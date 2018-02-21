УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ. Это серьезно?

Однозначного ответа пока нет

В Казани как-то уже привыкли, что местные спортивные команды постоянно претендуют на победу в российском внутреннем первенстве и как минимум хотя бы по разу эту претензию «реализовали». Отличные чемпионские традиции есть у футболистов, хоккеистов и волейболистов. Вот только баскетболисты никак до заветного титула добраться не могут. Однако в нынешнем сезоне УНИКС уже сотворил маленькое чудо — он лидирует в чемпионате Единой лиги ВТБ. Так что среди поклонников команды уже пошли даже робкие разговоры: а не пора ли замахнуться на чемпионство? «Реальное время» разбирается, что значит для Казани это лидерство «зеленых».

Лидерство УНИКСа важно для маркетинга и прибыли клуба

Наверное, многие в Казани (да и не только) задумывались о некой несправедливости в укладе жизни «спортивной столицы». Ведь из казанских представителей в четырех «главных» видах спорта — футболе, хоккее, волейболе и баскетболе — только баскетболисты так ни разу и не поднимали над головой чемпионский кубок. «Рубин» свой подвиг совершил еще в далеких 2008-м и 2009 году. Волейбольный «Зенит» и его «младшая сестра» «Динамо-Казань» вообще долгие годы стараются никого к чемпионскому званию не подпускать. Не говоря уже об «Ак Барсе», славную историю которого в Татарстане знает добрая половина жителей республики. Вот только под сводами «Баскет-холла» висят многочисленные масштабные вымпелы, среди которых нет, однако, главного — «чемпион России».

К заветной цели УНИКС был близок не раз. А однажды даже так и закончил «регулярку» в статусе лидера. «Зеленые» занимали первое место в регулярном розыгрыше отечественных чемпионатов в сезоне 2010/2011, когда Суперлига А почила в бозе и ПБЛ (Профессиональная баскетбольная лига) стала проводить чемпионат под своей эгидой. Сложно назвать то лидерство сенсационным успехом, учитывая, что в ПБЛ тогда участвовали лишь десять российских команд. А если вспомнить, что кризисное московское «Динамо» тогда шло к своему банкротству, то и вовсе можно считать, что девять. Да и остальные команды стали отдавать предпочтение недавно созданной Единой лиге ВТБ.

В самом клубе к лидерству относятся осторожно и придают этому лишь имиджевое значение — стараются, чтобы о лидерской позиции узнали в родном городе как можно больше его жителей. Фото Александра Александрова / unics.ru



Не единожды казанцы доходили и до финала уже в плей-офф внутреннего чемпионата, но каждый раз терпели в нем неудачу. Так что нынешняя первая строчка в Единой лиге ВТБ в столице Татарстана воспринимается с некоторым воодушевлением. Порой даже большим, чем того заслуживает промежуточный успех.

Понятно, что в самом клубе к лидерству относятся осторожно и придают этому лишь имиджевое значение — стараются, чтобы о лидерской позиции узнали в родном городе как можно больше его жителей. Как говорится, куй железо, пока горячо. Ведь для среднего казанского потребителя одно дело, когда говорят о существующей в его городе баскетбольной команде, и совсем другое — когда разговор идет о команде-лидере в России. Под разными соусами и продукт подается по-разному.

Главный тест на чемпионский характер уже в марте

Но скороспелых выводов делать действительно нельзя. Во-первых, внутренний чемпионат едва перевалил за экватор, а во второй его части может случиться все что угодно, вплоть до провального отрезка с потерей позиций. Предпосылки к этому есть. На примере Еврокубка можно отметить не самую стабильную и уверенную игру УНИКСа, когда речь идет о равном сопернике или когда на кону стоят реальные турнирные расклады за места в группе на ближайшую перспективу. В Единой лиге пока не требовалось во что бы то ни стало выигрывать, чтобы занять нужную позицию, так что отсутствие психологического давления позволяло казанцам играть раскрепощенно и побеждать.

