано с тщательностью работы самих судов по оценке доказательств — на одних свидетельских показаниях и косвенных уликах взяточников и взяткодателей сажать не хотят.

Цифр в центральном докладе председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова было много. Фото president.tatar.ru



Если верить статистике, в Татарстане на 17% стало меньше банд и преступных сообществ и на 19% — хулиганов. Зато стало больше таких административных правонарушений: незаконный оборот и потребление наркотиков — на 31%, мелкое хищение — 24%, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии — 22%. Антилидерами в списке правонарушителей стали лихачи за рулем — число административных протоколов по фактам выезда на встречную полосу в сравнении с 2016 годом увеличилось в три раза. Правда, пьяных за рулем и отказников от теста на алкоголь стало меньше на 2%.

При этом каждое третье преступление в Татарстане совершают пьяные. А каждое второе — безработные.

Наследники и «обнальщики» выбирают суд

Ильгиз Гилазов отметил, что во многом качество рассмотрения уголовных дел определяется качеством предварительного расследования. Никого конкретно из силовиков не критиковал, но дал понять, что качество это ухудшается: «Количество дел, возвращенных в прокуратуру для устранения недостатков, увеличилось на 10% и составило 160 дел». А дальше добавил, что результат мог быть еще выше, но почти каждое второе определение суда о возврате дела прокурорам было отменено в апелляции. Всего же за год суды республики вынесли 685 частных постановлений по фактам нарушения закона на стадии следствия и дознания (рост 2%).

Сенсацией прозвучали слова председателя ВС РТ о снижении курса на «посадки» до суда: на 15% снизилось количество ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и на 21% — о продлении сроков ареста.

При этом 68 из 100 подсудимых в 2017-м полностью признавали вину, и их дела рассматривали в особом порядке. В то же время дела 29% фигурантов вообще не дошли до приговора — были прекращены по разным основаниям — за отсутствием состава или события преступления, истечением срока давности, деятельным раскаянием, примирением сторон.

Среди гражданских дел в судах значительно — на 126% — выросло число споров, связанных с наследованием имущества. Споры по договорам аренды имущества выросли почти вполовину. Кроме того, Гилазов отметил: «В судебной практике встречались случаи предъявления исков о взыскании денежных средств по безденежным договорам займа либо о взыскании фиктивной задолженности по зарплате». По мнению докладчика, судьям нужно быть внимательнее, ведь такие действия сторон могут предприниматься с целью обналичивания средств и даже последующего финансирования противоправных действий. При «наличии признаков недобросовестного инициирования спора» Гилазов просил коллег обязательно привлекать к участию в деле Росфинмониторинг.

Жалоб на судей стало меньше

Говоря о рассмотрении административных дел, председатель Верховного суда республики упомянул «случаи «поверхностного», «несерьезного» отношения» к правам участников процесса и деликатным вопросам. И тут же заявил: судьи не должным образом уделяют внимание делам по миграционным правонарушениям, хотя именно такие дела чаще всего сопряжены с вторжением в личную жизнь человека, его права и законные интересы, а потому нередко становятся предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека.

Примеры Гилазов не приводил. Однако лишь в конце января 2018 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу выдворенного годом раньше из Набережных Челнов и России гражданина Индии, священнослужителя евангелистской церкви. К нему применили «пакет Яровой», обвинив в миссионерской деятельности. В России иностранец прожил 15 лет, в Челнах у него остались жена и дочь. Верховный суд РФ сначала согласился с этим решением, но через 10 месяцев признал его незаконным.

Положительным моментом в работе коллег председатель ВС РТ считает снижение непроцессуальных жалоб почти на треть — снизилось число жалоб на злоупотребление и коррупцию в судах, на действия и поведение судей, на работников аппаратов судов и процессуальные нарушения. Однако возросло число претензий на волокиту и работу сайтов Фемиды.

Несколько цифр-2017

19 татарстанских кандидатов в судьи были отклонены кадровой комиссией при президенте РФ

72 подсудимым были вынесены оправдательные приговоры

105 гражданских дел находились в производстве судов свыше года (16 — в Зеленодольском, 14 — в Лаишевском, 12 — в Ново-Савиновском)

1,3 млрд рублей составила общая сумма наложенных судами административных штрафов