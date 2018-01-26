По следам казанского «Зенита»: «Другого результата, кроме золота, не рассматриваем»

Женское «Динамо-Казань» вернулось в Лигу чемпионов настоящим гегемоном

На следующий день после возвращения в женскую волейбольную Лигу чемпионов представители казанского «Динамо-Казань» дали пресс-конференцию, посвященную как еврокубку, так и другим вопросам, актуальным для женского волейбола. Основной темой беседы стала проблема мотивации и разницы в уровне соперников казанской команды не только во внутреннем чемпионате, но и в ЛЧ. Корреспондент «Реального времени» побывал на встрече с главным тренером клуба Ришатом Гилязутдиновым и капитаном Евгенией Старцевой.

В Лиге чемпионов пока без сопротивления

Больше полутора лет прошло с тех пор, когда Казань последний раз наблюдала игры женской Лиги чемпионов воочию. Это мужской «Зенит» приучил казанского болельщика не просто к ежегодному участию в главном европейском турнире, но и к полному доминированию в Старом Свете. У девушек же история сложнее. После «мягкой» смены вектора в 2016 году казанским волейболисткам пришлось пройти сложный процесс поиска своей игры и новых лидеров во внутренних резервах.

Сегодня «Динамо-Казань» пока без больших проблем идет и в российской Суперлиге, и в Лиге чемпионов. И эта победная поступь напоминает как раз те еще, «гамовские», времена, когда лидерство клуба было безоговорочным.

— «Визура» нам известна еще по прошлому сезону, мы встречались с ней в Кубке ЕКВ, — начал пресс-конференцию со вчерашнего матча наставник команды Ришат Гилязутдинов. — Тогда мы дважды победили, но могу сказать, что эта команда развивается. Основу «Визуры» составляют сербские девочки с очень хорошими физическими данными и очень хорошей техникой. С приходом нового тренерского штаба у них поменялась сама игра. Они предложили нам два варианта игры, которые мы заранее разбирали. «Визура» показала качественный волейбол, но благодаря хорошей игре нашей команды мы одержали победы в трех сетах. Первые две партии были упорные.

«Визура» нам известна еще по прошлому сезону, мы встречались с ней в Кубке ЕКВ», — напомнил Ришат Гилязутдинов



— Игра в целом показалась легкой. Так ли это?

— Наверное, только по счету она казалась такой легкой, — вступила в беседу Евгения Старцева. — Напряжение во время игры было. Как тренер уже сказал, были напряженные две партии. Соперник сопротивлялся. И уже с помощью наших сил, нашей игры мы добились такого результата.

— В Лиге чемпионов вы не проиграли ни одной партии в трех матчах, не встретив никакого сопротивления. Чувствуете вообще разницу в уровне Лиги чемпионов и Кубка ЕКВ? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Это пока групповой этап. В будущем будут соперники посложнее. Все впереди, — ответила Старцева.

Не остался в стороне и Гилязутдинов:

— Все-таки «Визура» как команда тоже растет, пусть и с малыми изменениями. Уровень турниров все-таки разный. Может быть, в конце турнира на этапе полуфиналов и финала будет совсем другой уровень сопротивления. Но я считаю, что и сейчас мы встречаемся с хорошими командами.

— Во время жеребьевки даже сама Екатерина Гамова, которая доставала шары, говорила, что с группой повезло.

— Группа у нас действительно не самая сложная, — признался главный тренер. — Но в любом случае в плей-офф придется встретиться с более серьезными соперниками.

В будущем будут соперники посложнее, уверена Евгения Старцева



«Руководство поставило задачу играть в финале»

Несмотря на довольно «плавный» и легкий вход в Лигу чемпионов, опасность этого турнира именно для казанской команды в том, что довольно посредственный уровень соперников на групповом этапе резко контрастирует с уровнем тех команд, которые выходят в плей-офф. И именно длительное пребывание в таких «тепличных условиях», когда сербки и полячки обыгрываются «вполноги», может сыграть злую шутку с «Динамо-Казань».

— Уже понятно, кто будут ваши главные конкуренты в борьбе за победу в Лиге чемпионов? — спросил у спикеров ваш корреспондент.

— Безусловно, это турецкие клубы. И сейчас еще две итальянские команды весьма успешно выступают в своих группах — это «Конельяно» и «Новара». Причем у них очень хороший подбор игроков. Я думаю, что это как раз те коллективы, которые будут бороться за место в плей-офф «Финала шести».

— Вы сыграли уже два матча в гостях. Причем последний воспринимали как решающую игру за первое место в группе. Почему они оказались такими легкими?

— Вы все время говорите, что у нас легкие игры, — улыбнулась Старцева. — На самом деле, это не так, и в том матче мы показали хороший волейбол. Наверное, в какой-то степени мы не дали показать польской команде то, что они умеют.

— Я полностью согласен, — добавил главный тренер «Динамо». — Игры были на интенсивном уровне. По счету, да, кажется так, что это легко происходит, без особой борьбы. Но это не так. Соглашусь, что считалось, что это основной соперник в группе, но нам удалось сломить их сопротивление.

Ришат Гилязутдинов: «Мы в команде сами понимаем, что не существует никакого другого результата, кроме золота»



— Насколько Лига чемпионов поменялась за год вашего отсутствия?

— Поменялся разве что формат. Теперь там проходят квалификационные раунды. За счет этого сократились игры в основной сетке. Если раньше мы в плей-офф играли сначала среди двенадцати лучших, то теперь уже второй сезон Лига проводит в формате Финала шести. Гегемония турецких команд ощущается. Плюс за этот период подтянулись по уровню и итальянские команды. Они хорошо комплектуются, демонстрируют качественный волейбол.

— Насколько наша команда может конкурировать с этими гегемонами по уровню комплектации состава?

— Сейчас, в том составе, в котором мы выступаем, мы действительно можем решать поставленную руководством задачу. То есть играть в финале. Но мы в команде сами понимаем, что не существует никакого другого результата, кроме золота.

«Прошу в играх без сопротивления искать дополнительную работу самостоятельно»

Не смог корреспондент «Реального времени» обойти и проблему прогрессирующего недостатка конкуренции на площадках внутреннего чемпионата. Здесь после кризиса в краснодарском «Динамо», по сути, остались лишь две команды, гегемоны, которые будут биться в финале, и все остальные. Некоторые клубы, как «Заречье-Одинцово» или «Протон», и вовсе в основном обходятся сплошь молодежью.

В российском чемпионате, по сути, остались лишь две команды, гегемоны, которые будут биться в финале, и все остальные

— С уровнем Лиги чемпионов разобрались. Ришат Сиразутдинович, вчера после матча вы сказали: «Нам не хватает такого уровня сопротивления в российском чемпионате». Как удается сохранять ритм, мотивацию на игры?

— Это очень большая проблема. И мы это очень много обсуждаем и на тренерском совете после окончания сезона. Но ситуация сейчас действительно такова. Как с этим бороться? Я думаю, девочки даже лучше скажут. Потому что я даже прошу их в этих играх, где нет серьезной конкуренции, искать работу самим. То есть мы пытаемся доставать сложные мячи, бежать и прыгать. Искать работу там, где ее нет.

— Евгения, а вы на правах капитана находите какие-то особые слова для партнеров?

— Да, мы достаточно часто об этом говорим. Даже когда мы ведем с большим отрывом, мы говорим: «Не расслабляться! Играть до конца!» Где-то, может быть, у нас не очень получается.