Прощание с легендой: Татарстан проводил фотолетописца Михаила Козловского
На панихиде собрались друзья и коллеги фотографа — чиновники, деятели культуры, журналисты
Сегодня Татарстан простился с известным фотохудожником Михаилом Козловским. Долгое время Михаил Козловский был фотографом татарстанского президентского пула, сопровождал Минтимера Шаймиева, первого президента РТ, а затем государственного советника, во всех поездках. Проститься с фотолетописцем пришли видные деятели республики. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Фотограф с детства
В ночь на 21 января после длительной болезни из жизни ушел известный казанский фотохудожник, личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский. Ему было всего 63 года.
Любовь к фотоделу передалась Михаилу от отца, тот так же был фотожурналистом, работал в центральной газете. Борис Козловский учил фотографировать сына с детства. Первый снимок Михаила Козловского был опубликован, когда ему было семь лет, в газете «Пионерская правда».
Окончив финансово-экономический институт, Михаил Козловский полтора года проработал заместителем управляющего в управлении сберкасс Кировского района, параллельно публикуя фотографии как внештатник в газете «Советская Татария». После чего ушел в армию. А по возвращении полностью ушел в фотодело.
Более 10 лет (с 1980 года по 1992 год) Козловский был фотокорреспондентом газет «Советская Татария», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана» и журнала «Ялкын». В 1992 году Козловский начал работать в пресс-центре первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Долгое время Михаил Козловский был фотографом татарстанского президентского пула, сопровождал первого президента РТ, а затем государственного советника во всех поездках.
Профессионализм Михаила Козловского был не раз отмечен на различных международных и российских фотовыставках. В 2014 году в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казани прошла фотовыставка к юбилею фотографа «Михаил Козловский. Избранное». Выставка раскрыла автора с другой — неофициальной стороны. Здесь были представлены разные жанры фотографии: от официальной государственной фотохроники до детских снимков.
Также Михаилу Козловскому принадлежит авторство ряда книг: «Борис Ельцин и Татарстан», «Владимир Путин и Татарстан», «Минтимер Шаймиев и Татарстан», «Дмитрий Медведев и Татарстан», «Миг откровения». В 2014 году фотограф был награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».
Летописец новейшей истории
Прощание с Михаилом Козловским прошло сегодня в казанском Доме актера. Проводить личного фотографа первого президента РТ в последний путь пришли более 400 человек, среди них чиновники, видные деятели культуры, фотографы и журналисты.
Зал, отведенный под панихиду, был сплошь увешан лучшими работами Козловского. Многие из них были посвящены первому президенту РТ Минтимеру Шаймиеву. Среди фотографий можно было увидеть и знаменитый снимок, где Шаймиев запечатлен в шляпе и темных очках. В одном из интервью сам фотограф как-то отметил, что этот снимок очень нравится Минтимеру Шариповичу.
Гражданскую панихиду, которая началась в 11 часов, вел руководитель пресс-службы президента Эдуард Хайруллин. Открывая церемонию, он отметил, что кадры Михаила Козловского — наша история, а это и есть самая лучшая память.
Так сложилось, что на церемонию прощания с государственным фотографом не удалось приехать никому из первых лиц Татарстана. Президент РТ Рустам Минниханов сейчас находится на экономическом форуме в Давосе. Соболезнования он передал через заместителя руководителя аппарата президента РТ Марата Муратова. По объективным причинам не смог приехать и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. От его имени слова поддержки семье также выразил Муратов.
«Мы разговаривали с Минтимером Шариповичем. Он не мог скрыть волнения от того, что так рано ушел близкий ему человек, который долгие годы был всегда рядом», — сказал Марат Муратов. И дал характеристику фотохудожнику: «Дежурными словами не расскажешь про этого замечательного человека. Он летописец новейшей истории Татарстана. Человек, который умел ловить мгновения и оставлять их на вечную память, которую мы сохраним, глядя на его работы, вошедшие в золотой фонд истории нашей республики, — подчеркнул Муратов.
Муратов также подчеркнул, что ровно год назад Михаил Козловский дал интервью изданию «Реальное время» по поводу издания новой фотокниги. «Огромнейший архив остался в наследие. Это прекрасные моменты жизни», — заметил первый замруководителя аппарата президента РТ.
«В этом был весь Михаил»
Подчеркивая достоинства Михаила Козловского, заместитель председателя Государственного совета РТ Римма Ратникова вспомнила о том, как ей довелось работать с фотохудожником. «В конце 90-х я работала в газете. Тогда не было интернета и мгновенной передачи фотоинформации. Мы, конечно, всегда ждали прихода Михаила Борисовича, потому что он приносил фотографии со встреч Минтимера Шариповича с татарскими диаспорами, проживающими за пределами Татарстана. Это были долгожданные снимки, которые больше ни у кого получить было невозможно». По ее словам, у Козловского можно было найти любую фотографию. Из последних воспоминаний — командировка в Киргизию.
«Осенью я собиралась в Киргизию, на конференцию, посвященную творчеству Чингиза Айтматова. И попросила Мишу найти фотографии, когда Айтматов был в Татарстане. А это было почти 20 лет назад. На следующий же день в приемной увидела огромный пакет нужных фотографий. В этом был весь Михаил», — рассказала Ратникова.
