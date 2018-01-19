«Мы за то, чтобы была задействована комбинированная выработка, чтобы уходить от котельных»

Правительство Татарстана еще не определилось, когда идти на либерализацию рынка тепла

Фото: Олег Тихонов

Почти 49% опрошенных граждан жалуются на рост и экономическую необоснованность тарифов. Именно такие тревожные итоги социологических опросов россиян привел сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам. Однако тарифная казуистика волнует не только рядовых граждан, но и все больше частных инвесторов при выборе региона приложения капиталов. Как реформа теплоснабжения изменит расстановку сил среди татарстанских генераторов, какие тарифы на техприсоединение лоббирует казанский водоканал и кого «отрежут» от общего сетевого тарифа — в материале «Реального времени».

Татарстан на шестом месте по динамике стоимости ЖКХ

Всякий раз, когда руководство Госкомитета РТ по тарифам приводит отчетные данные, Татарстан в дифференцированной тарифной сетке регионов выглядит выигрышно. Если им верить, то республика отстает по росту тарифов на услуги ЖКХ (его стараются сдерживать всеми силами), по тарифам на подключение к электрическим и канализационным сетям, сбытовым надбавкам на электричество, которые разнятся от региона к региону в 10 раз. Правда, разрыв по услугам ЖКХ между крупными мегаполисами оказался на этот раз не таким огромным. По итогам 2017 года Татарстан находится на шестом месте, уступая Санкт-Петербургу, Москве, Башкортостану. Это следовало из слайда, иллюстрировавшего итоговый отчет главы Госкомитета РТ по тарифам Марата Зарипова. Тем не менее, как отметил глава регулятора, доля расходов татарстанцев на оплату ЖКХ составляет 8,5%, тогда как средний показатель по России — 10,7%. Он еще раз напомнил, что повышение тарифов на услуги произойдет с 1 июля, а рост не должен превышать 4,2%.

Татарстанский регулятор продолжает «подрезать» аппетиты производителей и поставщиков всех видов ресурсов, стремясь обеспечить доступность электрической, тепловой энергии, воды для широкого круга потребителей. Но если в 2016 году экономический эффект от ревизии заявок естественных монополий составил 18 млрд рублей, т. е. было «секвестировано» 17% от запланированных изначально затрат, то по итогам 2017 года он оказался скромнее — 16,9 млрд рублей. Но, собственно, сам глава госкомитета предпочел не сравнивать успехи прошлых лет и сразу перешел к актуальным вопросам. Больше всего монополистов затронет тарифная компания на 2019 год, где им придется балансировать на грани меняющихся правил.

По итогам 2017 года Татарстан оказался на шестом месте, уступая Санкт-Петербургу, Москве, Башкортостану, следовало из отчета Марата Зарипова. Фото Романа Хасаева



Тепло отпускают на волю

Пожалуй, самой горячей энергетической темой дня стала грядущая реформа рынка теплоснабжения, которая продолжает вызывать острейшие споры в правительстве. Как известно, с принятием летом этого года поправок в федеральный закон «О теплоснабжении» от 29 июля 2017 г. №279-ФЗ, регионы должны будут решить, переходить ли им на новую модель рынка тепла, которая влечет повышение тарифов для конечного потребителя, или отложить реформу до лучших времен. Как заявил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, при прохождении законопроекта антимонопольная служба до последнего настаивала на сохранении права регионов самим определять сроки перехода на либерализацию рынка тепла по мере готовности, чтобы, как выразился он, «не оставлять регион один на один» с крупнейшими энергокомпаниями. Проще говоря, тариф у конечного потребителя должен равняться тарифу от вновь построенной котельной. А весь эффект от комбинированной выработки перемещается в тарифы на электрическую энергию, которые продают генераторы. Генераторам дают прямые сигналы быть эффективным: тот, кто предложит более конкурентный тариф, тот теоретически должен отхватить в регионе «больший кусок» рынка тепла. В этой связи крайне важно выбрать правильно схему назначения ЕТО.

Правительство Татарстана еще не приняло окончательного решения о том, с какого времени переходить на «принцип альтернативной котельной», споры еще продолжаются. Ключевой вопрос — рост тарифов. Как было озвучено на коллегии, расчет тарифа по методу альтернативной котельной в Казани должен составить около 1 600 рублей без НДС. Поэтому во время итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам ключевые генераторы могли высказать свои подходы на реформирование рынка тепла и обозначить контуры возможных преобразований в сфере, которая касается каждого жителя республики. Но не исключено, что весной этого года правительство РТ может принять какое-то конкретное решение, чтобы уже с 2019 года начать жить по новым правилам.

