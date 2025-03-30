Спутник «Роскосмоса» передал снимки последствий землетрясения в Мьянме

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» передал снимок с последствиями землетрясения, произошедшего в Мьянме. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе «Роскосмоса».

На опубликованном изображении представлен мониторинг последствий землетрясения в районе города Сагайн. «Спутники «Роскосмоса» продолжают мониторинг последствий», — говорится в комментарии к снимку, размещенному в телеграм-канале госкорпорации.

Напомним, в пятницу в окрестностях города Мандалай (Мьянма) произошло землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,1 до 7,7. Еще одно землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано рядом с городом Сагайн. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Сообщается о пострадавших и погибших.

Рената Валеева