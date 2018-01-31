«Хоть вы и уехали в Москву, половина сердца у вас в Татарстане»

Вечные игры американцев в санкции, модное выражение «цифровая экономика» и 80 процентов татарстанцев в интернете

Накануне Минсвязи РТ подвело итоги работы IT-отрасли за 2017 год. Какими цифрами может похвалиться IT-отрасль Татарстана? Когда в Казани появится 5G и будут ли улучшать качество существующей мобильной связи? Как федеральный центр собирается «обидеть» наш портал электронных услуг? Значителен ли вклад цифровой экономики в ВВП страны? Что Николай Никифоров думает о своем попадании в «кремлевский доклад»? Обо всем этом читайте в материале «Реального времени».

IT-выставка: заполнение медкарт голосом, контроль счетчиков и виртуальный банковский помощник

Заседание коллегии Минсвязи РТ, проходившее вчера в Казанском техникуме информационных технологий и связи, предваряла выставка последних татарстанских разработок IT-индустрии. Приехав в техникум с открытия логистического центра, президент республики Рустам Минниханов отправился осматривать представленные стенды в компании федерального и регионального министров связи, а также главы «Почты России» Николая Подгузова и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.

Особенно Рустама Минниханова заинтересовала система удаленного мониторинга и диспетчеризации жилых и промышленных объектов на базе беспроводных LoRaWAN-сетей от Иннополиса. «Соль» разработки в том, что созданные радиомодемы (устанавливаются на счетчики воды, электричества и т. д.) способны принимать и передавать данные на расстоянии до 15 км, а также могут работать в автономном режиме до 5 лет на батарейке типа АА. Система позволяет следить за расходом ресурсов, строить прогнозы потребления, а также оповещает о внештатных ситуациях.

Также на выставке можно было встретить разработку «Ак Барс» Банка — платформу дополненного интеллекта Aimee, которая позволяет клиентам получать ответы на вопросы в режиме онлайн. Как пояснили создатели, ответы формируются на основе накапливаемой базы знаний, пользовательских данных и контекста диалога. Система создана на алгоритмах машинного обучения. В настоящий момент «виртуального агента» тестируют в качестве персонального помощника при подборе брокерских услуг, а также в сфере управления благосостоянием.



Помимо этого, гостям продемонстрировали программу голосового заполнения медицинских документов «Voice2Med», модуль от специалистов Иннополиса и ПАО «КАМАЗ», делающий грузовой автомобиль автономным, а также презентовали первый региональный Центр мониторинга кибербезопасности в РТ «ICL».

Особенно Рустама Минниханова заинтересовала система удаленного мониторинга и диспетчеризации жилых и промышленных объектов на базе беспроводных LoRaWAN-сетей от Иннополиса. Фото prav.tatarstan.ru



Экономика IT-отрасли

После осмотра выставки участники коллегии отправились в конференц-зал техникума, чтобы дать старт заседанию и заслушать доклад министра связи РТ Романа Шайхутдинова. Первым делом спикер озвучил ключевые цифры по IT-отрасли за прошлый год: валовый доход по отрасли информационных технологий составил 54,9 млрд рублей (для сравнения уровень 2016 года — 53,86 млрд рублей), общая доля отрасли информатизации и связи в ВРП Татарстана достигла 3,1%, а IT-предприятия перечислили в бюджеты РФ и РТ налоговые отчисления в размере 7,5 млрд рублей. Неплохой рост в 7% показала среднемесячная зарплата «высокотехнологичных» специалистов — в прошлом году она составила 33 715 рублей.

В своем докладе Роман Шайхутдинов также озвучил данные по Иннополису, где зарегистрировано 153 компании-налогоплательщика, перечисливших в прошлом году в бюджет более 360 млн руб. Если же говорить о резидентах ОЭЗ «Иннополис», то этот статус в 2017 году получили 27 компаний с общим заявленным объемом инвестиций 3 млрд руб. и выручкой 8,6 млрд руб. Немного иной статус — статус партнера — в прошлом году получили три компании: ООО «Тинькофф Центр Разработки», Пенсионный фонд России и IBM. Также, по последним данным, в «городе будущего» ежедневно находятся около 3,5 тысячи человек, а все дома в жилом комплексе полностью заселены.

— Почему-то эта информация всегда остается «за кадром», но те самые 3,5 тысячи человек, которые являются жителями Иннополиса, приехали туда из 53 регионов РФ и из 31 страны мира. Это не жители Казани туда переехали, — прокомментировал цифры федеральный министр связи Николай Никифоров. — Мы уже получили более 50 заявлений на получение российского гражданства. Это сложная процедура и, если честно, я бы ее каким-то образом для такого рода специалистов предложил оптимизировать. Я бы сразу им всем выдал российские паспорта. Это та трудовая миграция, за которую мы боремся.

Также были озвучены данные работы казанского IT-парка: сегодня на двух площадках технопарка работает 151 компания, создано более 3 тысяч рабочих мест, а совокупная выручка за 2017 год превысила 12 млрд рублей.

