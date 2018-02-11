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«Что посоветовать из бизнес-литературы? — Ничего». Кому и чем помогают деловые книги

07:00, 11.02.2018 Сюжет: Бизнесмены «отчитались»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

«Что посоветовать из бизнес-литературы? — Ничего». Кому и чем помогают деловые книги Фото: Максим Платонов

Кто-то зачитывается деловой литературой, находя новые формы взаимодействия с партнерами по бизнесу, а кто-то считает, что в трудах, издаваемых миллионными тиражами, нет ничего полезного. Предприниматели в очередном опросе «Реального времени» рассказали о том, какую деловую и художественную литературу они читают прямо сейчас и что из нее выносят.

Владимир Карпов, директор ООО «Нетзиро»:

— Прочел книгу «От нуля до миллиарда» Тони Шея. Он пишет о создании клиентоориентированной компании Zappos, о том, как сделать фирму, в которой все работники — одна семья. Автор рассказывает, как достичь хороших результатов. Книга вдохновила меня, и я хотел бы создать такую же компанию. Порекомендовал бы прочесть ее всем бизнесменам, желающим создать задел на долгосрочное будущее, а также тем, кто хочет создать компанию международного уровня.

Елена Стрюкова, директор компании «Ак Барс Недвижимость»:

— Я только что закончила читать экономический роман Поля-Лу Сулицера «Зеленый король». Пребываю от него в восторге: не так много художественной литературы посвящено рынку недвижимости, а в первой части книги Сулицер пишет именно о нем. Сейчас читаю книгу Ицхака Адизеса «Развитие лидеров». Ее на Новый год подарил шеф. Произведение о стиле управления, а также о взаимодействии с лидерами других стилей управления. Жалею, что книга не попала ко мне пару лет назад. Про свои сильные и слабые стороны в управлении я уже знаю. Но интересно, как взаимодействовать с менеджерами, обладающими другими стилями.

Делюс Серазетдинов, директор СК «Камастройинвест»:

— Я прочел книгу Криса Андерсона «TED TALKS. Слова меняют мир». Андерсон рассказывает, как готовиться к презентациям, как раскрывать тему, как работать с визуализацией, чтобы слушателям было интересно и нескучно. Книгу можно использовать в качестве практического пособия. Раньше я стеснялся общаться, мне было сложно выразить свою мысль. С помощью таких книг люди, у которых есть проблемы, подобные моей, могут их решить.

Сейчас одновременно слушаю две аудиокниги: «Русская канарейка» Дины Рубиной и «Развитие лидеров» Ицхака Адизеса. Художественная литература помогает немного отключить мозг от повседневных проблем. «Развитие лидеров» начал слушать недавно, пока изучил 15% информации. Ничего нового для себя не узнал, но такие книги дают основные решения проблем, с которыми сталкиваешься.

Олег Рогин, директор клиники «Ремеди»:

— Недавно прочел «Бизнес на автопилоте» Николая Мрачковского. Произведение привлекло меня темой автоматизации бизнес-процессов. В книге описаны очевидные вещи. Может, 2—3% информации оказались для меня новыми, а в целом — нет.


Станислав Жернаков, кандидат медицинских наук, главврач офтальмологической клиники «Кузлэр»:

— Недавно захотелось что-нибудь почитать, наугад с полки взял книгу и попался роман Александра Дюма «Черный тюльпан». Что касается деловой тематики, в последние полгода читаю много учебной литературы, так как учусь управлению бизнесом в ростовской компании. Но из книг по управлению бизнесом не могу посоветовать ни одну. Мне кажется, что все книги, которые я читал, написаны людьми знающими, но узконаправленными. Не дочитал ни одну бизнес-книгу. В них в основном все упирается в «давайте ставить цели и задачи, совершенствовать и исполнять их». Это, конечно, хорошо, но к реальности не имеет никакого отношения.

ОПРОС
Василя Ширшова, Екатерина Гумарова
ОбществоБизнес
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