Какими могут стать тарифы на тепло в будущем и можно ли их сделать «человечными» для граждан?

Альтернативная котельная, или как получить дешевое тепло

Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям, председатель совета директоров ТГК-16 Руслан Гиззатуллин заявил, что приоритет при выборе тепловых источников с переходом на новую модель теплоснабжения должен отдаваться станциям, работающим в сверхэкономичном режиме, т. е. с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

Руслан Гиззатуллин считает, что приоритет при выборе тепловых источников должен отдаваться станциям, работающим в сверхэкономичном режиме, т. е. с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Фото Олега Тихонова

По его словам, уже сейчас Казанская ТЭЦ-3, где завершилась масштабная модернизация мощностей, работает по тарифу, который на 30% ниже, чем у теплоисточников «Татэнерго», среди которых три мощные котельные — «Азино», «Горки» и «Савиново». При этом станция втрое увеличила выработку электроэнергии. Проще говоря, рекордно низкие тарифы выработки тепла Казанской ТЭЦ-3 нивелируют высокие издержки теплоисточников «Татэнерго». «Мы может спокойно говорить о том, что на ближайшие 15 лет конкурентоспособность Казанской ТЭЦ-3 не вызывает сомнений и обеспечивается без существенного и неоправданного роста тарифов», — заявил Гиззатуллин на заседании Госкомитета РТ по тарифам.

Тарифы Казанской ТЭЦ-3 на 30% ниже, чем у «Татэнерго»

Превосходство Казанской ТЭЦ-3 над остальными теплоисточниками города обеспечено глубокой модернизацией станции, которая проводилась ГК «ТАИФ» на протяжении последних 5 лет. «Если в 2014 году, когда принималось решение о ее реконструкции, удельный вес расходов топлива на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии составлял 300 граммов, и это было хорошо, то теперь этот показатель снизился до 234 граммов на 1 кВт⋅ч. Оглядываясь назад можно сказать, что если бы реконструкция не была проведена, то Казанская ТЭЦ-3 оказалась бы неконкурентоспособной на рынке электроэнергии. А это значит, что нам пришлось бы перевести ее в вынужденный режим работы и переложить затраты на ее содержание на потребителей электроэнергии, либо существенно поднимать тарифы на тепло, что сделало большинство энергокомпаний в России», — рассказал Руслан Гиззатуллин. Именно переход на физический метод разделения затрат топлива между электроэнергией и теплом, на который перешло большинство энергокомпаний РФ, и привел в конечном итоге к удорожанию тепла и инициировал переход на метод альтернативной котельной. «В результате модернизации станции, ее установленная мощность выросла почти в два раза», — отметил Руслан Гиззатуллин.

«Как могут измениться тарифы на ГВС для отпуска с коллекторов в случае увеличения объемов подачи тепла? У нас введено мощное высокоэффективное оборудование, что принципиально изменило затраты на выработку тепла. Из-за того, что выработка электроэнергии выросла в три раза, то затраты, относимые на тариф по теплу, сократились с 60 до 30% в случае оптимальной загрузки оборудования», — привел председатель совета директоров ТГК-16 предварительный расклад. Как показал в презентации Руслан Гиззатуллин, тарифы на тепло могут быть снижены еще больше именно в случае оптимальной загрузки.

Почему взаперти?

Однако ТГК-16, несмотря на свои очевидные экономические преимущества, не может выйти с дешевой тепловой энергией к потребителям Казани. На заседании коллегии Руслан Гиззатуллин выразил обеспокоенность тем, что «Татэнерго» продолжает сокращать отбор дешевого тепла у Казанской ТЭЦ-3 в пользу собственных дорогих котельных, проигрывающих в тарифах с ней. «Вызывает опасение дальнейшая тенденция по снижению дальнейшего отбора тепла. Заявка «Татэнерго» на 2018 год 560 тыс. Гкал (при том, что Казань в целом потребляет от котельных более 4 млн Гкал, — прим. ред.).

«Татэнерго» продолжает сокращать отбор дешевого тепла у Казанской ТЭЦ-3 в пользу собственных дорогих котельных. Фото Олега Тихонова

«На 2018 год нам установили средний тариф на тепло в 601 рубль. При этом комитет по тарифам включил нам выпадающие доходы, связанные с тем, что объемы, заложенные в схеме теплоснабжения, не выбираются со стороны «Татэнерго». Их величина составляет порядка 160 млн рублей только за 2016 год», — сообщил председатель совета директоров ТГК-16.

