Международная панорама: годовщина президентства Трампа, нефтеюани для Шанхая и ЧП на Мальдивах

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 13

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин свою очередную колонку в «Реальном времени» посвятил событиям, происходящим в Америке, Азии и стране в Индийском океане. Наш колумнист подводит итоги президентского года Трампа, рассказывает о нефтеюанях и беспокоится о политическом кризисе на Мальдивах.

От годовщины президентства до фондовых скачков

Год президентства Дональда Трампа в США отметили весьма своеобразно во всех отношениях. Конгрессмены и администрация президента обменялись меморандумами протестов по различным расследованиям, которые ведутся уже несколько месяцев. Публикация «кремлевского списка» даже в самих США рассматривается как открытая попытка вмешательства на ход президентских выборов в России. Надо прямо сказать, она безуспешна.

Что касается состояния экономики, то многие аналитики, участвующие в обзорах, считают, что есть определенные успехи за год. Правда, рост ВВП США в истекшем году составил около 2% — это не такая значительная цифра. Примерно такие же показатели у многих развитых стран в том числе и у России.

Более симптоматичным является резкое падение индексов Dow Jones на фондовом рынке США — порядка 4% дважды в первой неделе февраля. Это повлекло за собой аналогичное падение рыночных котировок в Лондоне, Париже, Берлине и Москве. Такие скачки оказали определенное влияние на состояние криптовалюты на мировых рынках: произошло резкое падение ее стоимости — на 50—60%.

В этой связи насторожились и предприняли определенные меры в Пекине и Сеуле, где криптовалюта имеет определенный вес. Такие скачки на фондовом рынке могут носить и временный характер, так что пока рано делать прогнозы о возможном экономическом кризисе.

В прошлом году Китай вышел на первое место по импорту нефти, закупив ее 45 млн тонн (примерно 10 млн баррелей в сутки). Фото tatneft.ru



Китайская альтернатива нефтедоллару

Мировые средства массовой информации, прежде всего китайские, сообщают, что Пекин в ближайшие месяцы намерен запустить нефтеюани — прямые закупки «черного золота» за китайскую валюту. Слово «нефтеюани» ассоциируется с термином «нефтедоллары», который был внедрен во времена президентства Джимми Картера: нефть обменивалась на доллары, а американская валюта — на жидкий углеводород. Китайцы делают первую попытку; они ведь намерены ввести фьючерсы на облигации. Когда это будет — трудно сказать.

В прошлом году Китай вышел на первое место по импорту нефти, закупив 45 млн тонн (примерно 10 млн баррелей в сутки). Американцы импортировали немного меньше «черного золота». При таких обстоятельствах, возможно, и идет речь о закупках нефти за юани.

Не думаю, что у Пекина выйдет все так просто. Китайцы закупают более 1 млн баррелей в сутки у России, столько же у Саудовской Аравии, а также на Ближнем Востоке, в Африке, раньше много ввозили из Ирака. Так что нефть имеет большое значение для китайской экономики. Внедрение нефтеюаней, скорее всего, начнется с Шанхайской международной биржи. Но насколько проект окажется крупномасштабным, сказать трудно.

Обратил внимание, что китайцы довольно активно стали работать с Королевством Саудовская Аравия. Председатель КНР Си Дзиньпин говорил, что считает КСА стратегическим партнером. Но пойдет ли арабская монархия на прямую торговлю нефтью за юани? В ближайшие годы вряд ли. У Эр-Рияда наиболее тесные связи с Вашингтоном, у которого саудиты закупают оружие, продавая значительное количество нефти.

Есть десятки государств, которые ведут расчеты в юанях, — «закладки» в этом направлении в какой-то степени сделаны. Речь идет о создании альтернативной международной валюты (в противовес доллару) для расчетов в перспективе. Возможно, это попытка Китая оказать экономическое воздействие на США. С другой стороны, дело это довольно сложное, поскольку основной объем торговли КНР падает на Америку — порядка 700 млрд долларов ежегодно. Попытки что-то изменить в этом плане пока остаются лозунгами.

С заявлением о введении чрезвычайного положения на Мальдивах выступил на днях президент страны Абдулла Ямин. Фото themalaymailonline.com



Режим ЧП на Мальдивах

Привлекает внимание и введение чрезвычайного положения на Мальдивах с понедельника, 12 февраля. С таким заявлением выступил на днях президент страны Абдулла Ямин. Поводом для этого решения послужило обострение внутриполитической обстановки в связи с неожиданным решением Верховного суда страны об освобождении нескольких оппозиционных лидеров, в том числе экс-президента республики Мохаммеда Нашида, который сразу обратился к Индии и США с просьбой об оказании соответствующей поддержки.

Мальдивы — это уникальное островное государство в Индийском океане, в 700 км южнее Шри-Ланки, с населением около 250 тыс. человек. За всю свою историю оно никогда не было оккупировано, а основной доход получает от туризма и рыболовства. Когда-то я занимался Мальдивами в системе Министерства иностранных дел, несколько раз туда ездил. Это прекрасная страна. В июне 1990 года, еще в советское время, по приглашению тогдашнего мальдивского руководства я участвовал в юбилейных торжествах по случаю 25-й годовщины независимости островного государства. Сопровождал одного из наших министров. Советская делегация из двух человек была принята тогдашним президентом Мальдивской республики Гаюмом и министром иностранных дел Джамилем. Причем Мамун Абдул Гаюм — политический долгожитель, он правил страной 25 лет. Я с ним встречался даже в Катманду, когда он приезжал с государственным визитом в Непал в конце 1980-х годов.

Юлдуз Халиуллин