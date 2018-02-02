МОК не смог. Еще 28 российских спортсменов едут на Олимпиаду?

CAS отменил «приговор» российским спортсменам

«28 россиян из списка пожизненно отстраненных от Олимпиады признаны чистыми и восстановлены в правах»! «Легков и другие оправданы!» — такими заголовками пестрили вчера российские интернет-СМИ. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась, что это значит и как будут развиваться события.

Через что пришлось пройти спортсменам

За громким скандалом, последовавшим после загадочного и непонятного отстранения от предстоящей Олимпиады Виктора Ана и Антона Шипулина, как-то на втором плане оказался тот факт, что помимо этих двоих не просто не пустили в Пхенчхан, но и пожизненно отстранили от Игр почти 40 российских атлетов. Итоги расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда доходили до таких абсурдно драконовских мер, что порой даже не верилось в реальность происходящего.

На «доску позора» (и лишение наград Сочи) предлагалось повесить и такие значимые для российского спорта имена, как Легков и Вылегжанин (лыжи), Третьяков и Никитина (скелетон), бобслеист Касьянов с разгоняющими, Иванова (санный спорт) и множество других заслуженных спортсменов — тех, кто свою спортивную карьеру заканчивать пока не собирался и должен был готовиться к Пхенчхану. И очевидно, что даже в случае полной «амнистии» спортсменов весь этот «процесс» катастрофически испортил им планомерную подготовку к Играм. Если все эти атлеты и продолжали тренироваться, то уж точно не в том психологическом состоянии, в каком необходимо готовиться к важнейшим соревнованиям в жизни.

Буквально с начала года, весь январь, в ежедневном режиме российские спортсмены отстаивали свою правду в CAS (причем делали это сами, ни о какой защите со стороны чиновников речи не было).

Буквально с начала года, весь январь, в ежедневном режиме российские спортсмены отстаивали свою правду в CAS. Фото tas-cas.org



Россиян в Лозанне слушали каждый день (это, кстати, ответ тем, кто утверждает, что западная правовая система относится предвзято к россиянам). Сам обвинитель в лице Григория Родченкова в швейцарском суде «объявился» лишь виртуально — по скайпу, да и то с измененным голосом и закрытым лицом. Казалось бы, такой способ принятия показаний как минимум не претендует на достоверность.

Впрочем, ничего нового «обвинитель» не сказал. Вновь те же царапины на пробирках, тот же повышенный уровень соли в пробах. Зато российские «ответчики» подготовились основательно. Были соблюдены все процедурные моменты.

Ну а то, что произошло вчера на оглашении итогов дела, стало неожиданностью и для российских болельщиков, верящих во всемирный заговор, и, разумеется, для ВАДА с МОК, которые в своих решениях не сомневались ни секунды. Ведь, судя по словам того же главы Международного олимпийского комитета, россияне должны были не сокрушаться, что на Игры пустили лишь 169 спортсменов, а чуть ли не благодарить его структуру за то, что им предоставили возможность вместо сильнейших отправить молодых и перспективных.

«Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра, — заявлял Томас Бах после оглашения списка приглашенных на Олимпиаду россиян. — Она тщательно проверяла каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры, и неприятных сюрпризов (после соревнований) не будет. России следует ценить такую возможность.

Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт», — уверял Бах 25 января.

«Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра», — заявлял Томас Бах после оглашения списка приглашенных на Олимпиаду россиян. Фото kremlin.ru



Кого удалось «отвоевать»?

Решение в CAS вчера принимали по 39 российским атлетам. Пожизненная дисквалификация всех 39 была отменена. Более того, 28 российских олимпийцев полностью оправданы и восстановлены во всех правах. И, соответственно, получают свои медали сочинской Олимпиады назад! Ну а самое главное на сегодняшний день: все оправданные спортсмены имеют полное право принять участие в предстоящей корейской Олимпиаде. Другой вопрос, пригласят ли.