Первым делом спикер озвучил ключевые цифры по ИТ-отрасли за прошлый год: валовый доход по отрасли информационных технологий составил 54,9 млрд рублей. Фото prav.tatarstan.ru



5G в Казани и «бесшовная» сотовая связь на дорогах

В своем докладе министр прошелся и по качеству мобильной связи в республике: «Еще многое предстоит сделать в этой области — не везде качество обеспечивает необходимые стандарты. Прошу операторов более активно инвестировать в развитие сети». По всей видимости, вывод был сделан на основе обращений возмущенных татарстанцев — в прошлом году в министерство поступило 755 обращений граждан по качеству оказания услуг связи, и лидером по количеству жалоб была именно мобильная связь.

— Мы очень самокритично относимся к каждому сообщению о некачественном оказании услуг связи в каком бы то ни было населенном пункте или, к примеру, во время движения по автодорогам (особенно федерального значения). Мы должны прийти к тому, чтобы на всех ключевых дорогах связь, особенно четвертого поколения, была «бесшовной». Мы здесь рассчитываем на активную позицию операторов, а не на режим выписывания каких-то наказаний, — поддержал татарстанского коллегу Николай Никифоров.

Также глава Минкомсвязи РФ затронул тему мобильной связи пятого поколения. По его словам, на недавнем заседании правительства, посвященном 5G, было решено, что Россия действительно будет планировать активное развитие этой технологии. В свою очередь Роман Шайхутдинов заявил, что уже в марте текущего года в РТ будет запущено тестирование сети пятого поколения на территории Казани и Иннополиса.

Новый логоцентр и «Почта России» как проводник цифровой экономики

Пожалуй, одной из наиболее обсуждаемых тем в течение всего вчерашнего дня была почтовая связь. Ранним утром участники коллегии Минсвязи встретили в казанском аэропорту первый самолет из Китая с посылками из интернет-магазинов Поднебесной, затем открыли новый логистический почтовый центр, а на самом заседании коллегии выступил сам глава «Почты России» Николай Подгузов, рассказавший о роли госкомпании в процессе развития электронной коммерции в стране.

— Мне кажется, что именно «Почта России» могла бы стать проводником в донесении благ цифровой экономики до каждого гражданина в нашей стране, — заявил Подгузов. — Объем рынка электронной коммерция в России в 2017 году оценивается экспертами более чем в 1 трлн рублей. А мы в прошлом году обработали 365 млн посылок из которых три четвертых — это внешний трафик, одна четвертая — внутренний, и уже сейчас мы вышли на объемы обработки 1 млн посылок в день.

Ранним утром участники коллегии Минсвязи встретили в казанском аэропорту первый самолет из Китая с посылками из интернет-магазинов Поднебесной. Фото Максима Платонова



Также перед «Почтой России» в новом году стоит задача по трансформации сети почтовых отделений в современный формат.

— Инфраструктура в крайне запущенном состоянии, требуется масштабная модернизация по всем направлениям: текущий и капитальный ремонт, автоматизация бизнес-процессов и оптимизация ресурсов, установка современных терминалов самообслуживания, почтоматов и т. д. Наше целевое видение здесь — современные, функциональные отделения почтовой связи без очередей и с высоким качеством обслуживания, — высказался спикер.

Отметим, что в текущем году в РТ запланировано открытие шести новых отделений почтовой связи, совмещенных с фельдшерско-акушерскими пунктами, а также отделения почтовой связи в новом жилом микрорайоне Казани.

Анонимщики в интернете, кибератаки и «борьба» за электронные услуги

На заседании Роман Шайхутдинов вступился за портал электронных услуг РТ, попросив у Николая Никифорова поддержки в снятии ограничений и совместном развитии федерального и регионального порталов: «Мы озабочены рядом инициатив на федеральном уровне, связанных с возможным предстоящим ограничением предоставления некоторых социально значимых услуг на региональных порталах. Обязательное использование ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), запрет дублирования услуг на региональном и федеральном порталах противоречат 601-му указу и федеральному закону № 210-ФЗ и должны касаться только тех регионов, у которых эти услуги еще не реализованы, либо не пользуются популярностью».

Для сравнения отметим, что федеральным порталом за 2017 год жители республики воспользовались 900 тысяч раз, а региональным почти 100 млн раз. Публично свою реакцию на обращение регионального министра Никифоров не озвучил.

На фоне активного использования электронных услуг в РТ, наша республика уже на протяжении трех лет является лидером в ПФО по количеству абонентов фиксированного скоростного доступа в интернет — их более 1 миллиона. Также по итогам 2017 года уровень проникновения доступа в интернет в Татарстане составляет 76%.

— Пять лет назад интернетом пользовалось 45 процентов населения, а сегодня уже 75 процентов. В Татарстане речь идет о 80 процентах жителей, которые получают госуслуги именно в электронном режиме, — прокомментировал цифры Никифоров. — Хочу напомнить, что президентом нашей страны в майских указах была установлена стратегическая планка – 70-процентное значение. Татарстан опередил эту планку как минимум на год. Подозреваю, что в новых данных Росстата у Татарстана будет первое или одно из лидирующих мест в стране.