Такие разнящиеся показатели в Европе и в Единой лиге заставляли задуматься уже по ходу первого группового этапа Кубка Европы, когда команда Димитриса Прифтиса легко уступала «Дарушафаке» или неожиданно валилась в Загребе в матче с заведомо более слабой «Цедевитой».





Такие разнящиеся показатели в Европе и в Единой лиге заставляли задуматься уже по ходу первого группового этапа Кубка Европы, когда команда Димитриса Прифтиса легко уступала «Дарушафаке». Фото Михаила Бормина / unics.ru



Во-вторых, уже после возобновления турнира УНИКСу предстоит сложнейший этап в нынешнем сезоне, когда казанцы будут вынуждены дважды играть с «Баварией», а между этими матчами вклинится еще и главный соперник за лучшую позицию в таблице — «Локомотив-Кубань». Далее последуют «Зенит», «Химки» и ЦСКА. Вот тогда-то можно будет оценивать серьезность намерений этой команды.

— Удовлетворение от того, как проходит сезон, есть, но пока прошла только половина чемпионата в ВТБ, и мы понимаем, что самое сложное впереди, — демонстрировал полное понимание ситуации в интервью «Р-Спорту» президент УНИКСа Евгений Богачев. — У нас очень сложный график в марте — и «Бавария», и «Локомотив-Кубань», и матч с «Химками» на выезде. Главное, чтобы не было травм. Надежда на успех есть.

Во втором круге «нахрапом» топов не взять

Да, мы не забываем и о 13 победах в 14 матчах Лиги ВТБ. Но давайте трезво взглянем на то, в каких условиях они были добыты. Среди главных конкурентов на первую строчку в осенне-зимней части чемпионата по-настоящему хорош был разве что «Локомотив». А вот ЦСКА, «Зенит» и «Химки» трясло, каждого по-своему. Очень мощные по составу (куда сильнее того, которым располагает Прифтис) «Химки» хандрят во внутреннем первенстве вместе со своим лидером Алексеем Шведом. Все силы команда отдает на то, чтобы попасть в плей-офф Евролиги. В Единой лиге же после поражения от рижского ВЭФ подмосковная команда опустилась уже на шестую строчку.

ЦСКА тоже сделал упор на Европу (правда, раньше это не мешало армейцам «давить» всех и на внутренней арене). «Зенит», претерпевший летом такую же масштабную перестройку, как и УНИКС, проводит хороший сезон, но казанцы к первому матчу сезона сыгрались быстрее и разгромили питерцев.

Умалять заслуги новой команды под руководством Димитриса Прифтиса не хочется. Фото Михаила Бормина / unics.ru



Умалять заслуги новой команды под руководством Димитриса Прифтиса не хочется. Видно, что команда сыгралась и «обросла мясом». У греческого специалиста стали раскрываться те игроки, от которых этого не ждали. Если обычно главными звездами и творцами побед казанцев были легионеры (преимущественно американцы), то в нынешнем УНИКСе одну из главных ролей играет Антон Понкрашов, трехочковые броски которого становились решающими в важных матчах. Круто заиграл Евгений Колесников, хорош и Трушкин.

В последних матчах чемпионата и Еврокубка было видно, что резерв у этой команды имеется, и при желании она может играть на более высоком уровне. В играх с «Лиможем», «Цмоки-Минском» и «Калевом» казанцы задействовали ровно столько своих возможностей, сколько требовалось для победы над соперником такого калибра.

Но настоящей проверкой этой команды будут очные встречи с топ-клубами во второй части «регулярки». «Зенит» нахрапом взять не удастся, а «Локомотив» будет биться за первую строчку и «мстить» за первый круг. И если УНИКСу удастся подтвердить свой класс и в ответных матчах с «Зенитом», «Локомотивом» и «Химками», вот тогда то и можно будет петь дифирамбы команде. Но в любом случае сегодня мы имеем казанскую баскетбольную команду, которая впервые за долгие годы идет первой в турнирной таблице. При беспросветной гегемонии ЦСКА уже один этот статус дорогого стоит.