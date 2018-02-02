Эльвира Набиуллина ослабила тиски, а Герман Греф подсчитывает рекордные прибыли

Санируемые Центробанком кредитные учреждения — ФК «Открытие», «Траст» и «Рост банк» — продолжают бить рекорды по убыткам

Фото: Максим Платонов

В прошедшем 2017 году общая прибыль банковского сектора составила 790 млрд рублей, что на 15% меньше чем в 2016 году. При этом только в декабре убытки сектора составили 80 млрд рублей. Основная причина — санация крупных игроков.

Эльвира Набиуллина приостановила конвейер отзыва лицензий?

Согласно опубликованным данным, Центробанк в 2017 году вместе со смягчением денежно-кредитной политики решил сбавить темпы по отзыву лицензий у банков почти в два раза! Так, если с начала 2017 года рынок покинули 50 игроков, то 2016 году мы не досчитались почти сотни кредитных учреждений.

Еще одним символом ушедшего года стало решение о санации крупнейших частных банков страны — ФК «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк». Среди значимых потерь — «Югра», чей страховой случай был признан крупнейшим.

Говоря о ФК «Открытие», «Бинбанке» и «Промсвязьбанк», напомним, что их санация проводится по новым «правилам». В июле ЦБ РФ запустил Фонд консолидации банковского сектора, с помощью которого занялся санацией и принудительным оздоровлением российских банков. В конце августа новый механизм был апробирован на ФК «Открытие», а чуть позже под «крыло» ФКБС попал и «Бинбанк».

Занятно, что все три санируемые банковские группы сами первоначально выступали банками-санаторами, правда, по старой кредитной схеме. Это стало одной из причин ухудшения финансового положения «большой тройки». Так, ФК «Открытие» санировал «Траст», «Бинбанк» — «Рост банк» (как известно, банк с казанскими корнями), «Промсвязьбанк» — «Автовазбанк». В ходе санации только эти три кредитные организации докапитализируют на сумму в 1 трлн (!) рублей. По этому раскладу «Открытие» получит чуть более 450 млрд рублей, «Бинбанк» — 370 млрд и «Промсвязьбанк» — от 100 до 200 млрд рублей.

Герман Греф заявлял, что Сбер намерен получить прибыль в размере свыше 700 млрд рублей. Не хватило чуть-чуть… Фото Максима Платонова

Банки стали беднее… а вот Греф

В ЦБ РФ уже озвучивали, что основная фаза оздоровления рынка уже пройдена, но «зачистка» сектора еще продолжится в ближайшие 2—3 года. Как заявлял зампред Центробанка Дмитрий Тулин, отзыв лицензии у банков и их санация должны стать «экстраординарным событием» в России, и ЦБ в сфере банковского регулирования придерживается доктрины перехода от «от формального к содержательному рискоориентированному надзору, от карательного — к консультативному подходу». Все эти мероприятия, проводимые регулятором, не могли не повлиять на финансовые показатели банковского сектора.

Так, в прошлом году, по данным ЦБ, банковский сектор заработал 790 млрд рублей, что меньше на 15%, чем в 2016 году — тогда банки заработали 930 млрд рублей. При этом, как сообщает Банк России в обзоре динамике развития банковского сектора, количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 трлн рублей показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд рублей — 140 кредитных организаций.

Основной вклад в прибыль финансового сектора внес Сбербанк, заработавший в 2017 году 674 млрд рублей, что почти на 160 млрд рублей больше, чем годом ранее. Ранее глава банка Герман Греф заявлял, что «Сбер» намерен получить прибыль в размере свыше 700 млрд рублей. Не хватило чуть-чуть…

«Действительно, мы в этом году получаем рекордную прибыль с вами, уже очевидно. Пока непонятно, какая конкретная цифра у нас появится. Это будет окончательно ясно в марте, но мы сегодня оперируем цифрой 700 млрд рублей плюс. За всю историю банка у нас никогда такой прибыли в рублях не было. В общем, если говорить о переводе нашей прибыли в доллары, мы достигли пика нашей прибыли в 2013 году, стоит вспомнить, что в то время рубль стоил вдвое дороже», — отметил Греф в ходе «прямой линии» с сотрудниками кредитной организации.

Таким образом, банк Германа Грефа обеспечил 42% всего дохода прибыльных банков России в прошлом году, то есть он заработал почти столько же, сколько остальные 419 прибыльных банков вместе взятые.

Попавший под санацию банк «Пересвет» оказался третьим по прибыли среди банков России. Фото newstes.ru



«Пересвет» весь в прибылях...

