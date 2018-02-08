«Это была очень странная игра»: УНИКС одолел французский «Лимож»

Во встрече двух немотивированных команд победили хозяева

Матч УНИКСа против французского «Лиможа» мог бы стать самым захватывающим и остросюжетным поединком первой части сезона. Ведь еще накануне именно от него зависело попадание казанцев в четвертьфинал Еврокубка. Однако параллельные пары группы F все решили днем ранее, и судьба подарила «зеленым» билет в плей-офф — в объятия мощной «Баварии». Игра с «Лиможем», таким образом, стала лишь развлечением для болельщиков — но в ней было на что посмотреть! Обо всех подробностях матча — в материале «Реального времени».

Лучше синица в руках?

Еврокубковая судьба УНИКСа решилась за день до вчерашнего матча в Италии. Местная «Реджо-Эмилия» без большого труда обыграла (75:68) «Асвел Вийербан» и заняла первое место в группе, в которой выступают казанцы. Стало быть, «зеленые» точно прошли в плей-офф, но попали там на самого неприятного соперника из возможных — немецкую «Баварию», которая уже заняла первое место в своей группе.

С одной стороны, можно, конечно, порадоваться и выдохнуть с облегчением — теперь угроза закончить европейский поход уже в феврале не висит тяжелым грузом над казанской командой, и к последней игре на втором групповом этапе можно было подходить в раскрепощенном состоянии.

С другой стороны, не победи «Реджо-Эмилия» и будь само попадание в плей-офф в руках УНИКСа, этот матч стал бы куда более захватывающим для болельщиков, и наверняка заполняемость «Баскет-Холла» на решающую игру была бы несколько иной. Кроме того, у казанцев в случае победы была бы возможность избежать попадания на грозных мюнхенцев на столь ранней стадии. И остается только гадать, что лучше — синица в руках, которую УНИКС получил от итальянцев накануне, или улетевший журавль.

Терять было нечего

Разумеется, игроки УНИКСа говорили дежурные слова, что на игру с французами в любом случае выйдут как на последний бой, даже если все решится заранее. Да и обыгрывать любого соперника дальше тоже должны в любом случае. Примерно так писал в своем блоге на сайте Еврокубка форвард «зеленых» Мелвин Эжим:

«Лично мне все равно, как мы пробьемся в плей-офф, с первого места или второго. Если мы хотим быть лучшими, нам нужно побеждать! Хотя, конечно, выходить с первого места интереснее, поскольку это позволит стартовать в четвертьфинале дома», — рассуждал нападающий.

Впрочем, в этот день команды были в равных условиях: и казанцам, и французам в турнирной таблице решать уже было нечего. Первые точно занимали вторую строчку и проходили в четвертьфинал, вторые окончательно утратили шансы на выход в плей-офф. А стало быть, раскрепощенными на паркет могли выходить все.

— Единственное, морально было полегче играть. Не было давления, вышли заранее из группы, — делился своими ощущениями уже после игры форвард казанцев Владислав Трушкин. — А так мы настраивались серьезно, на победу. Сейчас приближаются очень важные игры. Плей-офф Еврокубка, плюс в ВТБ нельзя проигрывать никому, сами видите, какая плотность в таблице.



Широкая ротация Прифтиса в деле

Как и предполагалось, на матч, в котором уже ничего не решалось, собралась не слишком большая аудитория, от силы 2 тысячи зрителей.

На старте встречи форвард Джош Картер принес гостям сразу 6 очков, пока казанцы никак не могли разобраться, кто кого должен опекать. Наверстали отставание быстро, но в целом баскетбол пошел далеко не самый качественный. Игроки и той, и другой команды то и дело выполняли «холостые» броски. И судя по их «точности», трудно было определить, хотел ли игрок набросить на «аллей уп» или все-таки целился в кольцо. В общем, брака в первой четверти было предостаточно.

— Это, пожалуй, первая игр в Еврокубке, когда матч ничего ни для кого не решал, играли команды свободно и расслаблено, и поэтому, видимо, УНИКС первое время никак не мог попасть, — раскрыл секрет удачного начала матча наставник французов Кайл Миллинг.

Пока не наступила последняя минута — когда отличным данком Мелвина Эжима и дальним точным попаданием Антона Понкрашова УНИКС совершил качественный и очковый рывок. Первый отрезок закончили при счете 21:18.

Все чаще на паркете стал появляться больше отдыхавший в этом сезоне Данило Анджушич. Похоже, Димитрис Прифтис продолжает свою политику широкой ротации, о которой он говорил после прошлого матча.

