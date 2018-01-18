Огненный рейс из Казахстана в Казань: 52 пассажира автобуса сгорели заживо из-за заклинившей двери

Последняя информация и комментарии экспертов о ДТП с массовыми жертвами

Сегодня утром в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, следовавший в Казань. Выбраться из салона удалось лишь пятерым гражданам, более 50 остальных — сгорели заживо. Среди пассажиров в основном граждане Узбекистана и Казахстана, которые ехали в Россию на заработки. «Реальное время» публикует имена выживших и детали происшествия. По словам экспертов, подобные ЧП стали слишком часто повторяться.

Перевозчик без лицензии

Трагедия произошла сегодня утром на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в Актюбинской области Казахстана. Автобус следовал в Казань, сообщили в местном Министерстве по инвестициям и развитию. На борту было 57 человек, но лишь пятерым удалось спастись из горящей машины. Все они граждане двух среднеазиатских республик:

Исоқов Аҳрор, 1988 г.р., Узбекистан;

Мирзаҳмедов Исроилжон, 1980 г.р., Узбекистан;

Пернебеков Мақсат,1985 г.р., Казахстан;

Қирғизбаев Нуржан, 1968 г.р., Казахстан;

Танатаров Барат, 1978 г.р., Казахстан.

Сообщается, что автобус не получал лицензию на пассажирские перевозки и не значился в перечне регулярных маршрутов:

— Автобус Kassbohrer Setra с номером Х335РСМ, 1989 года выпуска, вместимостью 59 человек, осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент — город Казань (РФ), — заявили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

Татарстанцы еще не пережили потрясения от огненного ДТП под Заинском, как произошла схожая трагедия, которая унесла еще больше жертв.

Возгорание началось в салоне

По некоторым данным, возгорание началось в автобусе из-за использования паяльной лампы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Начато досудебное расследование, сообщили в департаменте внутренних дел Актюбинской области.

— По факту ЧП проводится досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК Республики Казахстан («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»). По предварительным данным, возгорание якобы произошло внутри автобуса, но говорить об этом точно можно будет только после заключения экспертизы, — цитирует ТАСС заявление пресс-службы департамента.



На месте ЧП работают эксперты и криминалисты. Оперативные службы заявили, что граждан России на борту сгоревшего автобуса не было, тем не менее имена погибших пока не обнародованы. Проблема в том, что рейс, по сути, был нелегальным, но бюджетным. Это один из популярных бюджетных маршрутов для тех, кто ездил из Азии в Россию на заработки. Им пользовались мигранты, которые не могли позволить себе купить билет на поезд или самолет.

По факту ЧП проводится досудебное расследование. Фото vk.com

Конечно, такой способ передвижения небезопасный. Автобусы, курсирующие между Азией и Россией, часто попадают в аварии. И саму поездку не назовешь комфортной. Путь на автобусе от казахско-узбекской границы до Казани занимает примерно 36 часов.

Кстати, позднее информацию, что автобус ехал в Татарстан, опровергли. Глава НКА узбеков в РТ Абдуманоб Абдусатаров рассказал, что пассажиры направлялись в Самару, из Казани никого среди них не было. Вскоре пошли сообщения, что рейс был до Оренбурга. Но в официальной версии по-прежнему фигурирует конечной остановкой Казань.

«Официального автобусного сообщения с Шымкентом нет»

По двум номерам справочной службы центрального автовокзала Казани на звонки не ответили. Оказался недоступен и сайт организации. Однако, как рассказали корреспонденту «Реального времени» в Генконсульстве Казахстана в Казани, официально прямого автобусного сообщения между столицей Татарстана и Казахстаном нет, но люди пользуются пересадками в Самаре и Оренбурге, откуда курсируют прямые маршруты.

