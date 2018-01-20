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Боевое крещение на «Уфа-Арене»

07:00, 20.01.2018 17

«Салават Юлаев» и могучий ЦСКА обыграл, и питерский СКА чемпионом «регулярки» сделал

Боевое крещение на «Уфа-Арене» Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» балансирует на границе попадания в восточную кубковую восьмерку — каждое потерянное очко может стоить ему места в плей-офф. О том, как уфимцы боролись за ценные баллы в домашнем матче с ЦСКА, добившись первой победы (2:1) над армейцами за два года, — в материале «Реального времени».

Ничто не вечно — и серии тоже

Матчи против ЦСКА — всегда событие для Уфы. На этот раз под сводами «Уфа-Арены» хозяевам противостоял один из лидеров десятого чемпионата КХЛ, досрочный победитель дивизиона Тарасова. Встреча с легендарным клубом таила в себе несколько интриг.

Армейцы после восьмиматчевой победной серии в прошлом поединке проиграли в гостях нижнекамскому «Нефтехимику» — 0:1. До этого в текущем чемпионате ЦСКА два раза подряд уступал всего дважды, так что «Салавату» представился шанс помочь сделать гостям третий неприятный дубль. «Куницы» же, напротив, после затяжного десятиматчевого турне, в котором в основное время не побеждали пять игр кряду, вернувшись домой, не оставили шансов «Витязю» — 4:1.

В ноябре прошлого года ЦСКА всухую обыграл «Салавата» на своем льду — 3:0. «Салават» же последнюю победу над армейцами Москвы одержал в феврале 2016-го, 2 года назад. Единственную шайбу тогда забросил Денис Хлыстов, которого уже нет в составе родного клуба (он завершил игровую карьеру и воспитывает молодежь в «Толпаре»).

Матчи против ЦСКА — всегда событие для Уфы

На разных полюсах

Свой дивизион подопечные Игоря Никитина выиграли с большим преимуществом: на момент уфимского матча отрыв ЦСКА от «Локомотива» из Ярославля составлял 28 (!) очков. При этом на 14 очков москвичи, в свою очередь, отставали от одноклубников из Питера, которые накануне без проблем разобрались на своем льду с «Адмиралом» — 7:2. СКА, победитель дивизиона Боброва, имел шанс досрочно выиграть и гладкий чемпионат. Для этого нужно было, чтобы ЦСКА потерял в Уфе хотя бы очко. Забегая вперед: так оно и вышло накануне.

В восточном же дивизионе Чернышева, напротив, до сих пор на 1-е место претендуют четыре клуба, они же претендуют и на место в плей-офф. «Салават» отставал от лидирующего на тот момент омского «Авангарда» на одно очко (80 против 81). Кроме того, преследователи — новосибирская «Сибирь» и хабаровский «Амур» — накануне подобрались к этому дуэту вплотную, выиграв гостевые встречи в Тольятти (1:0) и Риге (4:3), соответственно. То есть «Салават» еще не обеспечил себе место в восточной восьмерке Кубка Гагарина-2018, как и три вышеобозначенных коллектива.

«Красавчик» против «полицейского»

Матч против ЦСКА выпал на Крещение – 19 января. Бывший оборонец ЦСКА, жесткий в единоборствах Григорий Панин, ныне защищающий цвета «Салавата», накануне обещал окунуться в прорубь. Это должно было взбодрить его перед 700-м матчем в чемпионатах России. Кроме того, всегда приятно забить бывшему клубу. Кстати, после игры Панин подтвердил корреспонденту «Реального времени», что он реально искупался в проруби утром в день матча: «Да, водичка была хорошая», — сказал он.

Вторая попытка получить «боевое крещение» предоставилась и полной противоположности Григория. Молодой техничный нападающий ЦСКА Кирилл Капризов в осеннем матче против бывших партнеров из «Салавата» очков не набрал. Приостановил свою бомбардирскую деятельность Капризов и в последних матчах в составе ЦСКА, хотя армейцы забивали немало. Единственную голевую передачу Кирилл оформил в победном матче в Тольятти против «Лады» — 3:0. Это было до поражения от Нижнекамска.

Естественно, отличиться под сводами «Уфа-Арены» для перспективного отечественного хоккеиста в преддверии Олимпиады-2018 (шансы поехать в Пхенчхан он сохраняет) было важно. Букмекеры, хотя и считали фаворитом ЦСКА, легкой жизни в Уфе «армейцам» не обещали. А вот результативность этого поединка они спрогнозировали в районе четырех-пяти голов. И прогадали.

«Салават» еще не обеспечил себе место в восточной восьмерке Кубка Гагарина-2018

Разведка тихим боем

«Уфа-Арена» заполнялась не спеша, несмотря на большой турнирный вес матча. Живой коридор из 14 юных воспитанников «Салавата Юлаева» встретил своих кумиров в «коридоре» из зеленого пара в таинственном полумраке на представлении команд-соперниц. И это было красиво…

И вскоре битва стартовала. На первой же минуте игра была остановлена — линейный арбитр неудачно приземлился на входе в зону «армейцев». Но пауза оказалась лаконичнее самых кратковременных видеоповторов — судья отделался легким испугом.

Владимир Ткачев на 9-й минуте удачно ассистировал партнеру — на этот раз из убойной позиции не добыл выгоды центровой Дмитрий Саюстов. А Кирилла Капризова наказали на ровном месте — малый скамеечный штраф за нарушение численного состава. И «кони» занервничали. В большинстве Филипп Ларсен с точки Саюстова два раза бросал в голкипера. Подумалось — не «пиджак висит на воротах», — и тут же бросок с ползоны хитрого Энвера Лисина, звено которого вышло на смену ведущему, достиг цели. Звон шайбы от каркаса ворот на 12-й минуте утонул в радостном реве «Уфа-Арены» — 1:0.

