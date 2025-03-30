Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на экспорт нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения вторичных пошлин на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, пишет RT.

— Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине, и если я решу, что в этом виновата Россия — а может, и нет, — но если я решу, что в этом виновата Россия, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России, — заявил Трамп.

По словам американского лидера, тарифы могут быть введены в течение месяца, если не будет заключено соглашение о прекращении огня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что новые пошлины США могут коснуться России.

Рената Валеева