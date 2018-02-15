За инвестициями в Сочи: еще один промышленный кластер, моногорода и экономическое развитие

Чем займется делегация из Татарстана на «Российском инвестиционном форуме»

Делегация из Татарстана снова отправилась на «Российский инвестиционный форум» в Сочи, на котором традиционно помимо презентации потенциала республики будет подписан ряд соглашений, а Рустам Минниханов расскажет об опыте экономического развития РТ и отдельно — об опыте развития моногородов. Чего ждать от крупного события, которое собирает в одном месте бизнес и власть, в материале «Реального времени».

В Сочи за новым промышленным кластером

На три дня в середине февраля Сочи вновь превратился в деловую площадку, на которую съехались главы субъектов России, члены федерального правительства и представители бизнеса. Татарстан принимает участие в «Российском инвестиционном форуме» ежегодно уже более 10 лет и традиционно республику на нем представляет Рустам Минниханов.

Сочинский форум, как правило, становится местом для подписания новых соглашений о сотрудничестве. Согласно информации на официальном сайте форума, сегодня глава республики вместе с губернаторами Московской и Саратовской областей Андреем Воробьевым и Валерием Радаевым подпишет соглашение о создании на территории трех субъектов межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». Спасибо за это стоит сказать UMATEX Group (Росатом) и Ассоциации кластеров и технопарков. Предполагается, что кластер позволит создать полный цикл производства композитных материалов и изделий из них.

Предполагается, что кластер позволит создать полный цикл производства композитных материалов и изделий из них. Фото umatex.com



Посмотреть на других и показать себя можно будет на выставке, где Татарстан представлен на двух стендах. О потенциале региона будет рассказывать Агентство инвестиционного развития РТ, а задачу презентовать субъекты России берет на себя Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), в состав которой входят 14 наиболее «инновационных» территорий. С Татарстаном в этом списке соседствуют Башкирия, Мордовия, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская области. Планируется, что на стенде будет презентован инновационный рейтинг регионов за прошлый год, в котором Татарстан занимает первое место. Кроме того, там будут представлены ключевые проекты АИРР и подписаны более 10 соглашений.

Ожидается также, что на форуме фонд развития Югры подпишет дорожную карту по развитию сотрудничества с машиностроительным кластером Татарстана на 2018 год.



От экономического развития до моногородов

Программа форума обещает быть насыщенной. Если первый его день 14 февраля был посвящен молодежному предпринимательству, то в последующие два дня будут обсуждаться три основные темы: «Бизнес в регионах. Придать новый импульс», «Улучшая качество жизни» и «Новая региональная политика: совершенствуя управление». Президент Татарстана примет участие как минимум в двух панельных дискуссиях. Сегодня в 9 утра он расскажет об опыте социально-экономического развития региона. Позже с его участием пройдет еще одно обсуждение — под воодушевляющим названием «Моногорода: проектируем будущее». На обеих сессиях выступят также главы других субъектов России. Правда, во втором случае список значительно длиннее — помимо руководителей крупных регионов о своем опыте будут рассказывать, естественно, главы отдельных городов, например Югры, Котовска и Новокузнецка.

На следующий день, 16 февраля, в рамках форума должна пройти встреча глав регионов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В этот день по плану у Рустама Минниханова также участие в торжестве по случаю 25-летия ПАО «Газпром».

В прошлом году Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Карачаево-Черкесской Республикой, а также план мероприятий по реализации соглашения между республикой и Тамбовской областью до 2020 года, и наладил контакты с Иркутской областью. Фото president.tatar.ru



На перспективу

Как уже было сказано, делегация из Татарстана — постоянный участник инвестиционного форума. В прошлом году программа с участием президента республики была не менее насыщенной. Он принял участие во встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов по вопросам бюджетной политики, подписал соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Карачаево-Черкесской Республикой, а также план мероприятий по реализации соглашения между республикой и Тамбовской областью до 2020 года, и наладил контакты с Иркутской областью.

В свое время «Российский инвестиционный форум» становился площадкой для презентации Иннополиса, «Электронного Татарстана» и опыта по благоустройству общественных пространств. В прошлом году Рустам Минниханов объявил на форуме об идее создать «Алабугу-2». Какие новости привезет делегация из Татарстана из Сочи на этот раз — станет известно в ближайшее время.