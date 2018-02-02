Эльвира Набиуллина ослабила тиски, а Герман Греф подсчитывает рекордные прибыли
Санируемые Центробанком кредитные учреждения — ФК «Открытие», «Траст» и «Рост банк» — продолжают бить рекорды по убыткам
В прошедшем 2017 году общая прибыль банковского сектора составила 790 млрд рублей, что на 15% меньше чем в 2016 году. При этом только в декабре убытки сектора составили 80 млрд рублей. Основная причина — санация крупных игроков.
Эльвира Набиуллина приостановила конвейер отзыва лицензий?
Согласно опубликованным данным, Центробанк в 2017 году вместе со смягчением денежно-кредитной политики решил сбавить темпы по отзыву лицензий у банков почти в два раза! Так, если с начала 2017 года рынок покинули 50 игроков, то 2016 году мы не досчитались почти сотни кредитных учреждений.
Еще одним символом ушедшего года стало решение о санации крупнейших частных банков страны — ФК «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк». Среди значимых потерь — «Югра», чей страховой случай был признан крупнейшим.
Говоря о ФК «Открытие», «Бинбанке» и «Промсвязьбанк», напомним, что их санация проводится по новым «правилам». В июле ЦБ РФ запустил Фонд консолидации банковского сектора, с помощью которого занялся санацией и принудительным оздоровлением российских банков. В конце августа новый механизм был апробирован на ФК «Открытие», а чуть позже под «крыло» ФКБС попал и «Бинбанк».
Занятно, что все три санируемые банковские группы сами первоначально выступали банками-санаторами, правда, по старой кредитной схеме. Это стало одной из причин ухудшения финансового положения «большой тройки». Так, ФК «Открытие» санировал «Траст», «Бинбанк» — «Рост банк» (как известно, банк с казанскими корнями), «Промсвязьбанк» — «Автовазбанк». В ходе санации только эти три кредитные организации докапитализируют на сумму в 1 трлн (!) рублей. По этому раскладу «Открытие» получит чуть более 450 млрд рублей, «Бинбанк» — 370 млрд и «Промсвязьбанк» — от 100 до 200 млрд рублей.
Банки стали беднее… а вот Греф
В ЦБ РФ уже озвучивали, что основная фаза оздоровления рынка уже пройдена, но «зачистка» сектора еще продолжится в ближайшие 2—3 года. Как заявлял зампред Центробанка Дмитрий Тулин, отзыв лицензии у банков и их санация должны стать «экстраординарным событием» в России, и ЦБ в сфере банковского регулирования придерживается доктрины перехода от «от формального к содержательному рискоориентированному надзору, от карательного — к консультативному подходу». Все эти мероприятия, проводимые регулятором, не могли не повлиять на финансовые показатели банковского сектора.
Так, в прошлом году, по данным ЦБ, банковский сектор заработал 790 млрд рублей, что меньше на 15%, чем в 2016 году — тогда банки заработали 930 млрд рублей. При этом, как сообщает Банк России в обзоре динамике развития банковского сектора, количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 трлн рублей показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд рублей — 140 кредитных организаций.
Основной вклад в прибыль финансового сектора внес Сбербанк, заработавший в 2017 году 674 млрд рублей, что почти на 160 млрд рублей больше, чем годом ранее. Ранее глава банка Герман Греф заявлял, что «Сбер» намерен получить прибыль в размере свыше 700 млрд рублей. Не хватило чуть-чуть…
«Действительно, мы в этом году получаем рекордную прибыль с вами, уже очевидно. Пока непонятно, какая конкретная цифра у нас появится. Это будет окончательно ясно в марте, но мы сегодня оперируем цифрой 700 млрд рублей плюс. За всю историю банка у нас никогда такой прибыли в рублях не было. В общем, если говорить о переводе нашей прибыли в доллары, мы достигли пика нашей прибыли в 2013 году, стоит вспомнить, что в то время рубль стоил вдвое дороже», — отметил Греф в ходе «прямой линии» с сотрудниками кредитной организации.
Таким образом, банк Германа Грефа обеспечил 42% всего дохода прибыльных банков России в прошлом году, то есть он заработал почти столько же, сколько остальные 419 прибыльных банков вместе взятые.
«Пересвет» весь в прибылях...
На втором месте по прибыли банк ВТБ под управлением Андрея Костина. На форуме в Давосе Костин озвучил примерные показатели прибыли своей группы: «Мы ожидаем прибыль этого года не менее 100 миллиардов, возможно, чуть больше — в районе 107». Банк же решил усреднить данный показатель и отобразил в отчетности прибыль в размере 104 млрд рублей. По словам Костина, банк готов выплатить 50% дивидендов по итогам 2017 года, но Минфин и ЦБ пока не могут решить, что важнее — большие дивиденды или сильный капитал. По итогам 2018 года банк ждет более высоких показателей, чему будет способствовать объединение с ВТБ24.
