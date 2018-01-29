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Казани добавили платных парковок, а проезд в общественном транспорте может подорожать

13:30, 29.01.2018 14

Туристов повезут по кладбищам, а для горожан введут новые штрафы

Казани добавили платных парковок, а проезд в общественном транспорте может подорожать Фото: Роман Хасаев

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани подвели итоги туристического сезона — 2017. Казань посетили 2,75 млн человек, из них 130 тысяч — в новогодние праздники. Не все из них вернутся в следующем году — гости остались недовольны отсутствием новогодней иллюминации. В мэрии объясняют скудность освещения нехваткой денег. Впрочем, на отсутствие доходов Казани грех жаловаться — за год только на штрафах за неуплату парковки город заработал 60 млн рублей. На этом останавливаться не собираются и вводят новые штрафы, платные парковки и повышают стоимость проезда в общественном транспорте. Подробности в материале «Реального времени».

Платные парковки захватили левый берег Казанки

С 1 февраля платных парковочных мест в Казани станет на 342 больше. Новые парковки появятся в центре города рядом с вузами, больницами, школами, банками, словом, там, куда чаще всего ездят люди.

  • Ул. Парижской Коммуны, от пересечения с Московской до Лево-Булачной, рядом КФУ, визовые центры, почта (26 мест);
  • Ул. Спартаковская, от перекрестка с Хади Такташ, рядом торгово-офисный центр (10 мест);
  • Ул. Курашова, от пересечения с ул. Бутлерова до пересечения с ул. Горького, рядом — здания КФУ, КГМУ (36 мест);
  • Ул. Щапова, от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с ул. Толстого, рядом — Музей Баки Урманче, Дом актера, Лядской сад (28 мест);
  • Ул. Некрасова, заездные карманы перед домом №9 по ул. Некрасова и перед зданием отделения ПФР по РТ (26 мест);
  • Ул. Пушкина, 10, рядом здание отделения ПФР по РТ (10 мест);
  • Ул. Лейтенанта Шмидта, от Вишневского до Чехова, рядом здание РКБ, Чеховский рынок (50 мест);
  • Ул. Чехова, от ул. Достоевского до ул. Груздева, и карман у дома №4 (30 мест);
  • Ул. Груздева (25 мест);
  • Ул. Айвазовского, от пересечения с ул. Бутлерова до дома №9, включая заездной карман, рядом отделение банка, школа (11 мест);
  • Ул. Бутлерова, д.21, д.44, (32 места);
  • Ул. Гоголя в сторону Казанки от пересечения с ул. Большая Красная, рядом КНИТУ-КАИ (18 мест).

«С жителями мы согласуем только внутриквартальные проезды. Это местный проезд, который предназначен для проезда, а не для того, чтобы на нем парковались», — прокомментировал Айдар Абдулхаков. Фото kzn.ru

Стоимость парковки здесь будет составлять 50 рублей в час. Исполком Казани в желании освободить город от стоящих автомобилей двигается за пределы центра. Платной с 1 февраля будет парковка на улице Сибгата Хакима — от перекрестка Амирхана в сторону Дворца водных видов спорта (ДВВС). Стоимость парковки там составит 30 рублей в час. Объектов торговли там практически нет, дорогу-дублер для стоянки авто в основном используют местные жители. Как они относятся к инициативе исполкома, исполком у них не спрашивал.

— С жителями мы согласуем только внутриквартальные проезды. Это улично-дорожная сеть является собственностью муниципалитета, это местный проезд, который предназначен для проезда, а не для того, чтобы на нем парковались, — прокомментировал нововведения председатель комитета по транспорту и связи Казани Айдар Абдулхаков.

На неоплаченном паркинге Казань заработала 60 млн рублей и не собирается на этом останавливаться

Это далеко не последние изменения в этом году в перечне платных парковок, зону «Р» будут расширять, причем в планах мэрии взимать деньги за счет вполне законных с точки зрения организации дорожного движения парковочных карманов.

