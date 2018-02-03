Видеоопрос: «Считаете ли вы справедливым приговор Никите Белых?»
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в размере 48,2 млн рублей и запрету занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Такое наказание Пресненский районный суд Москвы вынес за получение экс-чиновником взятки в особо крупном размере.
«Считаете ли вы справедливым приговор Никите Белых?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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