Путин и студенты: «У вас больше преимуществ по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы»

Президент России поздравил молодежь с Татьяниным днем в Казани

Фото: Максим Платонов

Сегодня завершается визит Владимира Путина в Казань. Поездка анонсировалась как двухдневная, но, учитывая, что борт номер один приземлился поздно вечером, в столице Татарстана президент провел меньше суток. Но время наверстал. Начав со встречи с мусульманским духовенством, посетив затем КФУ и встретившись с рабочими Казанского авиационного завода, около 15.00 — всего лишь с часовым отставанием от графика — Путин приехал в «Татнефть Арену», где его ждала тысяча студентов из 38 регионов России. Подробности — в материале «Реального времени».

«Если хотят провести что-то на высоком уровне, сразу звонят по известному номеру»

Разговоры о том, что в Казани студентов сгоняют на встречу с Путиным, оказались не то чтобы сильно преувеличены, а вообще не соответствовали действительности. Вряд ли студент в здравом уме и твердой памяти откажется и на концерт сходить, и на президента посмотреть. Лиц, опечаленных «тяжким бременем» стать участниками молодежного форума, корреспондент «Реального времени» не увидел. Напротив, все были веселы и с удовольствием подпевали популярным артистам, которых пригласили выступить.

В «Татнефть Арене» собрались около 1000 человек из 38 регионов России. Это был заключительный, развлекательный, день Всероссийского образовательного форума студенческих клубов «Вместе вперед!». Накануне студенты работали — в Поволжской академии физкультуры и спорта были организованы встречи по восьми направлениям с разными спикерами на темы спорта, творчества, IT.

В «Татнефть Арене» собрались около 1000 человек из 38 регионов России



Почему форум прошел именно в Казани, «Реальному времени» рассказал министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

— Сегодня молодежь и студенчество довольны жизнью в Татарстане. У нас студенческий город, много вузов. Мы проводим огромное количество форумов по линии Росмолодежи и Российского союза молодежи. У нас давно сложились партнерские отношения с ними. Если они хотят провести что-то с гарантией, что это пройдет на самом высоком уровне, они сразу звонят по знакомому номеру, — сказал Леонов.

Танцуют все: в перерыве между выступлениями звезд эстрады награждали звезд студенчества

Началось все в полдень. В перерывах между выступлениями Юлианны Карауловой и группы «Банд'Эрос» ведущие награждали лучшие студенческие клубы, а также победителей грантового конкурса Росмолодежи.

Лучший спортивный студенческий клуб вышла поздравить олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева: «Я рада, что форум проводится в Казани. Это спортивный город, который блестяще провел Универсиаду в 2013 году». Наград в этой спортивной номинации казанцы не получили, но получили в другой — «Лучший футбольный студенческий клуб». Кубок достался Академии физкультуры и спорта. Награждая, отметили полузащитника команды Ильяса Тимуршина, который спас свою команду, встав в ворота, когда арбитр удалил вратаря.

Еще одна награда осталась в Казани — ее получил телеканал КФУ Univer TV. На форуме объявили, что в течение месяца будет запущен уже всероссийский студенческий телеканал.

— Это тот же самый контент, на том же уровне, что и остальные медиа, единственная разница — канал будет делать молодежь для молодежи, — сказал исполнительный директор Международной ассоциации студенческого телевидения Сергей Косенчук.

Он появился не из-за кулис, а вышел на сцену из центра зала, приветствуя и пожимая руки студентам, которые стояли на танцполе



«Ну что, ждете?» Как тянули время в ожидании Путина

Время близилось к 15.00 — завершению мероприятия, а того, кого все ждали, все не было. Владимир Путин в это время все еще был на встрече с работниками Казанского авиационного завода.

— Ну что, ждете? Это самое сладкое время для ведущих, когда приходится тянуть время, — сказал со сцены ведущий.

Время начали тянуть конкурсами. На всякий случай — если все конкурсы и шутки закончатся, а Путин все еще не приедет, сцену начали готовить под выступление группы «Звери».

Но перестраховка оказалась лишней — судя по тому, как через пару минут несколько человек выбежали на сцену и начали спешно оттаскивать звуковые мониторы, микрофонные стойки и гитары от края сцены, чтобы ничего не мешало рассмотреть фигуру президента в полный рост. Тут и ведущий праздника объявил, что Владимир Путин уже на подходе.

«Поверьте мне, что у вас больше преимуществ по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы»

Он появился не из-за кулис, а вышел на сцену из центра зала, приветствуя и пожимая руки студентам, которые стояли на танцполе.

— Я заехал, чтобы поздравить вас с праздником — с Днем студента, с Татьяниным днем, и делаю это с удовольствием. Я поздравляю вас, тех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России. Всех ваших наставников, преподавателей и желаю вам успехов в учебе и будущей вашей жизни.

Благодаря студенчеству Россия всегда остается молодой, дерзкой, устремленной в будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были такими устремленными вперед, дерзкими, смелыми и пользовались всеми преимуществами нашей огромной страны.

Речь его заняла около двух минут, после этого он так же быстро и внезапно ушел со сцены, еще раз пожелав всем успехов



Вы выросли в новое время, поверьте мне, у вас больше преимуществ по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Сейчас можно создавать свободно, не думая ни о чем, новое искусство, новую моду, новую музыку, новые технологии. Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю, — сказал Путин.

Речь его заняла около двух минут, после этого он так же быстро и внезапно ушел со сцены, еще раз пожелав всем успехов. Когда, наконец, официальная часть была завершена и на сцену вышли «Звери», студенты начали отрываться, как и положено тем, кому чуть за 20. И кто, как сказал Путин, вырос в новое время, когда можно жить свободно, не думая ни о чем.