На платных парковках Казань в 2017 году заработала 32 млн рублей. На штрафах тех, кто паркуется, но не платит, в два раза больше — 60 млн рублей. При этом расходы на оборудование вышеперечисленных новых 342 мест составили 6 млн рублей. Очевидно, что дело это очень выгодное. Но, может быть, еще в несколько раз выгоднее, если ввести новые штрафы. В этом году (точная дата пока неизвестна) штрафовать будут законопослушных водителей, которые оплатили парковку, но встали на место, предназначенное для инвалидов.

— Сейчас дорабатывается программное обеспечение, которое позволит выписывать штрафы, протоколы будут составляться органами ГИБДД, штраф составит 5 тысяч рублей. Это решение вызвано тем, что раньше мест [для инвалидов] хватало, но сейчас уже 3000 инвалидов зарегистрировались в программе как бесплатно паркующиеся, а мест, с учетом новых, в Казани только 2153, — сказал Айдар Абдулхаков.

Плату за проезд в общественном транспорте повысят. По словам Айдара Абдулхакова, «необходимость уже назрела», тем более что цены на билеты не повышали 2 года. Фото progorod33.ru

Цены на проезд в общественном транспорте повысят?

Узнать — для инвалида парковочное место предназначалось или нет — водители, во всяком случае зимой, смогут только после того, как им придет штраф. За парковки деньги хоть и взимаются, но отношение к ним такое же, как и к обычным дорогам. И менять в мэрии ничего не собираются.

— Парковочные места находятся в теле улично-дорожной сети, их убирают, как и магистральные улицы. Если идет сильный снегопад, то и уборка проходит в течение 2—3 дней, — говорит Абдулхаков.

Тут, наверное, многие обрадовались: «Как хорошо, что я не автомобилист, нет машины — нет проблем», но в исполкоме Казани подумали и о пешеходах тоже. Плату за проезд в общественном транспорте могут повычить. По словам Айдара Абдулхакова, «необходимость уже назрела», тем более что цены на билеты не повышали 2 года.

— Эта тема актуальна для перевозчиков. Они в этом году уже обращались, но принятие решения — это прерогатива Госкомитета по тарифам. Перевозчики будут туда обращаться, доказывать, и если экономика при этих тарифах не складывается, то, наверное, встанет вопрос о повышении. Я думаю, что необходимость уже назрела, — выразил мнение председатель комитета по транспорту.

«Новый вид туризма — некропольный. Гостям будут предложены поездки на старинные кладбища, где захоронены выдающиеся личности. Это направление будет пользоваться популярностью и станет новой точкой притяжения в наш город», — уверена Дарья Санникова. Фото kzn.ru

Туристы хотят в аквапарк, но их поведут по кладбищам

Зато хорошо живется в Казани туристам, настолько, что в мэрии собираются напомнить им, что жизнь не вечна. Для гостей Казани в этом году приготовят экскурсии по кладбищам.

— Новый вид туризма — некропольный. Гостям будут предложены поездки на старинные кладбища, где захоронены выдающиеся личности. Это направление будет пользоваться популярностью и станет новой точкой притяжения в наш город, — уверена Дарья Санникова, директор комитета содействия развитию туризма в Казани.

В Казани в 2017 году побывали 2,75 млн туристов — это на 10% больше, чем в предыдущем году, из них 185 тысяч иностранцев, преимущественно из Китая, Казахстана, Германии, Чили и Турции. За новогодние праздники Казань посетили 130 тысяч туристов, однако не все из них вернутся в следующем году, с досадой отметила Дарья Санникова: «Мы потеряли часть возвратных туристов из-за того, что не смогли украсить город».

Примечательно, что ранее городское начальство факт нехватки новогодней иллюминации отрицало: «Новогодняя иллюминация в столице Татарстана осуществлена в объемах прошлого года в соответствии с конкурсной документацией, и даже немного больше», — комментировал тогда председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев и посетовал на нехватку денег на украшение улиц.

