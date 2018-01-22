Прощание с легендой: Татарстан проводил фотолетописца Михаила Козловского

На панихиде собрались друзья и коллеги фотографа — чиновники, деятели культуры, журналисты

Фото: Максим Платонов

Сегодня Татарстан простился с известным фотохудожником Михаилом Козловским. Долгое время Михаил Козловский был фотографом татарстанского президентского пула, сопровождал Минтимера Шаймиева, первого президента РТ, а затем государственного советника, во всех поездках. Проститься с фотолетописцем пришли видные деятели республики. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Фотограф с детства

В ночь на 21 января после длительной болезни из жизни ушел известный казанский фотохудожник, личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский. Ему было всего 63 года.

Любовь к фотоделу передалась Михаилу от отца, тот так же был фотожурналистом, работал в центральной газете. Борис Козловский учил фотографировать сына с детства. Первый снимок Михаила Козловского был опубликован, когда ему было семь лет, в газете «Пионерская правда».

Окончив финансово-экономический институт, Михаил Козловский полтора года проработал заместителем управляющего в управлении сберкасс Кировского района, параллельно публикуя фотографии как внештатник в газете «Советская Татария». После чего ушел в армию. А по возвращении полностью ушел в фотодело.

Более 10 лет (с 1980 года по 1992 год) Козловский был фотокорреспондентом газет «Советская Татария», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана» и журнала «Ялкын». В 1992 году Козловский начал работать в пресс-центре первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Долгое время Михаил Козловский был фотографом татарстанского президентского пула, сопровождал первого президента РТ, а затем государственного советника во всех поездках.

Прощание с Михаилом Козловским прошло в казанском Доме актера



Профессионализм Михаила Козловского был не раз отмечен на различных международных и российских фотовыставках. В 2014 году в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казани прошла фотовыставка к юбилею фотографа «Михаил Козловский. Избранное». Выставка раскрыла автора с другой — неофициальной стороны. Здесь были представлены разные жанры фотографии: от официальной государственной фотохроники до детских снимков.

Также Михаилу Козловскому принадлежит авторство ряда книг: «Борис Ельцин и Татарстан», «Владимир Путин и Татарстан», «Минтимер Шаймиев и Татарстан», «Дмитрий Медведев и Татарстан», «Миг откровения». В 2014 году фотограф был награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

Летописец новейшей истории

Прощание с Михаилом Козловским прошло сегодня в казанском Доме актера. Проводить личного фотографа первого президента РТ в последний путь пришли более 400 человек, среди них чиновники, видные деятели культуры, фотографы и журналисты.

Зал, отведенный под панихиду, был сплошь увешан лучшими работами Козловского. Многие из них были посвящены первому президенту РТ Минтимеру Шаймиеву. Среди фотографий можно было увидеть и знаменитый снимок, где Шаймиев запечатлен в шляпе и темных очках. В одном из интервью сам фотограф как-то отметил, что этот снимок очень нравится Минтимеру Шариповичу.

Гражданскую панихиду, которая началась в 11 часов, вел руководитель пресс-службы президента Эдуард Хайруллин. Открывая церемонию, он отметил, что кадры Михаила Козловского — наша история, а это и есть самая лучшая память.

Гражданскую панихиду вел руководитель пресс-службы президента Эдуард Хайруллин



Так сложилось, что на церемонию прощания с государственным фотографом не удалось приехать никому из первых лиц Татарстана. Президент РТ Рустам Минниханов сейчас находится на экономическом форуме в Давосе. Соболезнования он передал через заместителя руководителя аппарата президента РТ Марата Муратова. По объективным причинам не смог приехать и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. От его имени слова поддержки семье также выразил Муратов.

«Мы разговаривали с Минтимером Шариповичем. Он не мог скрыть волнения от того, что так рано ушел близкий ему человек, который долгие годы был всегда рядом», — сказал Марат Муратов. И дал характеристику фотохудожнику: «Дежурными словами не расскажешь про этого замечательного человека. Он летописец новейшей истории Татарстана. Человек, который умел ловить мгновения и оставлять их на вечную память, которую мы сохраним, глядя на его работы, вошедшие в золотой фонд истории нашей республики, — подчеркнул Муратов.

Муратов также подчеркнул, что ровно год назад Михаил Козловский дал интервью изданию «Реальное время» по поводу издания новой фотокниги. «Огромнейший архив остался в наследие. Это прекрасные моменты жизни», — заметил первый замруководителя аппарата президента РТ.

«В этом был весь Михаил»

Подчеркивая достоинства Михаила Козловского, заместитель председателя Государственного совета РТ Римма Ратникова вспомнила о том, как ей довелось работать с фотохудожником. «В конце 90-х я работала в газете. Тогда не было интернета и мгновенной передачи фотоинформации. Мы, конечно, всегда ждали прихода Михаила Борисовича, потому что он приносил фотографии со встреч Минтимера Шариповича с татарскими диаспорами, проживающими за пределами Татарстана. Это были долгожданные снимки, которые больше ни у кого получить было невозможно». По ее словам, у Козловского можно было найти любую фотографию. Из последних воспоминаний — командировка в Киргизию.

