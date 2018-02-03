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Видеоопрос: «Считаете ли вы справедливым приговор Никите Белых?»

07:00, 03.02.2018 16
Видеоопрос: «Считаете ли вы справедливым приговор Никите Белых?» Фото: russian.rt.com

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в размере 48,2 млн рублей и запрету занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Такое наказание Пресненский районный суд Москвы вынес за получение экс-чиновником взятки в особо крупном размере.

«Считаете ли вы справедливым приговор Никите Белых?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 03 февр
    Я полностью согласен с первым мужчиной, который сказал, что больше надо дать
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  • Анонимно 03 февр
    ...ага, если он попался на взятке, то однозначно правильно...Когда чиновники поймут, что жить надо "на зарплату"(не хилую, причем), то, как минимум, цены так расти не будут...)))...м-хм-м-м-м...
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  • Анонимно 03 февр
    ...ага, это вам не Сердюков...м-хм-м-м-м...
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  • Анонимно 03 февр
    Чем суровее наказание, тем меньше будут таких как он
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    Анонимно 03 февр
    Нет, все хотят заработать по максимуму
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  • Анонимно 03 февр
    Справедливо
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  • Анонимно 03 февр
    Через пару лет выйдет по удо
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  • Анонимно 03 февр
    Посидит, подумает. Но 8 лет это как то много
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  • Анонимно 03 февр
    Это еще не суровое наказание. Сталин бы вообще....
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  • Анонимно 03 февр
    Надо было еще всё имущество еще конфисковать
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  • Анонимно 03 февр
    может согласен но как то наказание за коррупцию не всех глав регионов касается
    половину сажают другую половину не сажают
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  • Анонимно 03 февр
    Много денег в штраф запросили. Найдутся ли эти миллионы? И если да, то они в госказну?
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  • Анонимно 03 февр
    Очень даже справедливо. Так и надо
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  • Анонимно 03 февр
    Справедливо.
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  • Анонимно 03 февр
    Я бы согласился с наказанием, если бы сажали всех кто берет взятки, без исключения, а так получается, выборочно только сажают
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  • Анонимно 03 февр
    А самое главное, охотились бы за всеми коррупционерами, как за ним , то уверен, ни один губернатор не избежал бы посадки
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