Среди оправданных спортсменов: лыжники Антон Легков, Алексей Петухов, Никита Крюков и Александр Бессмертных, скелетонисты Сергей Чудинов, Елена Никитина, Александр Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стулнева, Людмила Удобкина, саночник Альберт Демченко, конькобежец Артем Кузнецов и другие спортсмены.

Еще 11 атлетов больше не отстранены от спорта как прокаженные, но виновными все-таки признаны и будут вынуждены пропустить Пхенчхан. В список наказанных атлетов попали бобслеисты Алексей Пушкарев, Александр Касьянов, Алексей Воевода, Александр Зубков и Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дыбанюк.

Правда, для большинства этих атлетов пропуск даже корейских Игр, по сути, равносилен пожизненному отстранению от Олимпиад. Ведь через 4 года, как бы они ни поддерживали свою спортивную форму, былых кондиций уже не наверстать.

Вернувшиеся медали Сочи-2014 позволили России вернуться на первое общекомандное место. Фото наша-олимпиада.рф



И что удалось «отвоевать»?

Что же касается прошлых заслуг, то «реабилитированные» медали Сочи-2014 позволили России отстоять первое общекомандное место (напомним, что после «показательной порки» российской сборной она опустилась с первой на третью строчку).

Но, к сожалению, не все медали вернутся на Родину. Из-за подтвержденного приговора (пусть и смягченного) Зубкову и Воеводе Россия недосчиталась двух золотых наград. Вопрос о двух серебряных наградах в биатлоне остается в подвешенном состоянии — дела Вилухиной, Зайцевой и Романовой CAS рассмотрит позже.

Что теперь?

Значит ли вчерашний вердикт CAS, что все оправданные спортсмены уже через полторы недели смогут полететь в Корею? Вовсе нет. Во-первых, мотивировочную часть решения CAS пока не озвучил. Во-вторых, МОК, видимо, не особо веря в оправдательный приговор, уже поспешил распределить квоты российской делегации между другими странами. Да и последний срок заявок на Олимпиаду — 28 января — уже прошел. Правда, корейские организаторы уже говорили, что готовы выделить дополнительные квоты россиянам, если те «очистят» свои имена.

Что же касается группы «не до конца оправданных» спортсменов, то они, судя по всему, продолжат борьбу за свое честное имя. Но самое интересное в этой ситуации то, что чиновники, которые не делали для оправдания российских атлетов ровным счетом ничего, сразу после решения суда начали выступать в прессе с воинственными заявлениями.

«Что касается 11 спортсменов, где санкции отменены частично, то это какая-то глупость, — рассуждал вице-премьер России Виталий Мутко. — Полномочия у этого исполкома на 4 или 6 лет, а они принимают решение о пожизненной дисквалификации. Поэтому пожизненная дисквалификация была снята. Что касается аномальных проб, по которым спортсмены оставлены в числе нарушителей, то тут еще будем помогать спортсменам, разбираться с тем, как это произошло. Этим 11 спортсменам будет оказана всяческая юридическая поддержка».

Павел Колобков выразил надежду, что МОК позволит оправданным россиянам участвовать на Играх в Пхенчхане. Фото kremlin.ru



А вот министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК позволит оправданным россиянам участвовать на Играх в Пхенчхане. «За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им больше всего нравится, — соревноваться в честной борьбе. Спортсмены были оправданы в деле об обвинении в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. CAS признал, что они невиновны, и отменил решения комиссии МОК под руководством Освальда», — заявил Колобков ТАСС.

И, конечно, теперь возникает вопрос: почему же мы едем в Корею под белым флагом и без гимна, если большинство наших спортсменов оказались невиновны? Понятно, что и 11 «нарушителей» — тоже серьезно, однако грех все же не того масштаба, чтобы быть наказанными такой «меткой». И очевидно, что решения о 15-миллионном штрафе вкупе с отстранением российского Олимпийского комитета должны быть как минимум пересмотрены.