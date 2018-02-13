Камиль Самигуллин: «Наши настоящие ученые не на земле, а под землей»

На полях «Болгарских чтений»: «ответка» Дамира Мухетдинова о коранитах, двойные дипломы и страхи клерикалов

Фото: Тимур Рахматуллин

Болгарская исламская академия (БИА) может стать ареной для отработки российской богословской «повестки». Вчера в Спасском районе Татарстана открылись первые «Болгарские чтения». Корреспондент «Реального времени» побывал на пленарной части конференции и побеседовал в кулуарах о пресловутых коранитах с зампредом ДУМ РФ Дамиром Мухетдиновым.

К вопросу о коранитах: ответ Мухетдинова

Накануне в Татарстане открылась международная конференция «Болгарские чтения: Богословское наследие мусульманских народов России». Состав ее участников был «плюралистичным», так что ожидалась оживленная дискуссия. Достаточно отметить, что среди приглашенных были заявлены как мусульманские деятели и светские ученые-исламоведы, так и те, кто в последнее время занял позиции критиков «традиционалистов» — Рустам Батров и Арслан Садриев.

Напомним, в конце прошлого года группа мусульманских деятелей обратилась к главе Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равилю Гайнутдину с требованием ограничить влияние «секты коранитов», к которой, помимо Батрова и Садриева, отнесли и профессора-арабиста Тауфика Ибрагима. По мнению некоторых СМИ, компанию «неугодным» составил и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, которого считают представителем «прогрессивного» лагеря уммы. Под коллективным воззванием подписались десятки муфтиев и имамов от различных духовных управлений. К ним присоединились журналисты, ученые, общественники. Сам зампред ДУМ РФ в публичном пространстве на эти упреки никак не реагировал.

В кулуарах форума в Болгаре корреспондент «Реального времени» попросил Мухетдинова объяснить, что такое коранизм.

— К сожалению, я не специалист по вопросам течения коранизма, — ответил Дамир хазрат. — Такими вопросами следует задаться авторам и тем людям, которые подняли общественную дискуссию с термином «кораниты». Они, наверное, должны были дать определение и объяснить широкой общественности, что такое коранизм.





Дамир Мухетдинов: «Да, я издаю книги Тауфика Ибрагима. Мусульмане должны знакомиться со всей плюральной мыслью нашей исламской религии, которую представляют светские ученые, в том числе доктор философских наук Тауфик Ибрагим, возглавляющий Российское общество исламоведов»



Также ваш корреспондент попросил Мухетдинова прокомментировать обвинения в его адрес, которые прозвучали на V съезде Совета муфтиев России, о возможной причастности к этому течению.

— На съезде сидели два Дамира хазрата — Гизатуллин (зампред ДУМ РФ, — прим. ред.) и я, Мухетдинов. Кого имели в виду, мне тоже не совсем понятно. Я не могу отвечать на то, что пишут СМИ и что написано на заборе. Конкретно лично ко мне вопроса я со стороны участников [меджлиса] не услышал. Мне не предоставили возможность высказаться, если этот вопрос был ко мне. Единственное, покинув данное мероприятие в связи с моим выступлением в министерстве образования, я постфактум узнал, что меня избрали членом президиума Совета муфтиев России и возвели в статус муфтия. И мне трудно сказать, какого Дамира Гиззатуллина (дословная цитата, — прим. ред.) имели в виду. Но человека, которого пытались подвергнуть обструкции, не возводят в ранг членов президиума наравне с десятью членами президиума, да еще в статус муфтия. Поэтому я в таких же догадках, как и журналисты. Могу предполагать, что, возможно, вопрос был и ко мне, — рассказал собеседник «Реального времени».

Что касается потенциального влияния на Мухетдинова доктора философских наук Тауфика Ибрагима, то Дамир хазрат не подтвердил и это предположение. По его словам, пока профессор работал в Московском исламском колледже и Московском исламском университете в 1990-е годы, Мухетдинов учился в Башкортостане, затем в Саудовской Аравии. И их личное знакомство произошло гораздо позже.

— Говорить, что это (учение Ибрагима, — прим. ред.) — мое наследие, извините меня, это не так, — заявил он. — Да, я издаю книги Тауфика Ибрагима. Мусульмане должны знакомиться со всей плюральной мыслью нашей исламской религии, которую представляют светские ученые, в том числе доктор философских наук Тауфик Ибрагим, возглавляющий Российское общество исламоведов.

