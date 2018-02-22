«ОПГ из «Магнита»: как сотрудники обчистили бывшую компанию Галицкого на 3 миллиона

Директора супермаркетов краснодарской сети в ходе следствия признавались, что заниматься хищениями у работодателя их заставили хищения со стороны покупателей

Как магнитом тянуло к чужому сотрудников сети супермаркетов «Магнит». По версии МВД Татарстана, всего за 4 месяца директорам трех казанских магазинов и работникам распределительного центра АО «Тандер» в Зеленодольском районе удалось сколотить ОПГ и присвоить продукты компании на 3 млн рублей. Выносили со склада все, что под руку попадется, не чураясь «копеечных» губок для обуви и жевательных резинок, но сумма в итоге набежала значительная. Как выяснило «Реальное время», почти все участники группы вину на предварительном следствии признали, но объяснили, что воровать их заставила жизнь: директорам надо было покрывать недостачу, а сотрудникам распредцентра — проблемы с финансами.

Как кладовщики «Магнита» незаметно вывезли со склада 3 грузовика с товаром

Дело восьми бывших сотрудников торговой сети «Магнит» начали рассматривать в Зеленодольском городском суде. На скамью подсудимых их привела история, которая началась в сентябре 2016 года. По версии следствия, «сколотил ОПГ» директор «Магнита» с улицы Копылова в Казани Ильназ Амиров, причем вовлек в него еще трех директоров супермаркетов в Авиастроительном районе и сотрудников распределительного центра, в который со всей страны поступал товар для 500 магазинов в Татарстане и ближайших регионах.

Схема, как считают в МВД, была такая: кладовщики распредцентра отгружали товары со склада сверх того, что заказывали магазины, а директора супермаркетов принимали их, не оформляя возврат лишнего товара. После этого, как рассказали следователям руководители магазинов, Амиров вместе с женой — тоже директором точки «Магнита» — приезжали за лишним и увозили. Везли, как выяснилось, к себе домой, в поселок Северный. Товары забирали себе, делились с подельниками и продавали на сторону с помощью еще одного сотрудника распределительного центра жителю Зеленодольского района Роману Хабибуллину. Он, кстати, единственный, кто не признает вину в причастности к преступлению. В ходе следствия Хабибуллин заявлял, что даже не знал о криминальном происхождении товара, думал, что ему дают на продажу «уцененку».

Дело восьми бывших сотрудников торговой сети «Магнит» начали рассматривать в Зеленодольском городском суде. Фото inkazan.ru

К слову, остальные подсудимые признают вину лишь частично: не согласны с выводами следствия о хищении аж на 3,09 млн рублей, ведь это примерно 3 грузовика товара. Бухгалтерская экспертиза не проводилась, данные об ущербе представила потерпевшая компания на основе проведенной ревизии. Фигуранты считают сумму завышенной минимум в три раза.

От губок для обуви до красной икры — чем поживились «магнитовцы»

Как удалось провернуть такую аферу, учитывая, что помещения распределительного центра находятся под видеонаблюдением? Следователи считают, что кладовщики изображали видимость работы: сначала набирали в транспортные тележки товар по заданию магазина, сканируя штрих-коды с упаковок, а сверху клали товар, не указанный в задании. При этом, имитируя обычную процедуру, приближали сканер к штрих-коду, но не считывали его и не отражали, таким образом, факт отгрузки товаров в автоматизированной системе учета и контроля.

Вскрыть аферу помогла бдительность сотрудников центрального офиса: там заинтересовались причинами недостачи по шоколаду и дали задание службе видеонаблюдения — проследить за работниками распределительного центра. И наблюдатели в режиме онлайн зафиксировали, как отборщики товара забирают на складах больше коробок, чем указано в их электронном задании. В ноябре по заявлению «Тандера» было возбуждено уголовное дело, а в декабре прошли задержания. Часть группы взяли с поличным прямо в магазине — в момент отгрузки нового товара и краденых излишков.

Одним из главных свидетелей по делу стал руководитель сектора службы отборки распределительного центра Ильяс Сулейманов, которого несколько обвиняемых называют организатором преступной схемы. Такие же показания в суде на этой неделе дала сожительница Сулейманова. У следователей полиции, напомним, другое мнение. Правда, безгрешным этого ценного свидетеля в МВД не считают — на финише следствия материалы дела в отношении обвиняемого Сулейманова были выделены в отдельное производство.

