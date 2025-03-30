На проведение «Изге Болгар жыены» в Татарстане потратят 1,3 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» объявил тендер на аренду оборудования для проведения традиционного мероприятия «Изге Болгар жыены» на сумму 1,3 млн рублей. Торжества пройдут в селе Болгары, на территории комплекса «Памятный знак».

В перечень необходимых работ входит доставка и разгрузка оборудования, установка, подключение и настройка, обеспечение его полной готовности к работе, а также присутствие технических специалистов и звукорежиссера на протяжении всего периода подготовки и проведения мероприятия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Изге Болгар жыены», приуроченное в этом году к 1103-летию принятия ислама Волжской Булгарией, ежегодно собирает тысячи мусульман из разных регионов России и из-за рубежа. Программа праздника включает в себя разнообразные мероприятия, в том числе концертную программу, конкурсы и соревнования по национальной борьбе на поясах корэш. Мероприятие является важным событием в духовной жизни мусульманской общины Татарстана и всей России.

Рената Валеева