Как надеется президент академии, на площадках конференции удастся «объединить силы всех заинтересованных сторон в деле изучения богатого религиозного наследия мусульманских народов России»



«С учетом региональной специфики»

«Болгарские чтения», собравшие более ста участников из России и зарубежья, проходят впервые. Предполагается, что форум станет ежегодным — так, во всяком случае, пообещал президент БИА Камиль Исхаков.

— Наше исламское богословское наследие — это гордость нашей страны, это часть мировой исламской цивилизации, — отметил в приветственной речи Исхаков. — Булгар был одним из центров мусульманской культуры. Здесь жили признанные ученые. Со времен средневековья здесь были написаны тысячи богословских трудов. Возрождение духовного наследия мусульман России и классической мусульманской интеллектуальной духовной традиции предполагает реновацию классических религиозных трудов с учетом региональной специфики и традиционных ценностей российского ислама, для которого было характерно единство традиций и обновления.

Как надеется президент академии, на площадках конференции удастся «объединить силы всех заинтересованных сторон в деле изучения богатого религиозного наследия мусульманских народов России».

— У нас огромное количество трудов, мы этим гордимся, — развил мысль председатель Духовного управления мусульман РТ муфтий Камиль Самигуллин. — Но приходится признать, что наши настоящие ученые находятся не на земле, а под землей. Не нужно ограничиваться их хвальбой, следует приложить все усилия, чтобы воспитать новых Марджани.

Рамиль Хайрутдинов предложил создать объединенный диссертационный совет БИА, КФУ, университетов Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы выпускники академии получали высшие светские научные степени кандидатов и докторов теологии



План пятилетки — двойные дипломы

В свою очередь ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин подтвердил намерение Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) войти в состав учредителей вуза. Напомним, оно прозвучало во время визита Владимира Путина в Казань. На сегодняшний день у БИА три учредителя — ДУМ РТ, ЦДУМ России и ДУМ РФ.

— Да, этот вопрос Кавказом поднимался. Иншаллах (если пожелает Аллах, — прим. ред.), скоро у нас будет решение по этому поводу на ближайшем заседании совета учредителей, — сказал Мухаметшин.

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов предложил создать объединенный диссертационный совет БИА, КФУ, университетов Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы выпускники академии получали высшие светские научные степени кандидатов и докторов теологии.

По словам Рафика Мухаметшина, магистранты БИА наряду со званием магистров и докторов исламских наук получат и светское образование — магистр теологии или кандидат теологических, филологических, исторических или философских наук. На такой показать он намерен выйти за 5 лет.

— Углубленные знания ислама без современного инструментария могут принести больше вреда, чем пользы, — считает Рафик Мухаметшин. — И поэтому мы пригласили пятерых зарубежных докторов, которые помогут изучать и критически анализировать источники.

Таким эталоном в православном образовании вуза являются духовные академии Москвы и Санкт-Петербурга, уверена ведущий консультант управления мониторинга, анализа и прогноза Федерального агентства по делам национальностей Валентина Лаза. БИА должна стать эталонным университетом для российских мусульман.

Резеда Сафиуллина–Аль Анси считает, что только в условиях конкуренции, постоянного «раздражителя» может сложиться отечественная богословская школа



Неэффективная политика клерикалов

Оживленные дискуссии проходят сегодня на секционных заседаниях. Задел им создала еще на пленарной части чтений руководитель Центра исламского наследия БИА, старший научный сотрудник Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования КФУ Резеда Сафиуллина–Аль Анси. Вероятно, это была ее идея собрать на одной площадке представителей различных интеллектуально-философских направлений современного ислама. И руководство академии пошло ей навстречу.

Резеда Рифовна считает, что только в условиях конкуренции, постоянного «раздражителя» может сложиться отечественная богословская школа. Многими своими идеями, обозначенными на форуме, она ранее поделилась в авторской колонке «Реального времени».

— Политика неготовности принять существующее многообразие и попытки сделать голос мусульманской уммы однородным неэффективны, — заявила исламовед в своем докладе. — Мысль о необходимости критического мышления, переоценки заскорузлых установок у многих верующих вызывает чувство страха. Это можно объяснить неуверенностью в своей вере, слабостью имана (веры, — прим. ред.) и боязнью отдалиться от ислама.

По мнению Сафиуллиной, верующие должны преодолеть рамки клерикальной схоластической исключительности, формализма и стагнации.

1 / 78 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин