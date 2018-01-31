31 янв. 2018

Бизнес-бранч «Технологии строительства на службе у экономики»

Бизнес-бранч «Технологии строительства на службе у экономики»

31 января в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Технологии строительства на службе у экономики», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Какие технологии необходимо использовать при строительстве сегодня, чтобы готовые объекты были востребованы завтра?
  • Как обеспечить оптимальное качество построенного объекта? Чем не должен жертвовать девелопер?
  • Как правильно оценить экономику проекта? Какие рычаги есть у девелопера, чтобы обеспечить рост выручки?
  • КАК и ЧЕМ привлечь покупателя жилья, кроме цены.

    Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

    Официальная площадка мероприятия:

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