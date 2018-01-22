Ильсур Хадиуллин: «И от знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять»
Заместитель министра опроверг отмену татарского в детсадах, но признал, что его введение было не совсем законно
Татарский язык в детских садах сохранится, несмотря на отмену методичек Минобрнауки РТ, регламентирующих его обязательное изучение, пообещал первый замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Как именно изучать татарский язык — в рамках режимных моментов, то есть игр, или в рамках основных занятий — должны решить сами образовательные учреждения. Подробности — в материале «Реального времени».
Нарушению Минобра нашли объяснение
Татарский язык в детских садах не отменят, успокоил замминистра Ильсур Хадиуллин родителей, взволнованных отменой методички Минобрнауки РТ, регламентирующей обязательное изучение татарского языка.
— Отмена методических рекомендаций не означает, что мы отменяем занятия по татарскому и русскому языкам. Все эти мероприятия, связанные с обучением родным языкам, сохраняются, а в каком режиме, это решает сама дошкольная организация, — прокомментировал Ильсур Хадиуллин.
Вместе с тем новоиспеченный замминистра, вступивший в должность 10 дней назад, признал, что методички были не совсем законными: «Минобраз, может быть, превышал свои полномочия», — отметил он, но тут же привел объяснение этому нарушению.
— Образовательный процесс в детских садах осуществляется в соответствии со стандартами. Есть стандарты, которые были приняты в 2014 году. А вот методические рекомендации были составлены и разосланы в районы республики в 2013 году. После внедрения стандартов методические рекомендации не были отменены. Шел процесс, дети занимались, ничего страшного нет, но раз сейчас такой вопрос возник, мы должны привести в соответствие, — сказал замминистра.
«От знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять»
Приведение в соответствие по словам Хадиуллина, не означает, «что мы должны отказаться от уроков татарского, и мы не откажемся». Просто меняется принцип. Теперь, как и в школах, учить татарский будут с согласия родителей. Так же, как и ранее в школах, с родителей воспитанников детсадов соберут заявления о согласии изучать государственный язык Татарстана.
— Мы живем в Татарстане, здесь воспитываем детей. И от знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять, — говорит Хадиуллин.
По словам замминистра, при поступлении ребенка в детский сад родители подписывают договор и знакомятся с уставом, в котором оговаривается, на каком языке ведется обучение и воспитание.
— Есть детские сады с татарским, русским языками обучения, различные группы. Есть воспитатели, прекрасно владеющие языками. Изменение принципа обучения в детсаду должно соответствовать запросам родителей. В рамках допускаемых нормативами часов мы и будем организовывать процесс. То есть, по сути, ничего не меняется, — говорит Хадиуллин.
Уложиться в расписание
В соответствии с методичкой, которая теперь не подлежит применению, для татарского языка было отведено два урока: в средней группе во время обучения лепке/аппликации, рисованию и расширения кругозора, в старшей группе — при освоении предмета «познание» и рисования, а в подготовительной группе — при «формировании элементарных математических представлений» и обучении рисованию. Перечисленные занятия перевели в «режимные моменты», то есть занимались во время, отведенное для игр. Еще одно занятие по татарскому языку (их было три в неделю) было поставлено в нарушении СанПиН.
Сейчас занятия должны вернуть обратно, но получается, что татарскому в расписании не останется места и его будут изучать в рамках режимных моментов. Как расписание составить так, чтобы все родители были довольны, каждый детсад решает самостоятельно. Главное, чтобы нормы по учебной нагрузке на дошкольников были соблюдены. Это 10 двадцатиминутных занятий в неделю для средней группы, 15 — для старшей и 20 — для подготовительной.
комментарии
2. и документы за кордоном имеют хождение РОССИЙСКИЕ - это для констатации факта;
3. вот выступал прокурор нашей республики, что то там говорил об экстремизме. Ребята, мы тут родились, мы тут живём, если не дай бог что случиться МЫ ВМЕСТЕ БУДЕМ УМИРАТЬ ЗА НАШУ ЕДИНУЮ РОДИНУ РОССИЮ, НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТАТАРСТАН, или кто то считает, что уж его то пожалеют?
4. у древних греков было наказание остракизм, это когда гражданина выгоняли за пределы поселения и он лишался защиты своего народа, вот Вы, которые посылаете друг друга, задумываетесь над этим?
5. вот кто ни будь может себе представить Россию без татар? вот я татарин на 25% и что Вы, и те и другие, которые посылают друг друга, со мной будете делать? Можете Вы, тут все, начиная с обоих Президентов ответить? За углом понятно, а тут?
6. для справки:
6.1. википедия: "Хиджа́б (араб. حجاب — букв. преграда, завеса)[1] в исламе — любая одежда (от головы до ног), однако в западном мире под хиджабом
понимают традиционный арабский женский головной платок."
6.2. По традиции, ношение хиджаба возводится к Корану (в частности 33:59, 24:31), однако данный обычай имеет доисламское происхождение[2].
В Коране сказано: «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах — прощающий, милосердный»[3].
«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы преуспеете»[4].
Имам Ахмад и другие знатоки хадисов передали, что Пророк Мухаммад сказал: «Если женщина снимет одежду не в доме своего мужа, то великий и могучий Аллах опозорит её»[5].
Необходимо отметить, что ни в одном из этих аятов, а также в приведенном выше хадисе не содержится никакого прямого предписания закрывать волосы. Однако практически все исламские богословы указывают на необходимость покрывать одеждой все тело, кроме лица и кистей рук.
7. и что? будем следовать за западом? чем этот арабский платок ЛУЧШЕ КАЛФАКА, объясните пожалуйста, тем более если речь ведём об обучении в детском садике РОДНОМУ ЯЗЫКУ, мы же пока не арабы. Да, нефть есть, ну и что? Или я чего то не ТАК ПОНИМАЮ?
2. но я на 25% татарин и мне куда уезжать?
3. Что ? Вы мне посоветуете?
4. может сначала на Алтай, как гласит семитомная история? или сразу на Татарский пролив? А как же единственная и неповторимая?
5. так что давайте лучше не отдирать меня от единственной и неповторимой, а заниматься нормальным, в соответствии с законодательством РФ и РТ обучением наших малышей родному языку в детских садиках, а не напяливать на них иностранное барахло;
6. попросите свою надеть калфак. Что после этого Вы куда то захотите уходить? на несчастье другого, счастья себе не построишь...