В 2018 году в Казани рассчитывают встретить трехмиллионного туриста. По статистике, большинство приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской и Ульяновской областей. Каждый четвертый гость — путешественник в возрасте 26—35 лет. Казань — это город семейных посещений, 80% гостей состоят в браке. 60,8% в Казани бывали впервые. Длительность отдыха чаще всего составляет 2—3 дня. Большинство туристов приезжают в Казань все-таки отдохнуть, самый популярный объект — аквапарк. Удастся ли кладбищам потеснить удовольствия в казанской «Ривьере», покажет новый туристический сезон.

Дарья Турцева
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортУслуги
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 29 янв
    Это улично-дорожная сеть является собственностью муниципалитета, это местный проезд, который предназначен для проезда, а не для того, чтобы на нем парковались, — прокомментировал нововведения председатель комитета по транспорту и связи Казани Айдар Абдулхаков.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/88071-v-kazani-vveli-342-novyh-parkovochnyh-mesta. В парковку превратили студенты-медики дворовый проезд соединяющий ул. Чехова и ул. Бутлерова. Невозможно ходить пешеходам и проехать к своим домам.
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    Анонимно 29 янв
    Более того, этот проезд используется как улица , соединяющая улицы Шмидта и Бутлерова. Пешеходы на этом отрезке в постоянной опасности.
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  • Анонимно 29 янв
    Вместо того что бы пересаживать с личного авто, на доступный и не дорогой общественный транспорт, у нас повышают стоимость этого транспорта. Где логика? О каком туризме может идти речь, если даже по городу передвигаться становится дорого. Вы немного думайте о жильцах этого города, а не только о туристах. Присоединяя новые районы, строя их там, где вам показало, а не нужно было в действительности, накладывает финансовый след на всю цену проезда, для всех. Так не годится, господа, присяжные заседатели!
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  • Анонимно 29 янв
    Почему мэрия думает только о отм как можно больше ленег вытащит с простого народа ничего не давая взамен. Одни ограничения запреты штрафы налогы платы. Зачем нам такая мэрия .???. Цены за все повышают а сервис все хуже и хуже. Как вот после этого на выборы ходить??
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    Анонимно 29 янв
    Марк Твен когда то писал: Если бы выборы могли что то поменять,вас туда не допустили....... Ничего не напоминает?
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    Анонимно 29 янв
    мерию не выбирают - выбирают Путина или Грудинна
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  • Анонимно 29 янв
    Отличные новости, ждали уже
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  • Анонимно 29 янв
    И сделаете платными парковки на тротуарах по обеим сторонам ул. Вишневского от перекрестка с ул.Достоевского и до остановки ул. Калинина. Машины ездят прямо по тротуару, разгоняя пешеходов.
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  • Анонимно 29 янв
    А вопрос ! Где альтернатива ???? Где можно ставить бесплатно в шаговой доступности до того места куда приехал ????
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  • Анонимно 29 янв
    Господа! в декабре была в Ульяновске проезд в трамвае, автобусе стоит 18 рублей!!
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  • Анонимно 29 янв
    Нельзя за проезд пары остановок платить цену буханки хлеба!
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  • Анонимно 29 янв
    Доблестные чиновники и мэр большие поклонники сказок Джанни Родари, и особенно про Чиполлино, и места где про налоги на воздух и прочие излишества горожан. Спасибо, господин мэр! Мэнге Тау
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  • Анонимно 29 янв
    И на сколько повысят? По ТНВ в новостях недавно говорили: Цены на ЖКХ в Татарстане будут увеличивать не больше чем коэффициент инфляции, 4,2 %-а. Неужели в властных структурах у нас нет людей которые ззнают сколько у нас нынче официальный коэффициент инфляции? Он - 2,49 %. Если повысят на 4,2 %-а, это будет почти в раза больше коэффициента инфляции.
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  • Анонимно 30 янв
    платные парковки в центре реально помогают, хоть стало возможно в какое-то учреждение приехать. Но! Хоть бы чистили что ли эти места от снега! И еще - вы замечали, как намалеваны места? Без какого-либо учета ПДД - без 5 метров до пешеходного перехода, вплотную к перекрестку. Пример - ул.Театральная. То есть когда нужно денег собирать, сразу все можно, и ГАИ таких нарушений не видит?
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