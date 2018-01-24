«Профессия пилота не предполагает делать такие телодвижения в обнаженном виде»

Представители авиаотрасли и сын Михаила Девятаева о том, что такого особенного в танце от будущих летчиков

Фото: Максим Платонов

Чиновники и представители авиационной отрасли обвинили курсантов ульяновского летного училища в том, что они «позорят честь мундира» — и это имело весьма неожиданное продолжение. Флешмоб, развернутый в поддержку ребят, стал едва ли не масштабнее, чем волна возмущения, и продолжается вот уже несколько дней. «Реальное время» обратилось к людям, близким к авиации, с вопросом, что они думают о ролике и почему курсантам-летчикам позволено меньше, чем любым другим студентам.

Азат Хаким, председатель совета директоров ГК «Тулпар»

Если говорить мягко, это не лезет ни в какие ворота. Понятно, что ролик сняла молодежь, которая еще «не дружит» со своими поступками. Но они же учатся в таком месте, собираются стать пилотами, а эта профессия требует в первую очередь ответственности и дисциплинированности. Допускать такое поведение неграмотно и неправильно. Даже ссылку на возраст делать неправильно. Надо думать, куда ты пошел учиться, какая у тебя будет профессия и ответственность.

Уверен на сто процентов, что курсантов накажут. Сейчас стоит вопрос об их отчислении. Если Росавиация не встанет на защиту, не смягчит наказание, я предполагаю, что все они будут отчислены. Это, конечно, очень жестко, но, с другой стороны, правильно, чтобы другим было неповадно.

Когда я учился, у нас была полувоенная дисциплина. Конечно, мы ходили в самоволки к девчонкам в педучилище, мы же были молодые, но чтобы так себя вести. Это ни в какие ворота не лезет.

Петр Трубаев, генеральный директор АО «ЮВТ Аэро»

Может, мои коллеги и сверстники скажут, что ничего особенного в этом видео нет, да и я тоже, наверное, так считаю. Но все-таки летчики — это точно неподходящая профессия для съемок такого ролика и для таких танцев. Есть артисты, шоумены, работники других сфер. Поэтому мне даже неприятно комментировать этот вопрос, тем более что появилось много сочувствующих курсантам людей. Нас в свое время так не учили. Нас учили, что люди нашей профессии — мужественные, чистые, честные. Профессия не предполагает делать такие телодвижения в обнаженном виде. И это не баловство, это в чистом виде провокация. Им есть чем заниматься в свободное время. Пусть ходят в театр и кино. У нас был совсем другой распорядок дня (Петр Трубаев окончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации, — прим. ред.), почти военный, а сейчас дисциплина другая. Когда человек находится в казарменных условиях — у него один менталитет, а когда днем на учебе, вечером в город — совсем другой.

Что двигало этими парнями? Наверное, баловство. Но ведь можно было снять и другой ролик, без таких движений. Мне обидно за своих будущих коллег, которые ведут себя так не по-мужски. Да, от этого они меньшими профессионалами не станут. Может, они хорошо учатся и хорошо летают. Но сама наша профессия предполагает кристально чистую репутацию. В прошлом веке, когда Россия только стала осваивать авиацию, эти люди имели особый статус, к ним предъявлялись и особенные требования, что обуславливалось самим делом, которым они занимались — на первом этапе оно было опасным. Им отдавались дань уважения, почет. У летчиков, в отличие от артистов, другое предназначение, и мне обидно, что уважаемые люди попали в зону критики из-за этого ролика. Но наказывать курсантов, конечно, не нужно. Достаточно осуждения, со временем они все поймут.

Радик Халиуллин, начальник Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России

Считаю, что эти ребята позорят профессию. Я понимаю, что они молодые, но все-таки сам я вырос в Советском Союзе, где отношение к дисциплине было совсем другое. Требования были очень строгие как к внешнему виду, так и к поведению. На летчика смотрели как на бога. Я работал на «химии» (обрабатывал поля с воздуха), и нас встречали на земле как звезд, кидались обнимать. Но мы не задирали нос, были хорошо воспитаны. Форма держала нас в рамках и унизить ее было совершенно недопустимо. А уж не дай бог показаться пьяным. Я не считаю, что профессия должна меняться и что требования к ней должны смягчаться. Из нашего аэроклуба многие уезжают учиться в ульяновское училище. Надеюсь, моих ребят среди тех, кто снял ролик, нет, ведь они очень хорошо воспитаны. Я считаю, что такое воспитание и курс на жесткую дисциплину должны быть с начала обучения, потому что все недостатки воспитания проявляются в небе. У нас в авиации говорят так: если ты на земле знаешь на четыре, в небе выдашь знаний на три. Поэтому требования к курсантам выше, чем к обычным студентам.

Александр Девятаев, основатель компании «Мюстела», сын прославленного летчика Михаила Девятаева

Само по себе явление, которое мы увидели, характеризует другую эпоху. Для советского человека это, конечно, необычно. Хотя мы видели подобное даже в самых безобидных голливудских фильмах. Лично я не вижу в этом ролике ничего особенного, кроме веселья, беззаботности и задора. Я видел и ролик, и дальнейший флешмоб — мне лично эстетически это не импонирует, но надо понимать, что это даже не вопрос отцов и детей, а просто вопрос разных времен и разных представлений. Не считаю, что летчики это профессия, которая требует соблюдения каких-то железных норм поведения. Свободный человек остается свободным всегда, а в кабину самолета он развязность не принесет. Я знаю и по рассказам, и по книгам, что летчики всегда веселились, и ого-го как! Ну и потом, если уж говорить о том, достойно ли это летчиков. А учителей? А врачей? Повторюсь, мне лично этот танец не кажется приятным, но в этом вопросе я бы не стал апеллировать к представителям старшего поколения.