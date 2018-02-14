Новости общества

09:24 МСК
Новости раздела
Общество

Всеволод Чаплин: «Роман «Автобиография Иисуса Христа» станет событием. С огромным знаком «минус»

07:00, 14.02.2018 17

«Христос» потребления: как Спасителя красиво подменяют антихристом. Рецензия на книгу Олега Зоберна

Всеволод Чаплин: «Роман «Автобиография Иисуса Христа» станет событием. С огромным знаком «минус» Фото: wikipedia.org («Сретение», Дуччо, «Маэста», фрагмент, 1308—1311)

Недавно в издательстве «Эксмо» вышла книга Олега Зоберна «Автобиография Иисуса Христа». Не исключено, что вскоре она станет поводом для новой острой дискуссии между различными интеллектуальными лагерями. Прочитав роман, протоиерей Всеволод Чаплин в своей авторской колонке оценил его художественные достоинства и содержательную сторону. Наш колумнист задается вопросом: почему писатель Зоберн, выходец из православной среды, намеренно подменяет Иисуса Христа иконой антихриста?

Йесус для либералов

Роман Олега Зоберна «Автобиография Иисуса Христа», убежден, станет событием. Но для меня — событием с огромным духовным знаком минус, причем огромным именно потому, что громкое будущее роману практически обеспечено. Пока про книгу знают немногие вне профессионального круга литераторов и критиков. Однако нетрудно предположить, что текст будет издан немалыми новыми тиражами, переведен на несколько языков, а затем экранизирован.

Книга написана, прямо скажем, талантливо и очень добросовестно. Язык красив необычайно. Реалии проработаны многолетним чтением древних текстов и многолетними же путешествиями по библейским землям. Образы очень «настоящие», сочные, легко представимые — грядущему кинорежиссеру не надо будет метаться в поисках характеров, да и свободы у него останется не так много. Изо всех «альтернативных» интерпретаций жизни Христа новый роман, на мой взгляд, уступает только булгаковской — хотя последняя, конечно, более фрагментарна. «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго по сравнению с книгой Зоберна кажется занудным, схематичным, банальным. Философичность у нашего автора «запакована» в афористичные фразы и сами образы, а не нагромождена в авторских рассуждениях, как у Никоса Казандзакиса, чей знаменитейший и скандальнейший роман «Последнее искушение Христа» безусловно проигрывает книге Зоберна и по литературному мастерству, и по дерзости.

Как раз о дерзости и поговорим. Йесус, герой Зоберна, пускается в откровенный разврат и торгует наркотическим куревом. Он одобряет гомосексуализм, зоофилию, аборт, самоубийство — словом, практически все то, что осуждается канонической Библией и историческим христианством, но нравится их либеральным критикам. Упомянутый герой разделяет множество религиозных взглядов, по определению несовместимых с христианскими, — деизм, учение о переселении душ, восприятие жизни как зла. Йесус Зоберна — ни в коем случае не Бог, а грешный человек, делающий карьеру пророка и целителя, склонный к обману и эксплуатации, любящий женщин, вино, комфорт, деньги и прочие материальные блага.

«Страсти Христовы», анонимный художник XV в., Нидерланды (wikipedia.org)

Понятно, что с Евангелием эта картина не согласуется никак. Московский писатель старается ниспровергнуть все, что в христианстве есть неотмирного и Божественного. Но одну «святыню» он не смеет тронуть даже пальцем. Более того — как раз на поклонении ей он основывает картину мира и жизни своего героя. Святыня эта — грешный человек, наслаждающийся земным бытием. Конечно, Йесус не умирает на кресте — он, надев женское платье, уходит в Дамаск в надежде на спокойную старость. Вместо него умирает Иуда — но делает это добровольно, а мы помним, что в системе ценностей главного героя самоубийство есть прекрасное избавление от тягот бытия.

Двойник Христа

В общем, постмодернистская деконструкция получается неполной — и от того бистандартной, непоследовательной, неубедительной. «Разрешено» претендовать на разрушение ценностей, которые христиане считают вечными, — и самого образа Христа. Но автор не дерзает посягнуть на идолы, которые либеральная среда обычно считает незыблемыми — на жизнь человека, его комфорт, свободу секса и вообще свободу. Герой «автобиографии» вызывает жалость — и одновременно симпатию, «понимание» среди обывателей, которым потребительские установки милее и ближе всего.

Йесус Зоберна «включает» свою версию христианства в набор ценностей общества потребления. Пытается превратить Христа из Судьи и Отца — в продавца и в товар одновременно, в подобие Симона Волхва. Вот лишь две цитаты из рассуждений центрального персонажа романа — не самые кощунственные, но симптоматичные.

«Слова не могут быть лживыми, они могут быть только сильными или слабыми». «Что уж тут лукавить, лучше иметь большое доброе сердце и сундук с серебром, чем просто большое и доброе сердце, это понятно и ребенку! Товар к товару, слово к слову, медяк к медяку, и не стыдись благодарить за сытую и беззаботную жизнь Бога, имя которого — Меркурий Сверхприбыльный».

Неслучайно это учение радостно приветствует главный редактор «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, написавший для обложки книги: «Христианство XXI века должно быть именно таким». Да, кому-то очень хочется поставить Христа на полку супермаркета. Но блестяще сказала на либеральнейшем, оппозиционнейшем, но все-таки православном сайте «Ахилла.ру» Анна Скворцова: «Есть риск увлечься ей (этой книгой, — прим. авт.) и принять за Христа кого-то другого, того, кто «рядится в одежды ангела света» и не может открыть людям врата Небесного Царствия. Погружаясь в текст, мы соединяемся мысленно с его героем, и велика опасность, что, когда придет Христос настоящий и постучит в двери человеческой души, Ему уже не откроют, потому что место внутри горницы окажется занятым Его двойником».

