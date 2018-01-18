«Цены на iPhone 8 снизили, чтобы потребитель увидел выгодную разницу с «семеркой»

На фоне плохих продаж цена на «яблочную» «восьмерку» в России снизилась почти на 20%

Недавнее исследование рынка, проведенное экспертами Hi-tech Mail.ru, показало, что всего через несколько месяцев после старта продаж стоимость смартфона iPhone 8 упала на 20%. «Реальное время» опросило участников рынка и выяснило, в чем причина подобного снижения и могло ли повлиять на ситуацию «противостояние» iPhone 7 и iPhone 8. Также наши собеседники высказались по поводу недавних возгораний техники Apple в ряде европейских магазинов и рассказали о том, сталкивались ли они со «взрывающимися айфонами» в Казани.

«Цены снизили, чтобы потребитель увидел незначительную и выгодную для себя разницу»

Стоимость смартфона iPhone 8, появившегося в российских магазинах в конце сентября минувшего года, за несколько месяцев упала почти на 20%. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка, проведенного экспертами Hi-tech Mail.ru. Согласно данным, опубликованным порталом, в настоящее время многие продавцы предлагают «младшую» модель iPhone 8 на 64 Гб по цене 45—46 тыс. рублей, в то время как в первые дни продаж его стоимость держалась на уровне 57 тыс. рублей.

Участники рынка, опрошенные «Реальным временем», отмечают, что динамика цен на эту модель является довольно неровной, а также указывают на то, что во многом на нее повлияла борьба за «место под солнцем» с более дешевой моделью — iPhone 7. К примеру, директор казанской сети фирменных магазинов и центров сервисного обслуживания ProStore Айрат Ахметзянов описывает ситуацию с изменением цен на «восьмерку» следующим образом:

«Перед Новым годом действительно произошло снижение стоимости, однако замечу, что совсем недавно все федеральные сети опять подняли цены на эти устройства — повышение произошло буквально два дня назад. Если говорить о причинах снижения, то здесь, на мой взгляд, свою роль сыграло то, что продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus проходили не настолько активно, как планировалось. По этой причине седьмой модельный ряд, который являлся самым продаваемым, на какое-то время вообще был снят с продаж и превращен в дефицит (у поставщика Apple Rus и у федеральных розничных сетей его просто не было в продаже). В этот момент на более высокие модели — такие как iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х — было произведено существенное снижение цен, чтобы потребитель увидел незначительную и выгодную для себя разницу между новой и более старой моделями».

Цена на модели iPhone 8 на 64 Гб и iPhone 7 на 128 Гб стала практически одинаковой, соответственно, люди начали делать выбор в пользу iPhone 8. Фото appleinsider.ru



Как пояснил наш собеседник, цена на модели iPhone 8 на 64 Гб и iPhone 7 на 128 Гб стала практически одинаковой, соответственно, люди начали делать выбор в пользу iPhone 8. Коллега Ахметзянова, директор салона связи Skyron Дмитрий Рыбаков озвучивает схожие данные: «Сейчас разница в цене составляет буквально 3 тысячи рублей, а в такой ситуации всегда лучше брать новую модель, потому что старые модели со временем притормаживают, причем это делается намеренно — чтобы люди брали новые модели. Согласитесь, чем брать iPhone 7 на 128 Гб за 46,500, лучше взять iPhone 8 на 64 Гб за 46,500».

«Скоро «семерок» вообще не будет — Apple перестанет их выпускать»

Собеседники нашего издания сошлись в том, что «восьмерки», которые были произведены в большом объеме, к сожалению, не продаются в достаточном количестве. Схожую информацию «Реальному времени» озвучили и сотрудники интернет-магазина электроники Applik: «Мы как-то не особо отмечали, чтобы у нас активно покупали «восьмерки» — ажиотажа точно не было».

— Что касается недостаточно активных продаж iPhone 8, то здесь надо учесть то, что «восьмерка», по сути, является продолжением седьмой модели с незначительными дополнениями. Незначительные различия в функционале и внешнем виде приводили к тому, что потребители решали не переплачивать существенную разницу в деньгах за новую модель, которая составляла от 10 до 15 тысяч рублей, когда можно было получить практически то же самое от «семерки», — комментирует Айрат Ахметзянов.

Директор Skyron Дмитрий Рыбаков также сообщает, что покупатели не очень активно брали «восьмерку» из-за значительной разницы в цене, наблюдавшейся ранее: «На мой взгляд, скоро «семерок» вообще не будет — Apple перестанет их выпускать, останутся только «восьмерки». Они всегда так делают».

Незначительные различия в функционале и внешнем виде приводили к тому, что потребители решали не переплачивать существенную разницу в деньгах за новую модель. Фото appleinsider.ru

«Информацию о «взрывающихся айфонах», наверное, распространяет Samsung»

В разговоре с участниками рынка мы не могли не уточнить, не добрались ли еще до казанских магазинов «взрывающиеся айфоны». Дело в том, что на минувшей неделе несколько зарубежных изданий сообщили о двух случаях возгорания смартфонов прямо в магазинах. Первый инцидент произошел в Цюрихе: сотрудник Apple Store в этом швейцарском городе получил незначительные ожоги во время возгорания гаджета. Всего на месте происшествия присутствовали семь человек, некоторым из них была оказана помощь, но никому не потребовалась госпитализация.

Чуть позже магазин Apple Store в Валенсии заполнился дымом после возгорания аккумулятора внутри iPhone, находящегося на ремонте. Сотрудники магазина быстро потушили пламя и открыли окно, чтобы выпустить дым. На место происшествия прибыли трое пожарных и полицейские, хотя в результате инцидента никто не пострадал.

— Я могу дать четкий комментарий на этот счет: подтвержденных фактов того, что устройство Apple действительно взорвалось в том или ином магазине, нет. В то же время мы имеем конкретные факты относительно планшетов Samsung Galaxy Tab: к примеру, в европейских аэропортах можно встретить информацию о том, что в самолетах запрещено использование этого устройства во избежание инцидентов, — высказался директор ProStore.

На минувшей неделе несколько зарубежных изданий сообщили о двух случаях возгорания смартфонов прямо в магазинах. Фото cnews.ru

Его коллега из Skyron также усомнился в правдивости этих новостей и в шутку предположил, что эту информацию распространяет Samsung. В магазине Applik «Реальному времени» сообщили, что слышали о произошедших инцидентах, однако поспешили сообщить, что ничего подобного у них не случалось.