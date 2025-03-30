Иран отверг предложение США о прямых переговорах по ядерной программе

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В ответном письме президенту США Дональду Трампу Иран отказался от предложения Вашингтона о прямых переговорах по вопросу своей ядерной программы. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан, сообщает РИА «Новости».

— В этом ответе, хоть и вопрос о прямых переговорах между двумя странами был отвергнут, было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт, и было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств [со стороны Вашингтона] вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие [к Штатам] восстановлено. Именно такое поведение США определит дальнейший путь переговоров, — подчеркнул Пезешкиан.

Напомним, в начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, выразив предпочтение заключению новой сделки с Тегераном по ядерной программе. В МИД Ирана ранее отмечали угрозы, содержащиеся в письме американского президента.

Рената Валеева