Нелегально же доехать из Казани до Казахстана, и в частности до Шымкента, можно. Например, на автобусе до Ташкента, который следует по дороге через Шымкент, находящийся почти на границе с Узбекистаном. Как рассказал «Реальному времени» один из пассажиров подобного автобуса, на официальных автовокзалах они не останавливаются и забирают людей с точек, о которых сообщают по телефону. Связаться с организаторами перевозок можно либо через знакомых, либо узнав их контакты у мигрантов, которые обычно в курсе, как и с кем из Казани можно добраться до соседних республик.

По словам собеседника издания, на выбор предоставляются несколько вариантов автобусов — сидячий, лежачий, для чего в салоне убирают сиденья и выстилают пол досками или лежаками, и что-то среднее между ними — с сидячими местами спереди и лежачими сзади. В зимнее время в центре салона ставится печка-буржуйка, преимущественно на газу, которая позволяет пассажирам не замерзнуть.

Распространено среди организаторов нелегальных перевозок и такое предложение: мигрантов везут до границы, после чего они переходят ее пешком, получают соответствующий документ о пересечении и на этом же автобусе отправляются обратно в Казань.

На выбор предоставляются несколько вариантов автобусов — сидячий, лежачий, для чего в салоне убирают сиденья и выстилают пол досками или лежаками, и что-то среднее между ними. Фото perevozki61.ru



«Такие ДТП происходят регулярно»

Борт МЧС Узбекистана с членами специальной правительственной комиссии, созданной по поручению президента республики Шавката Мирзиёева, вылетел из Ташкента в Актюбинск. На комиссию возложена задача по установлению причин трагедии и личностей граждан Узбекистана.



Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией на встрече с делегацией Кызылординской области Казахстана: «Если нужна будет помощь, мы готовы оказать поддержку», — заявил татарстанский лидер акиму области Крымбеку Кушербаеву.



«Реальное время» расспросило экспертов о том, что им известно о трагедии и возможных причинах. В посольстве Узбекистана рассказали, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшим. В Узбекской автономии Москвы посетовали, что такие трагедии, к сожалению, не редкость.

Шукурулло Раупов первый секретарь посольства Узбекистана в России Они ехали из Шымкента, но, скорее всего, из приграничного города с Ташкентом. Там автобус набирал людей и выезжал в сторону России. Но по дороге случился пожар, дверь заклинило, и они не смогли вовремя выбраться. Погиб 51 гражданин Узбекистана. По остальным точную информацию пока дать не можем. Даже фамилии их не можем назвать. На место ЧП выехал наш консул из Алма-Аты. Мы соболезнуем всем близким погибших. Все, что от нас зависит, мы сделаем. В первую очередь наше посольство Узбекистана на месте окажет поддержку, родственники жертв получат соответствующую помощь.

Хабиб Абдуллаев председатель узбекской диаспоры в Москве Такие ДТП происходят регулярно. Все это из-за попыток удешевить процесс. Но когда речь идет о таких рисках, такое удешевление преступно. Судя по тому, что дверь была заблокирована, ее невозможно было открыть, и лицензии на перевозку не было, можно представить, что это был за рейс. Мы ведь с вами почти никогда не слышим о таких случаях с официальными маршрутами. Это, как правило, происходит с нелегальными перевозчикам. Нет никаких гарантий, что автобусом управляет профессионал и что техника исправна.

Кенесбай Исмаилов заместитель директора — главного редактора газеты «Южный Казахстан», г. Шымкент В основном такими нелегальными автобусными перевозками пользуются гастарбайтеры. В России же несколько миллионов из Узбекистана работают. Их маршрут примерно следующий: они со стороны Ташкента переходят границу в Сарыагашском районе. Там нанимают автобусы группами и едут через Казахстан до российской границы. Едут по большой трассе, это же вроде около Иргиза произошло. Судя по тому, что водители были южноказахстанские, скорее всего, эти пассажиры тоже в Сарыагашском районе наняли автобус. Они много отсюда на автобусах ездят. Это обычные работяги, которые не могут летать. Потому что на самолетах очень дорого.