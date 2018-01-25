Камиль Исхаков: «Услышали много интересного от Владимира Владимировича»

На встрече с муфтиями президент России пообещал поддержку в развитии системы мусульманского образования

Глубоко за полночь завершилась сегодня встреча Владимира Путина с главными муфтиями религиозных организаций России и руководителями Болгарской исламской академии. Президент мусульманского учебного заведения Камиль Исхаков поделился впечатлениями о встрече и рассказал, что у академии может появиться новый учредитель — Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Подробнее — в текстовой трансляции «Реального времени» о визите главы государства в Казань.

«Встреча вышла очень результативная»

Владимир Путин сегодня ночью провел встречу с главными муфтиями религиозных организаций России и руководителями Болгарской исламской академии. Обсуждали вопросы системы мусульманского образования и заслушали доклад о первых итогах работы академии.

— Красивый проект, важный и очень нужный для нашей страны. Давайте поговорим о том, как он развивается, что еще нужно сделать дополнительно, чтобы не только этот проект, но и другие, может, более скромные, но не менее важные, развивались там, где они востребованы, чтобы мы с уважением относились к тому, что есть в исламском мире, но все-таки развивали бы на собственной национальной базе школу подготовки специалистов, — отметил президент на встрече с муфтиями.



Владимир Путин подчеркнул, как важно готовить достойную смену присутствующим на встрече муфтиям: «но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама».



— Встреча, на мой взгляд, вышла очень результативная, деловая и интересная. Мы поделились своими мыслями и услышали много интересного от Владимира Владимировича — того, что он переживает, как он мыслит. И мы воодушевлены на дальнейшие результаты, которых нам надо добиваться, — поделился впечатлениями с нашим изданием президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков.

Обсуждали вопросы системы мусульманского образования и заслушали доклад о первых итогах работы академии. Фото Михаила Фролова (prav.tatarstan.ru)



Число светских вузов-партнеров сократят, а академию поддержат

В ходе беседы президент России также затронул тему сотрудничества светских вузов с исламскими образовательными учреждениями. Такое взаимодействие в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень и делает его фундаментальным, заявил Владимир Путин.

На что глава ДУМ России, председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин попросил сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования. По его словам, таких вузов сегодня много, средства, выделяемые им на поддержку исламского образования, иногда тратятся не по целевому назначению и не доходят до исламских учебных заведений: «Сейчас нам необходимо оставить два-три вуза-партнера и через них оказывать финансовую помощь для поддержки наших учебных программ», — заявил Равиль Гайнутдин.

Путин обещал разобраться. «В этой связи хотелось бы сказать, что мы будем продолжать поддержку через государственные вузы, потому что таково требование закона, но что вы сказали по поводу уменьшения числа вузов-партнеров, наверное, это правильно, мы обязательно посмотрим», — заявил Владимир Путин. На встрече также прозвучали вопросы финансирования и Болгарской академии.

— Каких-то конкретных цифр или объемов не прозвучало, но было видно, что Владимир Владимирович тему хорошо знает и представляет. И как дальше будет развиваться академия полностью поддерживает. Но чтобы вы понимали, прямого финансирования Болгарской академии из федерального бюджета быть не может, у нас религия и государство отделены. Мы будем и дальше вести работу за счет спонсоров и тех структур, которые найдут для себя возможным [помочь академии], — отметил Камиль Исхаков.

Российскому лидеру рассказали, что в академии провели первый семестр и экзаменационную сессию, и он поручил продолжать работу:

— Мы еще раз проговорили о верхней планке, которой нам нужно добиваться. Конечно, мы хотим возродить ту ученость, которая у нас издревле была в русле традиционного ислама. Чтобы мы смогли воспитать плеяду ученых, которые будут востребованы в мировом содружестве на том уровне, как это было раньше. Я увидел, что у Владимира Владимировича в некоторых вопросах даже более глубокое понимание этой темы. И мы для себя почерпнули именно ту часть, которую нам нужно брать на вооружение, — сказал Камиль Исхаков.

Российскому лидеру рассказали, что в академии провели первый семестр и экзаменационную сессию, и он поручил продолжать работу. Фото Олега Тихонова



«Нам, православным, ислам ближе, чем католичество»

— Именно с такими словами на сегодняшней встрече к мусульманскому духовенству обратился Владимир Путин, — написал на татарском языке муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем аккаунте в соцсети по итогам встречи.

— Несмотря на позднее начало, встреча длилась два часа. Это была очень полезная встреча. Глава государства хочет, чтобы российские мусульмане были неотделимой частью исламского мира, но при этом они должны сохранить свое лицо. Он с уважение отозвался о богословском наследии татарского народа, — сообщил Камиль хазрат.

Чуть ниже своего поста уже по-русски добавил: «Нам было важно услышать и узнать видение главы государства на вопрос развития ислама в стране. А видит он его как органичную и неотъемлемую часть мирового ислама. Но при этом со своим собственным лицом. Президент высоко оценил и татарское богословское наследие. Также выразил надежду, что мусульмане сыграют свою роль в объединении российских мусульман по примеру нашего великого Марджани, который в свое время выступил в Мекке с призывом объединить михрабы».