«Йесус» из «автобиографии» не просто пытается лишить Евангелие главных вещей — Неба, суда, вертикали, вечности. Он не просто служит тем, кто прячется от встречи с Богом — прячется либо в грехах, либо в житейской «пользе». Он есть икона антихриста. Автор, конечно, не может этого не знать, и тогда самым интересным становится вопрос о его глубинных интенциях — или об отсутствии таковых.

Эль Греко, «Изгнание торгующих из Храма» (wikipedia.org)

Вопросы автору

Олег Зоберн — не атеист, не персонаж ряда Pussy Riot и Femen, не политический антиклерикал. Он — выходец из известной московской православной семьи. Учился в воскресной школе, затем — на миссионерском факультете Свято-Тихоновского православного университета. Он сохраняет православную религиозную практику — как минимум остаточную. В интервью «Независимой газете» он говорит: «Я верующий человек и отвечаю только перед Богом, чего же мне людей бояться? Вспомним слова псалмопевца Давида: «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?»

Интересно, что параллельно с выходом романа в Церкви возникла дискуссия о взглядах протоиерея Владимира Головина из татарстанского Болгара. Тот говорит про Христа: «Он — не Бог. Он — Богочеловек». Утверждает, что Иисус теоретически мог согрешить. Смакует физиологические подробности Его жизни. Появляется новая мода — или целая тенденция, заимствованная у западных «ниспровергателей»?

Защитники Зоберна, конечно, могут сказать, что Йесус — это не Христос. Подобное давно говорят апологеты Булгакова. Но название и обложка говорят сами за себя, да и живущий среди нас автор гораздо более доступен для прямых вопросов.

Вытеснил ли детскую и юношескую веру «мудрый» постмодерн? Или не было веры, но была и осталась игра? Или преодоление личных трудностей заменило надежду самонадеянностью? Или просто… смотри цитату про слова и медяки? Автор, похоже, хотел бы избежать ответа. Неужели мы никогда его не узнаем?

Протоиерей Всеволод Чаплин
Справка

Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей; настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот. Кандидат богословия.

  • Родился в 1968 году в Москве в семье профессора Анатолия Чаплина.
  • После окончания школы в 1985 году начал работу в издательском отделе Московского патриархата в отделе экспедиции; поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 году.
  • С октября 1990-го по март 2009 года работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
  • В 1999 году возведен в сан протоиерея.
  • С 2009-го по 2015 год — председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества.
  • Вел несколько передач на ТВ и радио.
  • Публикуется в газете «Русь Державная». Ведет авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».
  • Автор нескольких фантастических произведений, опубликованных под псевдонимом Арон Шемайер.

ОбществоКультура
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 14 февр
    Грустная история. Хотя ожидаемая. Закон бумеранга ещё никому не удавалось отменить.
    Габдель Юссон.
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    Вы верите в закон бумеранга, не смешите
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    А Вы не верите? Не смешите людей.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Идёт самая настоящая война за умы и души людей.
    Впрочем, как и всегда...
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    За кошельки идет война. Ваш ум никому не нужен.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Ждём, когда Поклонская выскажется
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Зачем лишнюю рекламу делать? Я вот об этой истории понятия не имел и наверняка она прошла бы мимо меня.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Поневоле вспоминается:
    "Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, – но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж".
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Матильду распиарили, Смерть Сталина тоже. Теперь эта книга на очереди?
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    Чем это плохо то? Чем плоха Матильда или Сталин, м?
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    Да не в этом дело. Откапывают средненького пошива фильмы - и айда о них громко говорить, создавать ореол скандальности. Так бы мало кому были известны, а теперь все о них знают, все захотели посмотреть. С книжкой та же ситуация.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Браво, о. Всеволод!
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Ну, написал очередной мужик очередную сказку-фэнтези. Ну и что?

    Теперь все должны, как последователи после того кинА, от возмущения с визгом и соплями по стенам и заборам как мухи ползать?

    А смысл в этом какой?
    Нынче уже 21 век, в нём по заморочкам 15 века жить глупо и невозможно.
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Интересная точка зрения конечно, но что то как то не воспринимается у меня это
    Ответить
  • Анонимно 14 февр
    Всеволод как всегда интересен
    Ответить
  • Анонимно 16 февр
    Тот случай, когда даже крещёный еврей остаётся евреем.
    Причём, что интересно, для многих эта книга будет своего рода "открытием". В то время, как сей высер - просто компиляция уже известных вещей, написанных в 20 веке. И "Мастер и Маргарита", и "Евангелие от Исуса" Сарамаго, и "Евангелие от Сына Божьего" Нормана Мейлера, и "Безымянная могила" Сильвестра Эрдега, и ещё масса романов и повестей, которые отец Всеволод не упомянул - всё это теми, кто увлекается литературой и одновременно историей религий, уже давно прочитано.
    Суть здесь не в таланте автора, как писателя, а в его умении компилировать то, что написано до него. Так как тема эта сама по себе не может быть "авторской" - вся фактура создана тысячелетия назад (апокрифы, канонические евангелия) + романы и повести на эту тематику, написанные в 20 веке. Поэтому любой выпускник лит.института, увлекающийся религиоведением, вполне может штамповать повести, рассказы, а то и романы на основе того, что уже написано до него. И не придерёшься, не уличишь в плагиате, ибо всё, что написано - примерно одного сюжета.
    Ответить
    Анонимно 16 февр
    вам лечиться надо
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости общества

09:24 МСК
Новости раздела