Попавший под санацию банк «Пересвет» оказался третьим по прибыли среди банков России. В 2017 году финансовая организация сгенерировала прибыли на 66 млрд рублей. Данный показатель мог быть и выше, если бы не полученные убытки во втором полугодии 2017 года — за первое полугодие банк заработал 71,6 млрд рублей. Но нельзя забывать, что причина такого высокого финансового результата связана не с доходами, полученными от операционной деятельности, а с доходами от восстановления резервов на возможные потери в размере 57 млрд рублей, еще 14 млрд рублей составили доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности.
Сумму в размере 678 млрд, сравнимую с прибылью Сбербанка (674 млрд), но только со знаком «минус», отразили в отчетности три банка, которые, как было указано выше, санируются самим регулятором. Банк «Траст» показал убыток в размере 145,2 млрд рублей, ФК «Открытие» — 220,5 млрд рублей убытков, «Рост банк» только за последних три месяца 2017 года показал отрицательный финансовый результат в размере 230 млрд рублей, а итоговый, годовой — 312 млрд рублей убытка.
|№
|Наименование банка
|за 2017 год
|за 2016 год
|Изменение
|1
|Сбербанк России
|674 119 836
|516 987 788
|157 132 048
|2
|ВТБ
|104 111 541
|70 006 585
|34 104 956
|3
|Пересвет
|65 939 929
|—
|—
|4
|Альфа-Банк
|50 686 343
|5 117 577
|45 568 766
|5
|Газпромбанк
|40 805 236
|109 685 090
|-68 879 854
|6
|Бинбанк
|30 500 059
|12 901 046
|17 599 013
|7
|ЮниКредит Банк
|28 031 586
|16 655 124
|11 376 462
|8
|Райффайзенбанк
|23 191 458
|23 933 091
|-741 633
|9
|Тинькофф Банк
|17 256 529
|9 284 315
|7 972 214
Как «Тимер банк» статистику банковской системе Татарстана испортил
Вклад банковской системы Татарстана в суммарную прибыль банковской системы России ничтожно мал — всего лишь 1,8 млрд рублей. В 2016 году в «общую копилку» Татарстан внес чуть больше 5 млрд рублей. Но и тут есть объяснение: если на 1 января 2017 года в республике числилось 20 кредитных организаций, то на 1 января 2018 года — уже 15. Испортил всю статистику дважды санируемый «Тимер банк», новым владельцем которого стал банк «Ростеха» — банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк). «Тимер» показал отрицательный финансовый результат за 2017 год в размере 3,3 млрд рублей. Если бы не он, то кредитные учреждения Татарстана показали бы прибыль в размере все тех же 5 млрд рублей.
Большинство банков «заработали» столько же, что и 2016 году. Но есть исключения. «Ак Барс» банк, у которого один из бывших миноритарных акционеров закрылся после 17 лет работы с 11-миллиардной годовой выручкой, получил прибыль по РСБУ на 150 млн больше, чем годом ранее — почти 800 млн рублей.
«Энергобанк» заработал на 107 млн рублей меньше, чем в 2016 году, — 362 млн рублей. «Банк Казани» снизил свой финансовый результат — со 155 до 61 млн рублей.
|№
|Наименование банка
|за 2017 год
|за 2016 год
|Изменение
|1
|Аверс
|2 354 182
|2 276 228
|77 954
|2
|Татсоцбанк
|875 210
|841 424
|33 786
|3
|Ак Барс
|796 590
|645 701
|150 889
|4
|Девон-Кредит
|450 931
|402 839
|48 092
|5
|Энергобанк
|362 170
|469 168
|-106 998
|6
|Акибанк
|139 810
|130 112
|9 698
|7
|Банк Казани
|60 882
|155 114
|-94 232
|8
|АвтоКредитБанк
|41 326
|34 991
|6 335
|9
|Камский Коммерческий Банк
|26 844
|23 318
|3 526
|10
|Заречье
|15 694
|15 528
|166
|11
|ИК Банк
|12 854
|-23 823
|36 677
|12
|Алтынбанк
|1 132
|43 932
|-42 800
|13
|Сетевая Расчетная Палата
|52
|3 930
|-3 878
|14
|Автоградбанк
|-52 262
|20 831
|-73 093
|15
|Тимер Банк
|-3 305 447
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комментарии
Если у них такие деньги почему они не выплачивают сгоревшие в 1991 году вклады населения? А ведь Госдума приняла такие законы два раза.