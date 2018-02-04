Видео недели: Собчак хуже татарина, «придурок» Родченков и битва Шевченко и Сванидзе

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Собчак хуже татарина

«Зачем вы кофе пьете, кофе вреден для лошадей», — такими словами начинают свой недружелюбный разговор с Ксенией Собчак местные молодые люди в Грозном. За сутки до этого Ксения Анатольевна побывала в Ингушетии, где встретилась с оппозицией и правозащитниками. Возможно, поэтому брат министра по делам молодежи Чечни Исы Ибрагимова и член общественно-патриотического движения «Ахмат» интересуются у кандидата в президенты: «Зачем вы сюда приехали? У вас же недобрые намерения».

Комментируя на «Эхе Москвы» этот сюжет, министр Чеченской Республики по национальной политике(!), внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал: «Есть очень старая и, мне кажется, очень логичная пословица о том, что незваный гость хуже… татарина или кого-либо другого».

«Кто не скачет, тот чекист!»

Сторонники Алексея Навального на акции в поддержку «забастовки избирателей» в Москве воспроизводят кричалку Евромайдана, благоразумно заменив в ней слово «москаль».

Самого Навального в это время задерживали на Тверской. Правда, вскоре полиция его отпустила — потому что, по версии оппозиционного политика, власть желает изолировать его не сейчас, а непосредственно перед выборами или во время выборов.

«У человека явно проблемы»

Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами предложил посадить в тюрьму «придурка Родченкова» (Григорий Родченков — экс-директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA, — прим. ред.) за занятия противозаконной деятельностью. Либо полечить его как человека, у которого были попытки суицида.

На той же встрече президент РФ пошутил, что ему обидно, что он не включен в «кремлевский доклад», опубликованный в США.

Самолеты недели

В нескольких видеосюжетах уходящей недели засветилась авиация ВКС РФ. В Сирии Су-25 уклонился от огня боевиков, а над Черным морем Су-27 «небезопасно», как утверждают в Пентагоне, перехватил американский разведывательный самолет EP-3.

Будни членов президентского совета по правам человека

1,25 миллиона просмотров на YouTube набрала за несколько дней драка «в прямом эфире» между журналистами, членами президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе. Спикеры повздорили в эфире радио «Комсомольская правда» на почве разного отношения к сталинизму. За явным преимуществом победил более молодой и крупный участник потасовки.

Добро с рогами

Африканские буйволы отбивают слоненка у группы львов. Специалисты утверждают, что быки самцового стада делают это не по доброте душевной (сопереживание им все-таки недоступно), а просто потому, что сами очень не любят «царя зверей».

К сожалению, дальнейшая судьба слоненка осталась за кадром.

Ельцин: unrealised

Музыкальный продюсер и промоутер Александр Чепарухин опубликовал ранее неизвестное интервью Бориса Ельцина, взятое им у будущего президента России в 1990 году в поезде Москва — Рига.

Борис Николаевич говорит в нем, в частности: «Когда я поработал два года в составе Политбюро, я понял, что многие из них не являются умом, честью и совестью партии и нашего народа. Не являются они и высшим интеллектом нашей страны. Там оказались люди, готовые предать, обпачкать, обмарать ради своего кресла, ради будущего своей карьеры».

Напомним, что уже совсем скоро Ельцин создаст свое «политбюро», состоящее из принципиально иных людей.

50 оттенков серого алма-атинского снега

Казахстанский город Алма-Ата прихорашивается к приезду российского премьера Дмитрия Медведева, прибывающего на заседание Евразийского межправительственного совета. Коммунальщики «отбеливают» снег вдоль дорог, переворачивая его лопатами.

«Летящий» Панин

Скандально известный актер Алексей Панин выложил в Сеть собственноручно сделанную видеозапись, на которой он едет за рулем автомобиля в Москве на большой скорости, отрывая руки от руля. Записью заинтересовались в управлении ГИБДД по Москве — полицейские изучают ее «с целью привлечения водителя к ответственности».

Лунный перформанс

Сразу три астрономических явления одновременно наблюдали земляне (в том числе татарстанцы) на неделе: лунное затмение, суперлуние и «голубую Луну».