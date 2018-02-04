«В Голландии даже уборщицы получают зарплату, сопоставимую с учительской»

«Реальное время» продолжает составлять карту миграции татарстанцев и выясняет, каково это — жить и работать в другой стране

Чем голландцы отличаются от французов, что делает экспата своим в Нидерландах, почему уборщики получают почти столько же, сколько учителя? Бывший сотрудник татарстанского Минторга Алина Талманова проверила стереотипы о Голландии на прочность и сделала выводы, что эмиграция может быть легкой и приятной.

Предыстория

До переезда я работала в Министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ ведущим экспертом отдела иностранных инвестиций (министерства больше не существует — его расформировали). Мне очень нравилась работа, и я видела возможности для своего дальнейшего развития. Когда я работала в Казани (2006—2007 гг.), доход был смешной, что-то около 5—7 тыс. рублей «на бумаге», и еще столько же — бонусом сверху.

Мыслей менять страну проживания у меня не было. Я даже в Москву уезжать не хотела, любила Казань всей душой. Я очень рада, что отсюда родом. Благодаря той смеси культур, что есть и в городе, и во мне, я получила отличную базу для того, чтобы жить где угодно и быть счастливым человеком.

Всегда любила путешествовать, мечтала, чтобы моя работа была связана с общением на английском, еще в студенческие годы начала работать в международных лагерях. В лагере «Наш дом» (региональной общественной организации «Молодежный корчаковский центр» — прим. ред.) я и встретила своего будущего мужа-голландца. Три года длились наши отношения на расстоянии, потом я пыталась переманить его в Казань, но не удалось — не находилось работы. В какой-то момент нужно было делать выбор, и я сделала то, что подсказывало сердце, и последовала за своим мужчиной, оставив все — семью, друзей, Казань, карьеру. К счастью, близкие поддержали мое решение.

К переезду сложно отнеслись все: как я сама, так и мои близкие. Но семья видела развитие наших отношений с мужем и верила в нас.

«Я не помню, что мне тогда нравилось в Нидерландах, мне, влюбленной девушке, в тот момент это было неважно. Но сейчас мне нравится чувство свободы». Фото facebook.com/atalmanova



Переезд и первые впечатления

Я была в Голландии и до переезда: в 2004 году еще будучи студенткой приезжала сюда работать с детьми по международной программе культурного обмена Au-pair. Помню, что как только отдохнула от перелета, первым делом стала учиться ездить на велосипеде с двумя детьми — один впереди, другой сзади. Это было незабываемо страшно.

А первое, что я сделала в год своего переезда, — прокатилась на кораблике по каналам с моими новыми родственниками. Это абсолютно туристический маршрут, но я до сих пор его люблю. Я очень люблю Амстердам. Эти кукольные домики, каналы, вибрирующая атмосфера многонационального города — обожаю все это.

Сам переезд у меня произошел в один этап: я просто собрала вещи, получила визу и поехала. Правда, я знала, что вернусь в Казань месяцев через восемь, чтобы отметить свадьбу здесь по нашим традициям.

Я не помню, что мне тогда нравилось в Нидерландах. Мне, влюбленной девушке, в тот момент это было неважно. Но сейчас мне нравится чувство свободы, уважение к человеку, толерантность людей, открытость, пусть она только поверхностная, но мне и не надо дружить со всеми. А видеть на улицах радостные лица, улыбки — поначалу изумляло, но это, безусловно, очень приятно, и постепенно ты тоже заражаешься этой приветливостью!

Было и то, что настораживало, — ты всегда остаешься иностранкой для них. Например, все общаются на голландском, ты заходишь, и все переключаются на английский — это их форма вежливости. Бывало, я чувствовала себя из-за этого лишней, мне не нравится причинять кому-то неудобства. Но здорово, что голландцы любят общаться на английском языке.

Сейчас я уже чувствую себя голландкой, хотя и не во всем, ко всему привыкнуть нельзя, менталитет у нас разный. Поэтому я счастлива, что нашла русскоязычных подруг, это очень помогает в адаптации. Есть среди моих друзей и иностранцы, Голландия — очень интернациональная страна, и это мне близко. Так что мне здесь легко.

«Сейчас я уже чувствую себя голландкой, хотя и не во всем, ко всему привыкнуть нельзя, менталитет у нас разный». Фото facebook.com/atalmanova



Работа в Голландии

Поиски работы оказались для меня проще, чем я ожидала. Не пришлось даже подтверждать свой диплом, хотя мои подруги это сделали, и, насколько я знаю, без особых трудностей. На момент переезда у меня было два диплома: один о среднем специальном педагогическом образовании, а второй о высшем — я училась на педагога английского языка и психолога на факультете психологии КГПУ.

Говорят, мне повезло с работой. Я пришла в агентство, которое занимается трудоустройством иностранцев, рассказала о своем опыте, о том, что я могу и хочу, про свои организационные способности — и тут же получила работу. Я не предпринимала каких-то сверхусилий. Просто грамотно преподнесла себя. Сейчас, после многих лет работы по найму, я работаю на себя — создала event-агентство Your Event Specialist.

Считается, что иммигрантам сложно получить работу. Но я не вижу подтверждения этому. Все мои русские подруги работают. Мне кажется, что русские — очень целеустремленная нация. Уж если мы замотивированы, у нас все получается. Я работала в международной компании, где было много англичан. Они живут в Голландии по 10-15 лет, но до сих пор не говорят на голландском! Они считают, что английского достаточно. В принципе, они правы, в Голландии много иностранных компаний, и для работы в них достаточно говорить на английском. Но комфортнее, когда ты говоришь на языке местных жителей. Это как минимум позволяет чувствовать себя как дома.