На этой же встрече президент Татарстана Рустам Минниханов подарил Владимиру Путину тугру его имени. Это персональный знак правителя с его именем и титулом, подарок изготовил известный татарстанский каллиграф Рамиль Насибуллов. Кроме того, татарстанский лидер подарил президенту России 200-летние миниатюры об истории ислама в нашей стране.

Президент академии рассказал о плотном сотрудничестве с Крымом — представитель республики хаджи Эмирали Аблаев (слева) также приехал на встречу с президентом. Фото Михаила Фролова (prav.tatarstan.ru)



Северный Кавказ заинтересовался Болгарской академией

У Болгарской исламской академии может появиться новый учредитель — Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Председатель центра Исмаил Бердиев выступил с этой инициативой на встрече Владимира Путина с муфтиями религиозных организаций в Казани. Глава государства одобрил это решение.

Президент академии Камиль Исхаков подтвердил информацию «Реальному времени», сообщив, что позже соберет совет учредителей под своим председательством, чтобы обсудить этот вопрос и принять решение.

— Возражающих мы пока не встречали среди учредителей. Думаю, вопрос будет решен положительно. В Координационном центре Северного Кавказа тоже заинтересованы жизнью Болгарской академии и считают, что никакие уголки России не могут находиться в стороне от нее. Поэтому хотят стать учредителями и принимать участие в глобальных решениях по академии, чтобы Северный Кавказ также был нашей составляющей частью. Мы и так по жизни и по работе все время вместе взаимодействуем. Тем более я этого руководителя знаю уже давно, с 2005 года. И проблем во взаимодействии нет, но формальности ради этот путь нужно будет пройти, — сообщил Камиль Исхаков.

Сейчас у академии три учредителя: ДУМ России под руководством муфтия Равиля Гайнутдина, ЦДУМ под управлением верховного муфтия Талгата Таджуддина и ДУМ РТ, возглавляемое муфтием Камилем Самигуллиным.

— Думаю, что это не последняя заявка в учредители, могут еще появиться. Желание Бердиева было высказано чуть раньше, но вчера он заявил об этом уже конкретно и громогласно, — добавил Камиль Исхаков.

Кроме того, президент академии рассказал о плотном сотрудничестве с Крымом — представитель республики хаджи Эмирали Аблаев также приехал на встречу с президентом.

— Мы сейчас ждем от них группу, вчера этот вопрос тоже обсуждали. Болгарская академия будет проводить курсы повышения квалификации. От них ждем 30 человек, которые изъявили желание пройти у нас курсы.

Кроме крымчан в академии ждут приезда групп из Ростовской, Астраханской и других областей России, всего 360 человек тремя потоками по 120 человек.

Президент напомнил, как уже заявлял о необходимости возрождения богословского исламского образования в России. Фото kremlin.ru



«Традиционный ислам — важнейшая часть российского культурного кода»

В беседе с муфтиями Владимир Путин также поднял тему поддержки традиционного ислама в России: «Вы знаете, что только что я был в Уфе и встречался с вашим уважаемым коллегой. Помнится, в 2013 году мы со многими, в том числе и здесь присутствующими, встречались именно в Уфе по случаю 225-летия образования первого муфтията отечественного, российского. И тогда говорили, и сейчас я хочу это еще раз подчеркнуть: без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма — без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа».

Президент напомнил, как уже заявлял о необходимости возрождения богословского исламского образования в России. Назвал его «очень глубоким» и с большой историей, а российских мусульманских богословов до революции — очень уважаемыми людьми, чье мнение высоко ценилось. Правда, за годы советской власти многое было утрачено, признал Путин: «если не все, то многое, во всяком случае, было выхолощено, и нам надо создавать свою школу».

— С самого начала я, вы знаете, поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло, и Минтимер Шарипович [Шаймиев] активно занялся этим (пожелаем ему здоровья, он немножко приболел — надеюсь, что все будет хорошо). С созданием Болгарской исламской академии у нас вся триада создана — и медресе, и вузы, и академия, — подчеркнул глава государства, поблагодарив всех, кто занимался проектом. — Мы говорили об этом много раз с некоторыми здесь присутствующими. Но годы идут, и возраст действующих муфтиев заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену, но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама.

Владимир Путин также отметил важность духовного мусульманского образования молодежи, в среде которой сегодня много деструктивных идей: «Но с этими идеями, даже деструктивными, можно бороться только одним способом — с помощью других идей. Таких, которые продвигают и воспитывают в людях в духовной академии, которая создана здесь, в других академиях и учебных заведениях в Москве и в Уфе, и на Кавказе», — добавил президент.

Перед началом встречи с муфтиями Владимиру Путину продемонстрировали макет Болгарской исламской академии. Напомним, что изначально планировалось, что российский лидер посетит Болгар, но из-за плотного графика встречу перенесли в Казань.