На втором месте по прибыли банк ВТБ под управлением Андрея Костина. На форуме в Давосе Костин озвучил примерные показатели прибыли своей группы: «Мы ожидаем прибыль этого года не менее 100 миллиардов, возможно, чуть больше — в районе 107». Банк же решил усреднить данный показатель и отобразил в отчетности прибыль в размере 104 млрд рублей. По словам Костина, банк готов выплатить 50% дивидендов по итогам 2017 года, но Минфин и ЦБ пока не могут решить, что важнее — большие дивиденды или сильный капитал. По итогам 2018 года банк ждет более высоких показателей, чему будет способствовать объединение с ВТБ24.

Попавший под санацию банк «Пересвет» оказался третьим по прибыли среди банков России. В 2017 году финансовая организация сгенерировала прибыли на 66 млрд рублей. Данный показатель мог быть и выше, если бы не полученные убытки во втором полугодии 2017 года — за первое полугодие банк заработал 71,6 млрд рублей. Но нельзя забывать, что причина такого высокого финансового результата связана не с доходами, полученными от операционной деятельности, а с доходами от восстановления резервов на возможные потери в размере 57 млрд рублей, еще 14 млрд рублей составили доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности.

Сумму в размере 678 млрд, сравнимую с прибылью Сбербанка (674 млрд), но только со знаком «минус», отразили в отчетности три банка, которые, как было указано выше, санируются самим регулятором. Банк «Траст» показал убыток в размере 145,2 млрд рублей, ФК «Открытие» — 220,5 млрд рублей убытков, «Рост банк» только за последних три месяца 2017 года показал отрицательный финансовый результат в размере 230 млрд рублей, а итоговый, годовой — 312 млрд рублей убытка.

Прибыль/убытки банков РФ за 2017 год, тыс.руб.

№ Наименование банка за 2017 год за 2016 год Изменение 1 Сбербанк России 674 119 836 516 987 788 157 132 048 2 ВТБ 104 111 541 70 006 585 34 104 956 3 Пересвет 65 939 929 — — 4 Альфа-Банк 50 686 343 5 117 577 45 568 766 5 Газпромбанк 40 805 236 109 685 090 -68 879 854 6 Бинбанк 30 500 059 12 901 046 17 599 013 7 ЮниКредит Банк 28 031 586 16 655 124 11 376 462 8 Райффайзенбанк 23 191 458 23 933 091 -741 633 9 Тинькофф Банк 17 256 529 9 284 315 7 972 214

Как «Тимер банк» статистику банковской системе Татарстана испортил

Вклад банковской системы Татарстана в суммарную прибыль банковской системы России ничтожно мал — всего лишь 1,8 млрд рублей. В 2016 году в «общую копилку» Татарстан внес чуть больше 5 млрд рублей. Но и тут есть объяснение: если на 1 января 2017 года в республике числилось 20 кредитных организаций, то на 1 января 2018 года — уже 15. Испортил всю статистику дважды санируемый «Тимер банк», новым владельцем которого стал банк «Ростеха» — банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк). «Тимер» показал отрицательный финансовый результат за 2017 год в размере 3,3 млрд рублей. Если бы не он, то кредитные учреждения Татарстана показали бы прибыль в размере все тех же 5 млрд рублей.

Большинство банков «заработали» столько же, что и 2016 году. Но есть исключения. «Ак Барс» банк, у которого один из бывших миноритарных акционеров закрылся после 17 лет работы с 11-миллиардной годовой выручкой, получил прибыль по РСБУ на 150 млн больше, чем годом ранее — почти 800 млн рублей.

«Энергобанк» заработал на 107 млн рублей меньше, чем в 2016 году, — 362 млн рублей. «Банк Казани» снизил свой финансовый результат — со 155 до 61 млн рублей.

№ Наименование банка за 2017 год за 2016 год Изменение 1 Аверс 2 354 182 2 276 228 77 954 2 Татсоцбанк 875 210 841 424 33 786 3 Ак Барс 796 590 645 701 150 889 4 Девон-Кредит 450 931 402 839 48 092 5 Энергобанк 362 170 469 168 -106 998 6 Акибанк 139 810 130 112 9 698 7 Банк Казани 60 882 155 114 -94 232 8 АвтоКредитБанк 41 326 34 991 6 335 9 Камский Коммерческий Банк 26 844 23 318 3 526 10 Заречье 15 694 15 528 166 11 ИК Банк 12 854 -23 823 36 677 12 Алтынбанк 1 132 43 932 -42 800 13 Сетевая Расчетная Палата 52 3 930 -3 878 14 Автоградбанк -52 262 20 831 -73 093 15 Тимер Банк -3 305 447 — —