Я не могу сказать, какая из работ более высокооплачиваемая. Здесь стараются, чтобы уровень оплаты труда был примерно одинаковым. Есть прожиточный минимум, если не ошибаюсь, это 1500 евро до налогообложения. Здесь даже уборщицы получают зарплату, сопоставимую с учительской. Считается, что труд — это труд.

Фото: youreventspecialist.nl

«Базовая страховка стоит 100 евро, остальное, в зависимости от личных потребностей, можно докупить в виде пакетов, например, с включенными сеансами массажа или дополнительными стоматологическими услугами». Фото elligo.ru



Медицина в Голландии

Медстраховка обязательна для всех проживающих в Голландии, без нее оплатить счет врача будет сложно — прием стоит очень дорого. Базовая страховка стоит около 100 евро, остальное, в зависимости от личных потребностей, можно докупить в виде пакетов, например, с включенными сеансами лечебного массажа или дополнительными стоматологическими услугами. Кстати, часто слышу от знакомых, что стоматология здесь в разы дороже, чем в России. Поэтому некоторые едут на родину за этими услугами.

Самый главный врач — семейный доктор, или врач общей практики (huisarts). По сути, это наш терапевт, и он решает, насколько целесообразно направить пациента к узким специалистам. Он один и для взрослых, и для детей. Особой пользы от них я не вижу и лишний раз стараюсь к врачам не ходить. Зато научилась за эти годы лучше прислушиваться к сигналам своего тела и ставить диагноз себе и детям. Так что во всем можно найти положительное. Ведь тут распространенный вопрос докторов к самому пациенту: «Как ты сам думаешь, что это у тебя?»

Просто так лекарства тоже вам не выпишут, и к специалистам без видимой причины не направят. На мои жалобы на самочувствие после рождения второго ребенка (всего у Алины три дочки — прим. ред.) мне говорили: ты просто устала, отдохни, попроси помощи. И только через 9 недель отправили на УЗИ, где выявились серьезные нарушения, как я потом прочла — смертельно опасные. Причем, ответственности в таких случаях голландские врачи за свое бездействие не несут, почему-то права докторов в этом случае отлично защищены.

Жилье в Голландии

Сейчас ситуация на рынке жилья не очень хорошая, есть проблемы, которые осознают и сами голландцы. Раньше, кроме покупки, можно было рассматривать варианты аренды коммерческого или социального жилья — в два раза дешевле. Но сейчас условия съема социального жилья становятся все более жесткими, и шансы получить его стали минимальными. Цены на аренду в коммерческом секторе, как и на покупку квартир и домов, тоже сильно растут. Самые дорогие города для жизни — это Амстердам, Утрехт, Роттердам и Гаага. Я прочла, что средняя цена за съем жилья по Голландии в 2016—2017 гг. была 22 евро за кв. метр. Вот и считайте, небольшая квартира в 50 метров будет обходиться в 1100 евро в месяц, а в крупных городах —дороже.

Если покупать квартиру, то средняя цена — 4100—4200 евро за «квадрат». Цены в крупных городах как за аренду, так и за покупку могут отличаться по разным районам очень серьезно.

«Самые дорогие города для жизни — это Амстердам, Утрехт, Роттердам и Гаага. Я прочла, что средняя цена за съем жилья по Голландии в 2016—2017 гг. была 22 евро за кв. метр». Фото Massimo Catarinella (wikipedia.org)



Стоимость владения автомобилем в Голландии

Саму машину купить недорого, тем более если речь о подержанном автомобиле — дороги в Голландии лучше, чем в России, машины остаются в хорошем состоянии дольше. Можно найти вполне приличный вариант за 1000 евро, и даже дешевле. Но нужно рассчитывать, что порядка 200 евро ты будешь отдавать на бензин (1,6—1,7 евро за литр), налоги, страховку и пр. Мы сами купили автомобиль, а многие предпочитают арендовать, это становится более популярным решением.

Ощущения в Голландии

Голландцы не из тех, кто будет избегать тебя, если ты не говоришь на их языке, как случается во Франции, Швейцарии и некоторых других странах. Голландцы гораздо более открыты. Конечно, чтобы чувствовать себя «своим», нужно и самому иметь соответствующий настрой. Адаптироваться проще, если найти таких же, как ты, экспатов из других стран или русскоязычных эмигрантов. Среди моих друзей немало тех, с кем я говорю по-голландски, хотя они не коренные нидерландцы, мы понимаем друг друга, это помогает нам всем чувствовать себя своими в чужой стране.

Нет идеального места на земле, но только тогда, когда я стала часто и надолго уезжать из дома (а это не только Россия, но и Испания, где нам также пришлось пожить из-за работы мужа), я поняла, что я — счастливый человек, и умею чувствовать себя хорошо там, где я есть. В каждой стране я вижу только лучшее, помню самое хорошее из жизни в России, из жизни в Испании, из жизни в Голландии.

Не всем так легко, я, бывает, слышу в речи знакомых саркастические нотки о том, что мне легко видеть Россию и Казань красивыми на расстоянии. Но я уверяю, что помню, какая неидеальная жизнь на родине, ее сложности я испытывала на себе. Но так же не идеальна Европа, просто я предпочитаю смотреть на солнечную сторону жизни, даже находясь в одной из самых дождливых стран мира.