Саюстову вновь не повезло: за 3 минуты до сирены он едва не удвоил преимущество бело-зеленых, объехав ворота: тут преградой стали чья-то клюшка и щиток Сорокина. Этот отрезок команды закончили небольшой потасовкой у борта: участвовали уфимский «полицейский» Гриша Панин и армеец Владимир Жарков.

Энвер выбивает 200 очков, «Салават» ближе к трем

Второй период начался с формата «четыре на четыре» как в старые добрые овертаймы, и тут ЦСКА еще раз нарушил правила. Хозяева получили шанс поменять цифры на табло, но Сорокин трудился в поте лица — разогрели его «батыры» отлично. «Салават» гнул свою линию, и на 7-й минуте периода уже Сергей Шумаков не справился с уфимским давлением — удаление. Звон от левой штанги после броска «волшебника» Линуса Умарка стал кратким итогом этого большинства.

И все-таки за 5 с половиной минут до второго перерыва уже Илья Зубов с передачи Лисина находит щель в амуниции стража ворот сборной Ильи Сорокина — 2:0. Энвер, кстати, достиг отметки 200 очков в КХЛ. ЦСКА даже «поплыл», и блондин в черном коньке Ларсен простил гостей в очередном большинстве буквально через несколько минут. После игры защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин раскрыл секрет успеха своей команды в отчетном матче.

— Все прекрасно знают, что ЦСКА достаточно хорошо двигается и надежно играет в обороне. Мы допустили меньше ошибок, чем соперник, поэтому выиграли. Где-то мы были настырнее и просто больше хотели победить. Ребята сражались, бились друга за друга. На льду была единая команда, поэтому и есть результат, — уверен игрок.

У мало мотивированного ЦСКА решительно ничего не клеилось

Последний штурм

В начале третьей 20-минутки армейцы прижали «куниц», но контратака хозяев едва не стала «похоронкой» — Умарк проверил на прочность еще одну штангу ворот. Все же «зеленые» на мгновение дрогнули, и капитан Илья Зубов вынужден был отправиться в штрафной бокс. «Салават» порадовал игрой в меньшинстве — в кои-то веки как говорится. Да и Кареев был бесподобен, «тащил» все!

У мало мотивированного ЦСКА решительно ничего не клеилось. В очередном большинстве после удаления Тему Хартикайнена за «Салават» сыграла перекладина ворот. Лисин мог заработать третье очко в матче, но за 7 с половиной минут до конца матча его «накрыли» армейцы. В общем, «Салават» сыграл последние минуты сражения по счету, особо не высовываясь из обороны.

При этом «бабочка» от клюшки собственного защитника при участии игрока ЦСКА Михаила Науменкова лишила Кареева «сухаря» — 1:2. «Нет, вообще, не расстроен. Главное, что мы выиграли и набрали полноценные три очка», — сказал после игры голкипер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

За 2 минуты до конца основного времени ЦСКА снял Сорокина и пошел на последний штурм. Но хозяева выстояли. Важная победа «Салавата» и промежуточное лидерство в дивизионе Чернышева.

Главный тренер «Салавата» после игры был явно доволен. «ЦСКА — хорошая команда. Она хорошо работает над собой. Я хочу сказать спасибо всем игрокам «Салавата». Мы были командой. Все игроки играли хорошо, это большая и важная победа для нас. У есть конкуренция, все три вратаря хорошо играют, — сказал Эркка Вестерлунд на послематчевой пресс-конференции.

Видео khl.ru

Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru
Справка

«Салават Юлаев» — ЦСКА — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

  • 1:0 — 12 Лисин (Зубов, Арзамасцев)
  • 2:0 — 35 Зубов (Федоров, Лисин)
  • 2:1 — 55 Науменков (Шумаков)

СпортХоккей
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    Салават с победой!
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  • Анонимно 20 янв
    Никогда не видела игру Салавата, они на лед тоже так же феерично выходят как наши Барсы?
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    Анонимно 20 янв
    Сливаются наши Барсы...(
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  • Анонимно 20 янв
    Поздравляю, юлаевцев
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  • Анонимно 20 янв
    А почему в казанской газете слабоватку пишут?(((
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    Анонимно 20 янв
    Не задавай глупых вопросов и не оскорбляй хороший клуб с богатыми победными традициями
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  • Анонимно 20 янв
    УФА арена очень похожа на Татнефть арену
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    Анонимно 20 янв
    не похожа...на Татнефть Арене нет верхнего яруса, отделенного от основного вип ложами и рестораном
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  • Анонимно 20 янв
    Молодцы братья наши!
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  • Анонимно 20 янв
    они победили ЦСКА!
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    Анонимно 20 янв
    И что? ЦСКА победила барсов
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  • Анонимно 20 янв
    Умеют играть, умеют побеждать, умеют всё! молодцы!
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  • Анонимно 20 янв
    Что то ЦСКА все проигрывает и проигрывает
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    Анонимно 20 янв
    Да они давно уже сливаются. Только имя позорят
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  • Анонимно 20 янв
    нормальный договорняк
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    Анонимно 23 янв
    совсем не похож на договорняк. не выдумывай
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  • Анонимно 22 янв
    Да тут непонятно ещё, кому было выгоднее это поражение ЦСКА... То ли самому Салавату, то ли одной такой команде из северного города, где Боярский живёт?
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