«Пять лет назад интернетом пользовалось 45 процентов населения, а сегодня уже 75 процентов. В Татарстане речь идет о 80 процентах жителей, которые получают госуслуги именно в электронном режиме», — прокомментировал цифры Никифоров. Фото mic.tatarstan.ru

Также министр связи РФ, буквально по следам вчерашнего выступления Асгата Сафарова об анонимных криптоканалах, высказался о безопасности в сети: «Есть такое мнение, что интернет — это какая-то анонимная среда, в которой можно не соблюдать законы, но ничего подобного. Совершенно понятна позиция наших законодателей, которые за последние несколько лет внесли огромное количество инициатив, направленных на ужесточение ответственности. Ведется работа с ФСБ, МВД — мы эти вопросы рассматриваем на национальном антитеррористическом комитете, комиссии по противодействию экстремизму.… Это наша общая борьба на информационном фронте. Такого не было раньше».

В данном контексте стоит также напомнить о кибератаках — в последнее время наблюдается значительный рост информационных угроз. Если говорить конкретно про Татарстан, то всего за 2017 год было совершено более 8 млн попыток компьютерных воздействий на региональные государственные информационные ресурсы.

Цифровая экономика и ее вклад в ВВП

Очевидно, что коллегия Минсвязи не могла обойтись без обсуждения федеральной программы развития цифровой экономики. По словам Романа Шайхутдинова, сейчас в республике разрабатывается план действий по цифровой трансформации РТ.

— Словосочетание цифровая экономика было хитом прошлого года, но для всех, кто находится в этом зале, это, конечно, глобальный документ, который определяет стратегию развития не только нашей отрасли, но и в целом страны на долгосрочную перспективу, — высказался по теме глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. — Цифровые технологии, благодаря колоссальным технологическим изменениям, изменили нашу жизнь.

По словам спикера, фундаментальные изменения уже произошли в сфере медиа, заметный эффект наблюдается в рознице, страховании и банковском обслуживании, а также автомобилестроении, однако «ключик к влиянию на изменение ситуации в экономике России находится в сфере материального производства».

По словам спикера, фундаментальные изменения уже произошли в сфере медиа, заметный эффект наблюдается в рознице, страховании и банковском обслуживании. Фото 36on.ru



— От того, насколько всем удастся сосредоточиться на использовании технологий передачи, хранения, обработки информации именно в базовых отраслях российской экономики (нефте- и газодобычи, машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве) зависит то, какой вклад цифровая экономика внесет в рост ВВП. Вклад цифровой экономики в ВВП страны в настоящее время находится на уровне нескольких процентов, но этот уровень будет увеличен до 8-9 процентов, для чего надо будет серьезно поработать, — высказался Осеевский.

Отметим, что цифры по вкладу цифровой экономики в ВВП страны пока довольно приблизительные — есть проблема с точной статистикой, которая, как пообещал Николай Никифоров, будет решена этой весной: «Я уверен, что уже в апреле — мае мы наконец увидим официальную статистику и сможем полноценно измерять вклад цифровой экономики в жизнь нашей страны».

«Кремлевский доклад» и игры в санкции

Также на вчерашней коллегии федеральный министр прокомментировал «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США, в котором в числе прочих оказался и он сам, а также возможное влияние документа на развитие цифровой экономики в России.

— Строительство цифровой экономики в РФ точно не может зависеть ни от одной другой страны мира, поэтому сегодняшние списки или какие-то будущие потенциальные списки на это никак не влияют. Мы исходим из того, что эти американские игры в санкции — это, скорее всего, навсегда, и мы не строим свою стратегию на том, что они когда-то завершатся или изменятся. В то же время мы выражаем заинтересованность в работе с нашими европейскими коллегами. У нас общая культура и надо работать вместе, а не идти на поводу у заокеанских партнеров. В этом мы видим большой потенциал, — высказался министр.

Финальный аккорд во вчерашнем мероприятии поставил президент РТ Рустам Минниханов, поблагодаривший Никифорова за помощь республике, по-доброму подметив: «Хоть вы уехали в Москву, половина сердца у вас в Татарстане, всегда во всем помогаете нам, поддерживаете».

Финальный аккорд во вчерашнем мероприятии поставил президент РТ Рустам Минниханов, поблагодаривший Никифорова за помощь республике. Фото mic.tatarstan.ru



— Федеральный министр оценил работу министерства позитивно, и я тоже присоединяюсь. На самом деле, происходят большие изменения, даже если взять сегодняшний день: мы посмотрели самолет из Китая, посмотрели центр мирового уровня. Посмотрите на этот техникум — он был советский, а сегодня кроме замечания по сцене (перед началом заседания президент РТ обмолвился, что сцена слишком высокая) больше замечаний нет. Но самое главное — здесь совсем новое внутреннее наполнение, — резюмировал президент.