Марат Муратов передал соболезнования от Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева



«Осенью я собиралась в Киргизию, на конференцию, посвященную творчеству Чингиза Айтматова. И попросила Мишу найти фотографии, когда Айтматов был в Татарстане. А это было почти 20 лет назад. На следующий же день в приемной увидела огромный пакет нужных фотографий. В этом был весь Михаил», — рассказала Ратникова.

Муфтий Гусман хазрат Исхаков рассказал историю о том, как однажды Михаил Козловский вытащил его практически с того света. 13 лет назад муфтий и его семья попали в серьезную аварию. «Наша машина перевернулась. Оказалось, что в это же время по этой же дороге проезжал с супругой Михаил Козловский. Он был первым, кто остановился, чтобы помочь. Михаил вытащил нас из машины, дал воды, помог прийти в себя и позвонил в скорую помощь. Тогда эти минуты стали решающими», — с благодарностью вспомнил муфтий.

Советник ректора КФУ Юрий Алаев особенно отметил такие черты Михаила Козловского, как упорство и обучаемость. Он рассказал о начальных этапах карьеры фотохудожника: «1979 год. Я тогда был заместителем первого секретаря в газете «Советская Татария». Тогда Миша принес первые снимки. Мы посмотрели. Такие школярские. Говорим: «Зачем ты принес?» Он: «Хочу у вас работать». Тогда мы ему отказали». Фотограф, конечно, расстроился, но через несколько недель принес новую пачку снимков. «Было лучше, но все равно не дотягивало, — продолжил Алаев. — Человек при всей внешней мягкости был достаточно упорным, если ему нужно было чего-то добиться. Он умел слушать и умел учиться». Через некоторое время судьба все-таки свела Козловского и Алаева в газете «Известия Татарстана».

«Как потом выяснилось, он стал запоем изучать журналы, касающиеся фотографии, фототехники», — объяснил Юрий Алаев профессиональный рост фотографа.

Последний приют

Выступая с прощальным словом, абсолютно все отмечали — интеллигентность, широту души, добрый юмор и скромность личного фотографа Минтимера Шаймиева. «Хороший человек, прекрасный семьянин. Сегодня его с нами нет, но он остается в наших сердцах, нашей памяти. Своей скромностью, интеллигентностью, профессионализмом он завоевал всеобщее доверие. И оставил о себе прекрасную память», — отметил на церемонии прощания руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

Слова поддержки семье выразил Руслан Шигабутдинов



Слова поддержки семье выразил заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Руслан Шигабутдинов. Михаил Козловский сотрудничал с холдингом «ТАИФ». «Его работы позволили показать миру то, что делает большой коллектив, что делает республика. Каждый день, с утра до вечера, наши ребята в строю на работе и достигают результатов. Благодаря работам Михаила Борисовича все самые важные моменты для республики, для компании остались в истории. И молодое поколение может черпать вдохновение в этих фотографиях, чтобы сделать нашу жизнь еще лучше», — отметил Шигабутдинов.

Также с прощальной речью выступил главный раввин Татарстана Ицхак Горелик и оператор Юрий Гвоздь. Последний сделал акцент на особом стиле фотографа. «Михаил Борисович — уникальный фотограф. Его работы сочетали репортажность и художественность. Такое бывает очень редко. Обычно есть либо одно, либо другое», — указал на уникальность фотохудожника Юрий Гвоздь.

Церемонию прощания завершили слова благодарности сыновей Михаила Козловского — Леонида и Эмиля.

… Известный фотохудожник обрел свой последний приют на кладбище в Дербышках.

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Римма Ратникова заместитель председателя Государственного совета РТ Михаил Борисович был замечательный профессионал. Говорить «был» — язык не поворачивается. Что интересно, он окончил финансово-экономический институт, а по призванию был потомственный фотограф. Михаил Борисович был человеком высокой культуры. Работая рядом с первым президентом, он умел оставаться очень простым, никогда не зазнавался, всегда был готов помочь.

Эдуард Хайруллин руководитель пресс-службы президента РТ Михаил Борисович запомнился добротой, всеобъемлющим участием и еще — очень модным видом. Он всегда стильно выглядел, носил клетчатые рубашки, пиджаки. Всегда был при галстуке, несмотря на то, что фотографы навьючены техникой. Это был мастер. Мы всегда знали, что в его фотосъемке будет кадр, который останется в истории. Его работы отличала степенность, размеренность. Он все делал без суеты. И при этом успевал ловить нужные кадры и оказывался в нужном месте. Несмотря на его внешнее спокойствие, мы знали, что главного он не упустит.

Илья Шалман фотограф Михаил Борисович строго относился к профессии. У него был отлажен технический процесс, а в лаборатории всегда была идеальная чистота. Он был очень общительный. Если нужно было посоветоваться, не отказывал. Единственное, чего не переносил, — табачного дыма, ругался по этому поводу. Он быстро умел отбирать нужные кадры. Репортажная съемка — это много разных дублей, и нужно отобрать самый удачный кадр. Скажем, когда из 15 кадров нужно отобрать три лучших. И все это важно сделать быстро. Когда Михаил работал в периодической печати, нужно было отобрать фотографии в течение 10 минут после проявки. Последний раз я видел его, когда хоронили Михаила Медведева. Меня поразил его усталый вид. Я еще не догадывался, с чем это связано. И только сейчас стало ясно. У меня о нем самые светлые воспоминания.