Как Рустам Минниханов и Эльвира Набиуллина вернули татарский минарет на Русский Север
Интервью «Реального времени» с главой татарской общины Архангельска об предстоящем открытии мечети, восстановление которой проинвестировали Егоров и Мистахов
В субботу, 3 февраля, в Архангельске откроется мечеть «Нур Ислам». Строение восстановлено на пепелище культового здания 1905 года. Откроют «дом Аллаха» президент Татарстана Рустам Минниханов и глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин. Примечательно, что к возрождению мечети приложили руку также руководители Зеленодольского судостроительного завода им. Горького, холдинга «Ак Барс» и даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Подробнее о новом строении в интервью «Реальному времени» рассказал председатель Татарской национально-культурной автономии Архангельской области Рим Калимуллин.
Нелегкая судьба «дома Аллаха»
— Рим Мукамилевич, расскажите для начала, когда эта мечеть была построена?
— 26 августа 1905 года была открыта магометанская мечеть, которую построили представители татарской общины. Рядом с мечетью сохранилось здание медресе. Строения располагаются в Татарской слободе. Рядом же проживали татарские купцы. Наши татары — выходцы из Казани и с Урала — содержали здесь свои магазины (кибет). Они поставляли сюда муку, зерно, сахар, чай. Отсюда увозили рыбу, пушнину, которую выменивали у поморов. Уже тогда у местных татар были налажены неплохие торгово-экономические отношения. Община была довольно сильной. Причем наши предки мирно жили со всеми. В начале XX века 200 татар обратились к архангельскому губернатору с письмом, в котором просили разрешить поставить мечеть — и разрешение было получено. Тогда они своими силами возвели храм.
На сегодняшний день мечеть восстановлена один к одному по историческому проекту, который подняли из архива. Мы благодарны судьбе, что этот проект сохранился. Также благодарен местным поморам, которые сохранили все чертежи, и предкам-татарам, которые составили этот проект. Восстановленной мечети — 111 лет. Это место намолено.
«26 августа 1905 года была открыта магометанская мечеть, которую построили представители татарской общины. Рядом с мечетью сохранилось здание медресе». Фото nurislam29.ru
— Слышал, что Эльвира Набиуллина причастна к восстановлению…
— Эльвира Сахипзадовна сыграла ключевую роль в возврате мусульманам исторического места. Когда она была министром экономического развития Российской Федерации, все Росимущество подчинялось Миноэкономразвития. После того, как я обратился к Набиуллиной, ко мне из ее департаментов вышли люди и сказали: «Предоставьте исторические документы, подтверждающие, что там была мечеть». Я предоставил всю документацию, которая была у нас. И вопрос быстро решился в нашу пользу. Земля, хоть и федеральная, но исторически она принадлежала мусульманам. И мечеть здесь называлась «Нур Ислам». Слава Аллаху, уже в 2017 году мы восстановили мечеть.
До этого я, председатель Национально-культурной автономии татар Архангельской области, 10 лет бился за мечеть. Потом мы начали ее восстанавливать. Уже практически все было готово. Но в 2014 году ее подожгли. Наверное, для меня это было предупреждением. Я заднего хода не дал. И, как принято у татар, алга! (вперед! — прим. ред.). И мы принялись заново восстанавливать. Всевышний, которому я очень благодарен, возложил на меня такую миссию — возродить нашу историческую мечеть. Со мной рядом оказались такие хорошие люди, которые поддержали нас.
Спасибо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, генеральному спонсору — гендиректору холдинга «Ак Барс» Ивану Егорову и гендиректору Зелендольского судостроительного завода им. Горького Ренату Мистахову. Большую поддержку оказал шейх Равиль Гайнутдин. Они помогли восстановить и построить этот магометанский храм. Теперь это самая северная мечеть Северо-Запада.
Также особая благодарность губернатору Архангельской области Игорю Орлову при поддержке которого стало возможным довести давно начатое до конца.