Руслан Гиззатуллин считает, что от подхода, при котором огромное количество тепла отпускается от котельных, проигрывают не только потребители, но и бюджет РТ и РФ. «Например, при переводе 1 млн Гкал тепла от котельных на источник с комбинированной выработкой (ТЭЦ), можно с этого же тепла дополнительно выработать до 760 млн кВт/ч электроэнергии. И это позволит дополнительно перечислить в бюджеты всех уровней до 60 млн рублей по налогу на прибыль, из них непосредственно в казну РТ — до 49 млн рублей. При этом, если в Казани отпускается свыше 4,3 млн Гкал тепла в год от котельных, это значит, что ежегодные потери бюджета составляют около 260 млн рублей. А соответствующая сумма недополученных налоговых поступлений с 2013-го по 2018 год из-за недовыработки электроэнергии составила около 1,3 млрд. Стоит отметить, что в ГК «ТАИФ» в период с 2010-й по 2013 год остановлены все котельные, а их тепловая нагрузка в ежегодном объеме более 1,8 млн Гкал переведена на ТЭЦ для дополнительной выработки электроэнергии», — привел Гиззатуллин аргументы.

Как ЕТО замотивировать на дешевое тепло

Кроме того, Руслан Гиззатуллин предложил, что выбор единой теплоснабжающей организации (ЕТО) должен осуществляться таким образом, чтобы в своей деятельности она была заинтересована закупать в интересах потребителя тепло от самых дешевых теплоисточников с комбинированной выработкой, а для этого развивать тепловые сети и прекращать отпуск тепла от котельных.

Глава Госкомитета РТ по тарифам Марат Зарипов, в свою очередь, согласился с подходами ТГК-16. «Мы на 100 процентов за то, чтобы была задействована комбинированная выработка, чтобы уходить от котельных», — заявил он. Его поддержал премьер-министр РТ Алексей Песошин, отметив, что все это — требования федерального закона.

«Мы во многом с вами соглашаемся, наши подходы едины с точки зрения перехода на физический метод, наша позиция вам тоже известна. Мы не против перехода на физический метод, мы за то, чтобы наши компании были конкурентоспособны», — продолжил Марат Зарипов.

«Но при этом данное решение должно быть взвешенным. В связи с тем, что тарифы на тепло имеют важное социальное значение, поэтому подход к росту тарифов на тепло должен быть взвешенным и осторожным. Сейчас Казань актуализирует схему теплоснабжения, назначены общественные слушания, поэтому необходимо всем заинтересованным сторонам принять в них активное участие для выработки взвешенного решения», — рекомендовал он.

Алексей Песошин согласен с тем, что нужно задействовать комбинированную выработку. Фото prav.tatarstan.ru

Тарифы на техприсоединение продлят до конца строительства «Заречной»

Зато практически не вызывает разногласий инициатива МУП «Водоканал», предложившего продлить плату на техническое присоединение к сетям до полного окончания реконструкции КНС «Заречная». Как известно, этот инвестиционный проект должен оживить депрессивную территорию Кировского района Казани, где прекратилось строительство из-за невозможности подключения к канализационным сетям. Строительство КНС «Заречная» должно пройти в пять этапов до 2028 года, но уже на первом предполагается обеспечить прием и перекачку стоков с перспективой развития Заречной зоны на ближайшие 3-4 года. «При полном завершении проекта «Заречная» сможет пропускать 20 тысяч кубов стоков в час и 650 тысяч граждан будут обеспечены нормативным канализованием», — сообщил глава МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Окончание первого этапа запланировано на 2018 год, уточнил он.

Инфраструктурный проект финансируется за счет платы за присоединение к сетям и заемных денег. «В связи с неравномерностью оплаты застройщиками платы за подключение и необходимостью использования кредитных ресурсов просим рассмотреть вопрос о возможности применения тарифа за подключение и после ввода объекта первой очереди в эксплуатацию. Это позволит в полном объеме реализовать проект и погасить кредиты», — заявил он на коллегии. Иначе говоря, плата за подключение будет браться со всех даже после ввода объекта в эксплуатацию, тогда взымать плату можно лишь на этапе строительства. Размер кредитной нагрузки он не назвал, но руководство Госкомитета РТ по тарифам заверило, что тарифы на техприсоединение не превысят тот уровень, если бы им пришлось платить сейчас.

«Законодательство не позволяет создавать новые объекты за счет платы за подключение с запасом мощности с целью присоединения планируемых к подключению заявителей. В связи с этим я обращаюсь к вам, Виталий Геннадьевич, с предложением внесения изменения в законодательство в части возможности отнесения затрат на строительство новых объектов до исчерпания мощностей заложенных инвестпрограммой», — поддержал его Марат Зарипов, обращаясь с этой инициативой к замруководителя ФАС России. Прямого ответа от него не последовало. Видимо, нужно время для оценки этого ноу-хау.