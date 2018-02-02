Как Рустам Минниханов и Эльвира Набиуллина вернули татарский минарет на Русский Север

Интервью «Реального времени» с главой татарской общины Архангельска об предстоящем открытии мечети, восстановление которой проинвестировали Егоров и Мистахов

Фото: пресс-служба ДУМ РФ

В субботу, 3 февраля, в Архангельске откроется мечеть «Нур Ислам». Строение восстановлено на пепелище культового здания 1905 года. Откроют «дом Аллаха» президент Татарстана Рустам Минниханов и глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин. Примечательно, что к возрождению мечети приложили руку также руководители Зеленодольского судостроительного завода им. Горького, холдинга «Ак Барс» и даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Подробнее о новом строении в интервью «Реальному времени» рассказал председатель Татарской национально-культурной автономии Архангельской области Рим Калимуллин.

Нелегкая судьба «дома Аллаха»

— Рим Мукамилевич, расскажите для начала, когда эта мечеть была построена?

— 26 августа 1905 года была открыта магометанская мечеть, которую построили представители татарской общины. Рядом с мечетью сохранилось здание медресе. Строения располагаются в Татарской слободе. Рядом же проживали татарские купцы. Наши татары — выходцы из Казани и с Урала — содержали здесь свои магазины (кибет). Они поставляли сюда муку, зерно, сахар, чай. Отсюда увозили рыбу, пушнину, которую выменивали у поморов. Уже тогда у местных татар были налажены неплохие торгово-экономические отношения. Община была довольно сильной. Причем наши предки мирно жили со всеми. В начале XX века 200 татар обратились к архангельскому губернатору с письмом, в котором просили разрешить поставить мечеть — и разрешение было получено. Тогда они своими силами возвели храм.

На сегодняшний день мечеть восстановлена один к одному по историческому проекту, который подняли из архива. Мы благодарны судьбе, что этот проект сохранился. Также благодарен местным поморам, которые сохранили все чертежи, и предкам-татарам, которые составили этот проект. Восстановленной мечети — 111 лет. Это место намолено.

«26 августа 1905 года была открыта магометанская мечеть, которую построили представители татарской общины. Рядом с мечетью сохранилось здание медресе». Фото nurislam29.ru



— Слышал, что Эльвира Набиуллина причастна к восстановлению…

— Эльвира Сахипзадовна сыграла ключевую роль в возврате мусульманам исторического места. Когда она была министром экономического развития Российской Федерации, все Росимущество подчинялось Миноэкономразвития. После того, как я обратился к Набиуллиной, ко мне из ее департаментов вышли люди и сказали: «Предоставьте исторические документы, подтверждающие, что там была мечеть». Я предоставил всю документацию, которая была у нас. И вопрос быстро решился в нашу пользу. Земля, хоть и федеральная, но исторически она принадлежала мусульманам. И мечеть здесь называлась «Нур Ислам». Слава Аллаху, уже в 2017 году мы восстановили мечеть.

До этого я, председатель Национально-культурной автономии татар Архангельской области, 10 лет бился за мечеть. Потом мы начали ее восстанавливать. Уже практически все было готово. Но в 2014 году ее подожгли. Наверное, для меня это было предупреждением. Я заднего хода не дал. И, как принято у татар, алга! (вперед! — прим. ред.). И мы принялись заново восстанавливать. Всевышний, которому я очень благодарен, возложил на меня такую миссию — возродить нашу историческую мечеть. Со мной рядом оказались такие хорошие люди, которые поддержали нас.

Спасибо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, генеральному спонсору — гендиректору холдинга «Ак Барс» Ивану Егорову и гендиректору Зелендольского судостроительного завода им. Горького Ренату Мистахову. Большую поддержку оказал шейх Равиль Гайнутдин. Они помогли восстановить и построить этот магометанский храм. Теперь это самая северная мечеть Северо-Запада.

Также особая благодарность губернатору Архангельской области Игорю Орлову при поддержке которого стало возможным довести давно начатое до конца.



Рим Калимуллин: «Будет большой праздник для всех мусульман, проживающих в Архангельске и Архангельской области. Только в Архангельске живут 10 тыс. мусульман разных национальностей». Фото region29.ru



И 3 февраля, Алла бирса (даст Бог, — прим. ред.), мы ее торжественно откроем. Делегация будет очень большая: приедут президент Татарстана Рустам Минниханов со своими помощниками, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Так что будет большой праздник для всех мусульман, проживающих в Архангельске и Архангельской области. Только в Архангельске живут 10 тыс. мусульман разных национальностей.

— Какая ожидается программа у Минниханова и Гайнутдина в городе?

— Посещение правительства Архангельской области. Но самая главная цель — открытие магометанской мечети, встреча с верующими, с татарами.

В «епархии» Гайнутдина

— На какое количество молящихся она рассчитана?

— Внутри нее одновременно могут молиться 100 человек, а на ее территории, на внешней площадке — 500. Итого — на 600 молящихся. Это двухэтажная деревянная мечеть. Второй этаж — для женщин.

— Кроме Архангельска, где-нибудь в области есть еще мечети?

— Она единственная, в центре города. Больше нигде мечетей нет, только молельные дома.

— Почему решили мечеть подчинить юрисдикции ДУМ РФ, а не ЦДУМ России Талгата Таджуддина?

— Да, мы будем подчиняться ДУМ РФ. Я всегда с симпатией и большим уважением относился к председателю ДУМ РФ и СМР шейху Равилю Гайнутдину. В нем заложены очень притягательные качества, связанные с верой своему делу, слову в продвижении и развитии исламской культуры. Он нам активно помогал в возрождении мечети. Это очень уважаемый человек не только в России, но и за рубежом. Для меня он всегда остается авторитетным муфтием, достойным самого глубокого почтения и доверия.

Внутри нее одновременно могут молиться 100 человек, а на ее территории, на внешней площадке — 500. Итого — на 600 молящихся. Это двухэтажная деревянная мечеть. Второй этаж — для женщин



Северные татары

— Вы уже упомянули про купцов-татар начала прошлого века. А когда татары впервые появились в Архангельске?

— В XVIII веке. Указом Петра I около 40 татар прибыли сюда в военный гарнизон. Поэтому некоторые нынешние татары — потомки тех военнослужащих. А потом к началу XX века сюда потянулись татары из Казани, с Урала (с территории нынешней Башкирии). С каждым годом их становилось все больше.

— Рим Мукамилевич, как вы сами попали в Архангельск?

— В студенческие годы поехал по направлению, здесь и остался жить, работать. Сам я вырос в Бакалинском районе Башкирии. Но предки у меня азнакаевские (Татария). В самом Архангельске проживают 3500 татар, в Архангельской области — 7800. Помимо областного центра они живут в Северодвинске, Новодвинске и других городах.

— Кто, кроме татар, составляет мусульманскую общину города?

— Башкиры, чеченцы, дагестанцы, таджики, узбеки. Хоть многие азербайджанцы — шииты, но мы их не разделяем, они такие же мусульмане, как и мы.

— Есть ли в регионе татарстанский бизнес?

— Да, есть. Здесь работают 15 заправок «Татнефти», есть торговый дом «Татарстан-Архангельск», созданный на основе торгово-экономических соглашений между Республикой Татарстан и Архангельской областью. Здесь хорошо реализуется татарская продукция на основании того же соглашения.

1 / 12 Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ

Пресс-служба ДУМ РФ