Напомним, в игре с «Цмоки-Минск» стали получать большое игровое время Евгений Колесников и Андрей Кощеев. Теперь же на первые роли вышел сербский защитник. И ведь удачно вошел — за первую десятиминутку реализовал трехочковый и заработал еще 2 очка из трехсекундной зоны.

Игра «туда-сюда»

А тем временем все преимущество в 9 очков, которое казанцам удалось создать при помощи взвинченного темпа за первые 3 минуты второй четверти (31:22), они с тем же успехом растеряли за последующие пару минут и уже сами были вынуждены догонять (31:36). Мяч никак не хотел заходить в корзину, пока Прифтис не взял тайм-аут.

Немного встряхнувшись, вышли и вновь наверстали отставание. Игру в свои руки взял, как обычно это происходит в кризисной ситуации, Хоакин Колом. Качели второй четверти вели к равным 43:43, но уже на исходе последней секунды четверти Брайн Колкин решился на дальний бросок и попал — 43:46.

— Позволили слишком много в нападении. Они играли раскрепощенно, уверенно, — продолжал все тот же Трушкин. — Где-то мы не прессовали их в защите, и поэтому они легко зарабатывали очки. Поэтому игра «туда-сюда».

Психология взяла верх над мотиваторами?

Судя по тому, что французы выскочили из раздевалки на паркет уже через пару-тройку минут большого перерыва, все шло по плану главного тренера французов. Еще бы, ведь вторую четверть гости выиграли 28:22 и ушли вперед! Зачем чесать там, где не чешется.

И действительно, «Лимож» продолжал, хоть и с небольшим отрывом, вести в счете. Уже тут стало прослеживаться, что недонастрой казанцев на матч все-таки присутствует. «Зеленые» никак не могли поставить четкую оборону, чтобы нейтрализовать хотя бы треть попыток соперника.

Надежда оставалась, как обычно, на сильную волевую концовку, которые команда Прифтиса показывала в нынешнем сезоне уже не раз.

Выгрызли концовку

Кино Колом своей «трешкой» на старте последней четверти сразу дал понять, что сейчас казанцы будут спасать не слишком удачный, если не сказать нелепый матч. На подхвате сыграл и Морис Ндур, агрессивно действовавший под кольцом на подборах. Так что за 5 минут до конца УНИКС уже вел с 10-очковым отрывом — 79:69.

— Прежде всего мы стали играть агрессивнее в защите, начали давить на них. Поэтому они стали терять мячи. Мы обрели уверенность, и в нападении хорошо разыгрывали мяч и доводили либо под кольцо на чистого игрока, либо бросали трехочковые, — рассказывал после матча Владислав Трушкин.

А когда Антон Понкрашов сначала за 1:50 до конца матча отправил в корзину свой фирменный бросок из-за дуги, который, не коснувшись дужки, мягко «прошил» кольцо, а потом добавил еще один такой же, только из другого угла, стало понятно, что три четверти УНИКС валял дурака. А когда понадобилось, включился на полную мощность и закрыл все вопросы — 88:78.

Димитрис Прифтис главный тренер БК «УНИКС» Поздравляю своих игроков с выходом в следующий этап турнира. Сегодня была очень странная игра. Потому что надо было найти мотивацию, чтобы играть. Мы играли в первой половине слишком мягко в защите. Но во второй части игры мы исправились и заиграли жестче, стало больше энергии. И хорошо, что мы много пасовали. Это тот компонент, который надо поставить команде на постоянной основе. Это очень хороший показатель. До перерыва у нас будет еще одна игра с «Калевом». Это очень хорошая команда. Там новый тренер и много новичков. — Что можете сказать о «Баварии»? — Будет очень тяжело. График, который у нас есть, ВТБ и Еврокубок… Если бы враг хотел нам навредить, он бы сделал именно такой график. Эти игры заберут много энергии. Мы знаем, что «Бавария» — фаворит. Это не лучший соперник для нас, и у них преимущество площадки. Но наша команда тоже в определенные дни может быть опасной и выигрывать тяжелые матчи.

Кайл Миллинг главный тренер БК «Лимож» — Как мотивировали команду на игру? — В моей команде есть ребята, которые вообще не играли на уровне Еврокубка, и для них была возможность сыграть с такой командой, как УНИКС, показать себя. Но это сыграло свою роль, когда мы не могли забросить или забрать мяч под кольцом в решающих моментах.