Рим Калимуллин: «Будет большой праздник для всех мусульман, проживающих в Архангельске и Архангельской области. Только в Архангельске живут 10 тыс. мусульман разных национальностей». Фото region29.ru
И 3 февраля, Алла бирса (даст Бог, — прим. ред.), мы ее торжественно откроем. Делегация будет очень большая: приедут президент Татарстана Рустам Минниханов со своими помощниками, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Так что будет большой праздник для всех мусульман, проживающих в Архангельске и Архангельской области. Только в Архангельске живут 10 тыс. мусульман разных национальностей.
— Какая ожидается программа у Минниханова и Гайнутдина в городе?
— Посещение правительства Архангельской области. Но самая главная цель — открытие магометанской мечети, встреча с верующими, с татарами.
В «епархии» Гайнутдина
— На какое количество молящихся она рассчитана?
— Внутри нее одновременно могут молиться 100 человек, а на ее территории, на внешней площадке — 500. Итого — на 600 молящихся. Это двухэтажная деревянная мечеть. Второй этаж — для женщин.
— Кроме Архангельска, где-нибудь в области есть еще мечети?
— Она единственная, в центре города. Больше нигде мечетей нет, только молельные дома.
— Почему решили мечеть подчинить юрисдикции ДУМ РФ, а не ЦДУМ России Талгата Таджуддина?
— Да, мы будем подчиняться ДУМ РФ. Я всегда с симпатией и большим уважением относился к председателю ДУМ РФ и СМР шейху Равилю Гайнутдину. В нем заложены очень притягательные качества, связанные с верой своему делу, слову в продвижении и развитии исламской культуры. Он нам активно помогал в возрождении мечети. Это очень уважаемый человек не только в России, но и за рубежом. Для меня он всегда остается авторитетным муфтием, достойным самого глубокого почтения и доверия.
Внутри нее одновременно могут молиться 100 человек, а на ее территории, на внешней площадке — 500. Итого — на 600 молящихся. Это двухэтажная деревянная мечеть. Второй этаж — для женщин
Северные татары
— Вы уже упомянули про купцов-татар начала прошлого века. А когда татары впервые появились в Архангельске?
— В XVIII веке. Указом Петра I около 40 татар прибыли сюда в военный гарнизон. Поэтому некоторые нынешние татары — потомки тех военнослужащих. А потом к началу XX века сюда потянулись татары из Казани, с Урала (с территории нынешней Башкирии). С каждым годом их становилось все больше.
— Рим Мукамилевич, как вы сами попали в Архангельск?
— В студенческие годы поехал по направлению, здесь и остался жить, работать. Сам я вырос в Бакалинском районе Башкирии. Но предки у меня азнакаевские (Татария). В самом Архангельске проживают 3500 татар, в Архангельской области — 7800. Помимо областного центра они живут в Северодвинске, Новодвинске и других городах.
— Кто, кроме татар, составляет мусульманскую общину города?
— Башкиры, чеченцы, дагестанцы, таджики, узбеки. Хоть многие азербайджанцы — шииты, но мы их не разделяем, они такие же мусульмане, как и мы.
— Есть ли в регионе татарстанский бизнес?
— Да, есть. Здесь работают 15 заправок «Татнефти», есть торговый дом «Татарстан-Архангельск», созданный на основе торгово-экономических соглашений между Республикой Татарстан и Архангельской областью. Здесь хорошо реализуется татарская продукция на основании того же соглашения.
комментарии
Очень красивая.
Поздравляю братьев-мусульман.
Православный.
Ринат Гараев.
И везде жили татары.
Родина татар Алтай.
Красная Татария, созданная большевиками-марксистами, крошечная.
Вы куда "Ринат Гараев" хотите загнать всех татар?
А как же множество поколений татар молившихся ему.... :-)))
За переход в ислам те бабаи не проклянули ???
А как же те татары которые принимали христианство в самой Ромейской Империи ???
Христианство более старая аврамическая конфессия чем ислам.
А они что ? Их тоже теперь бабаи проклянут ???