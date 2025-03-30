Альметьевского водителя осудили за нападение на сотрудника ГАИ

Фото: Максим Платонов

Альметьевский городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Государственное обвинение поддержала Альметьевская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, 13 января 2025 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился обвиняемый. В ходе проверки документов у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ему было предложено заглушить машину. В ответ мужчина отказался выполнить законное требование и применил насилие к сотруднику полиции.

Обвиняемый частично признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Рената Валеева