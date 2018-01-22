Ильсур Хадиуллин: «И от знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять»

Заместитель министра опроверг отмену татарского в детсадах, но признал, что его введение было не совсем законно

Татарский язык в детских садах сохранится, несмотря на отмену методичек Минобрнауки РТ, регламентирующих его обязательное изучение, пообещал первый замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Как именно изучать татарский язык — в рамках режимных моментов, то есть игр, или в рамках основных занятий — должны решить сами образовательные учреждения. Подробности — в материале «Реального времени».

Нарушению Минобра нашли объяснение

Татарский язык в детских садах не отменят, успокоил замминистра Ильсур Хадиуллин родителей, взволнованных отменой методички Минобрнауки РТ, регламентирующей обязательное изучение татарского языка.

— Отмена методических рекомендаций не означает, что мы отменяем занятия по татарскому и русскому языкам. Все эти мероприятия, связанные с обучением родным языкам, сохраняются, а в каком режиме, это решает сама дошкольная организация, — прокомментировал Ильсур Хадиуллин.

Вместе с тем новоиспеченный замминистра, вступивший в должность 10 дней назад, признал, что методички были не совсем законными: «Минобраз, может быть, превышал свои полномочия», — отметил он, но тут же привел объяснение этому нарушению.

— Образовательный процесс в детских садах осуществляется в соответствии со стандартами. Есть стандарты, которые были приняты в 2014 году. А вот методические рекомендации были составлены и разосланы в районы республики в 2013 году. После внедрения стандартов методические рекомендации не были отменены. Шел процесс, дети занимались, ничего страшного нет, но раз сейчас такой вопрос возник, мы должны привести в соответствие, — сказал замминистра.

«От знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять»

Приведение в соответствие по словам Хадиуллина, не означает, «что мы должны отказаться от уроков татарского, и мы не откажемся». Просто меняется принцип. Теперь, как и в школах, учить татарский будут с согласия родителей. Так же, как и ранее в школах, с родителей воспитанников детсадов соберут заявления о согласии изучать государственный язык Татарстана.

— Мы живем в Татарстане, здесь воспитываем детей. И от знания языка еще никто не страдал, но не надо заставлять, — говорит Хадиуллин.

По словам замминистра, при поступлении ребенка в детский сад родители подписывают договор и знакомятся с уставом, в котором оговаривается, на каком языке ведется обучение и воспитание.

— Есть детские сады с татарским, русским языками обучения, различные группы. Есть воспитатели, прекрасно владеющие языками. Изменение принципа обучения в детсаду должно соответствовать запросам родителей. В рамках допускаемых нормативами часов мы и будем организовывать процесс. То есть, по сути, ничего не меняется, — говорит Хадиуллин.

Как расписание составить так, чтобы все родители были довольны, каждый детсад решает самостоятельно. Фото Гуландам Зариповой

Уложиться в расписание

В соответствии с методичкой, которая теперь не подлежит применению, для татарского языка было отведено два урока: в средней группе во время обучения лепке/аппликации, рисованию и расширения кругозора, в старшей группе — при освоении предмета «познание» и рисования, а в подготовительной группе — при «формировании элементарных математических представлений» и обучении рисованию. Перечисленные занятия перевели в «режимные моменты», то есть занимались во время, отведенное для игр. Еще одно занятие по татарскому языку (их было три в неделю) было поставлено в нарушении СанПиН.

Сейчас занятия должны вернуть обратно, но получается, что татарскому в расписании не останется места и его будут изучать в рамках режимных моментов. Как расписание составить так, чтобы все родители были довольны, каждый детсад решает самостоятельно. Главное, чтобы нормы по учебной нагрузке на дошкольников были соблюдены. Это 10 двадцатиминутных занятий в неделю для средней группы, 15 — для старшей и 20 — для подготовительной.