Муфтий Гусман хазрат Исхаков рассказал историю о том, как однажды Михаил Козловский вытащил его практически с того света. 13 лет назад муфтий и его семья попали в серьезную аварию. «Наша машина перевернулась. Оказалось, что в это же время по этой же дороге проезжал с супругой Михаил Козловский. Он был первым, кто остановился, чтобы помочь. Михаил вытащил нас из машины, дал воды, помог прийти в себя и позвонил в скорую помощь. Тогда эти минуты стали решающими», — с благодарностью вспомнил муфтий.
Советник ректора КФУ Юрий Алаев особенно отметил такие черты Михаила Козловского, как упорство и обучаемость. Он рассказал о начальных этапах карьеры фотохудожника: «1979 год. Я тогда был заместителем первого секретаря в газете «Советская Татария». Тогда Миша принес первые снимки. Мы посмотрели. Такие школярские. Говорим: «Зачем ты принес?» Он: «Хочу у вас работать». Тогда мы ему отказали». Фотограф, конечно, расстроился, но через несколько недель принес новую пачку снимков. «Было лучше, но все равно не дотягивало, — продолжил Алаев. — Человек при всей внешней мягкости был достаточно упорным, если ему нужно было чего-то добиться. Он умел слушать и умел учиться». Через некоторое время судьба все-таки свела Козловского и Алаева в газете «Известия Татарстана».
«Как потом выяснилось, он стал запоем изучать журналы, касающиеся фотографии, фототехники», — объяснил Юрий Алаев профессиональный рост фотографа.
Последний приют
Выступая с прощальным словом, абсолютно все отмечали — интеллигентность, широту души, добрый юмор и скромность личного фотографа Минтимера Шаймиева. «Хороший человек, прекрасный семьянин. Сегодня его с нами нет, но он остается в наших сердцах, нашей памяти. Своей скромностью, интеллигентностью, профессионализмом он завоевал всеобщее доверие. И оставил о себе прекрасную память», — отметил на церемонии прощания руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.
Слова поддержки семье выразил заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Руслан Шигабутдинов. Михаил Козловский сотрудничал с холдингом «ТАИФ». «Его работы позволили показать миру то, что делает большой коллектив, что делает республика. Каждый день, с утра до вечера, наши ребята в строю на работе и достигают результатов. Благодаря работам Михаила Борисовича все самые важные моменты для республики, для компании остались в истории. И молодое поколение может черпать вдохновение в этих фотографиях, чтобы сделать нашу жизнь еще лучше», — отметил Шигабутдинов.
Также с прощальной речью выступил главный раввин Татарстана Ицхак Горелик и оператор Юрий Гвоздь. Последний сделал акцент на особом стиле фотографа. «Михаил Борисович — уникальный фотограф. Его работы сочетали репортажность и художественность. Такое бывает очень редко. Обычно есть либо одно, либо другое», — указал на уникальность фотохудожника Юрий Гвоздь.
Церемонию прощания завершили слова благодарности сыновей Михаила Козловского — Леонида и Эмиля.
… Известный фотохудожник обрел свой последний приют на кладбище в Дербышках.
-
-
Римма Ратникова заместитель председателя Государственного совета РТ
-
Михаил Борисович был замечательный профессионал. Говорить «был» — язык не поворачивается. Что интересно, он окончил финансово-экономический институт, а по призванию был потомственный фотограф. Михаил Борисович был человеком высокой культуры. Работая рядом с первым президентом, он умел оставаться очень простым, никогда не зазнавался, всегда был готов помочь.
-
-
-
Эдуард Хайруллин руководитель пресс-службы президента РТ
-
Михаил Борисович запомнился добротой, всеобъемлющим участием и еще — очень модным видом. Он всегда стильно выглядел, носил клетчатые рубашки, пиджаки. Всегда был при галстуке, несмотря на то, что фотографы навьючены техникой. Это был мастер. Мы всегда знали, что в его фотосъемке будет кадр, который останется в истории. Его работы отличала степенность, размеренность. Он все делал без суеты. И при этом успевал ловить нужные кадры и оказывался в нужном месте. Несмотря на его внешнее спокойствие, мы знали, что главного он не упустит.
-
-
-
Илья Шалман фотограф
-
Михаил Борисович строго относился к профессии. У него был отлажен технический процесс, а в лаборатории всегда была идеальная чистота. Он был очень общительный. Если нужно было посоветоваться, не отказывал. Единственное, чего не переносил, — табачного дыма, ругался по этому поводу. Он быстро умел отбирать нужные кадры. Репортажная съемка — это много разных дублей, и нужно отобрать самый удачный кадр. Скажем, когда из 15 кадров нужно отобрать три лучших. И все это важно сделать быстро. Когда Михаил работал в периодической печати, нужно было отобрать фотографии в течение 10 минут после проявки. Последний раз я видел его, когда хоронили Михаила Медведева. Меня поразил его усталый вид. Я еще не догадывался, с чем это связано. И только сейчас стало ясно. У меня о нем самые светлые воспоминания.
-
комментарии