Вскрыть аферу помогла бдительность сотрудников центрального офиса: там заинтересовались причинами недостачи по шоколаду и дали задание службе видеонаблюдения — проследить за работниками распределительного центра. Фото Юлии Моисеевой / smoldaily.ru



По версии следствия, Сулейманов занимался лишь вербовкой рядовых кладовщиков, а прикрывал увод товаров руководитель сектора диспетчеризации службы товародвижения Рамилc Ахмедов. По мере привлечения новых членов ОПГ ассортимент расширялся, ведь кладовщики имели доступ лишь к своим отделам. Если в первой партии на сторону увели сигареты, шампунь и зубные пасты — всего на 14 тыс. рублей, то в последующих — красную икру, колбасу, шоколад, сыры. За раз, по подсчетам следователей, работники похищали товаров на сумму более 150 тыс. рублей.

Поначалу выбирали компактные, дорогие и не скоропортящиеся товары, которые можно было реализовать. Потом вошли во вкус и тащили все, что попадется под руку, — «копеечные» губки для обуви, жвачки и даже сметану, которую к товарам с длительным сроком хранения отнести нельзя. Иногда грузили блоками, а иногда поштучно. Если первое время осторожничали и воровали не чаще раза в неделю, то к декабрю, потеряв бдительность, «чистили» склад едва ли не каждый день.

«Жди сегодня валентинку»: директоров на преступления толкнула недостача, а кладовщиков — маленькая зарплата

Все кладовщики и досудебщик Сулейманов вину признали полностью. Директора магазинов — частично. Максимальный урон, который они причинили работодателю, каждый их них оценивает максимум в 200 тыс. рублей. Что касается Ильназа Амирова, то он отрицает свою причастность к организации и руководству преступной группой, утверждая — идея была Сулейманова, он работал на складе, забирал «лишний» товар из магазинов и находил точки сбыта.

По словам обвиняемых экс-директоров магазинов, на преступление их толкнули постоянные недостачи — под 50 тыс. рублей каждый месяц, которые им приходилось покрывать своими деньгами. Причиной недостач директора назвали кражи — в супермаркетах нет охраны, и следить за торговым залом должны продавцы, но финансовая ответственность — на директоре.

Попавшие под следствие кладовщики пеняют на низкую, по их мнению, зарплату в 30—35 тыс. рублей. Впрочем, признаются — больших денег воровство не приносило. По их словам, расплачивался Ильяс Сулейманов с ними товаром или деньгами — 500 рублей за каждый «рейс». Кстати, конспирировались «магнитовцы» в лучших традициях шпионских триллеров. В разговорах использовали кодовые слова: к примеру, директора о том, что в супермаркет должны привезти очередную партию «неучтенки», узнавали из СМС с текстом «Привет, жди сегодня валентинку (или подарок)».

Так как вынести с собой чужие посылки проблематично, почтовики их прятали в укромном месте, а потом вместе с обычной почтой загружали в автомобили, которые должны доставлять корреспонденцию в почтовые отделения. Фото Максима Платонова



Отработанная схема: «почтовики» погорели на том же, что и «магнитовцы»

Фигурантам уголовного дела «Магнита» предъявили обвинения по ч. 4 ст. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата чужого имущества, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере») либо в пособничестве этому преступлению. Часть похищенного потерпевшему АО «Тандер» уже вернули, поэтому гражданский иск заявлен на сумму невозмещенного ущерба в 2,9 млн рублей.

Следующее заседание горсуда по этому делу пройдет в Зеленодольске 14 марта.

На той же схеме увода товаров, что и со складов «Магнита», недавно погорели и сотрудники казанского логистического центра «Почты России» в Лаишевском районе Татарстана. Так как вынести с собой чужие посылки с смартфонами и планшетами проблематично, почтовики их прятали в укромном месте, а потом вместе с обычной почтой загружали в автомобили, которые должны доставлять корреспонденцию в почтовые отделения. Грузовик останавливался за территорией логистического центра, из него мешки с ворованным перегружались в другую машину. По данным следствия, не меньше 835 посылок на общую сумму 2 млн 465 тыс. рублей не дошли до адресатов.