Казанским частным музеям не хватает грантов и переименований улиц

Рустам Минниханов познакомился с историческими объектами в центре Казани

Президент Татарстана вместе с помощниками прошелся по шести адресам, чтобы увидеть лично потенциально интересные места для туристов и те, которые уже пользуются большим спросом. Среди объектов были как долго и успешно действующие музеи, так и их более молодые коллеги. «Реальное время» выяснило, какие впечатления от встречи у представителей исторических площадок.

Сохраняем нематериальное наследие

Первый исторический объект — здание аптеки на Баумана, 49, открывшееся после ремонта осенью прошлого года.

— Замечаний не было, Рустам Минниханов зашел только посмотреть, внутри был совсем недолго, — рассказала заведующая аптекой Дамира Нуриевна.

С объектом президента Татарстана знакомил гендиректор АО «Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов. На фасаде восстановлена надпись, находившаяся еще до революции, — «Старая Проломная аптека». Сейчас внутри, как и почти 150 лет назад, также работает аптека с одним отличием — в исторических интерьерах начала XX века. Такой объект сам по себе привлекает туристов.

Сейчас внутри, как и почти 150 лет назад, также работает аптека

Следующим президент Татарстана осмотрел Музей чак-чака, где ему представили полный отчет о недавно проделанной работе.

— Таких дорогих лиц мы ждали и приглашали очень давно, наконец, эта встреча состоялась, чему мы все очень рады. Главная цель — показать и познакомить с нашим музеем, рассказать, чем занимаемся, что сохраняем. Разговаривали вокруг этого, нас поблагодарили, что это замечательный музей, было очень приятно, — рассказал директор и основатель Музея чак-чака Дмитрий Полосин.

Не обошлось и без предложений со стороны исторической площадки. Делегацией бурно обсуждалась предложенная идея вернуть улице Парижской Коммуны историческое название Сенная. Были и рабочие моменты, как, например, необходимость наладить уличное освещение, которого пока недостаточно на этом участке. Дмитрий Полосин признается, что в целом познакомили высоких гостей с таким явлением, как частные музеи. Одновременно подсказали идею, что неплохо было бы разработать какие-то гранты именно для подобных организаций.

— Да, мы входим в сеть про российские сувениры, маршруты и так далее, но специальных грантов для нас никогда не было, — заметил основатель музея чак-чака.

Тем не менее говорить о том, что музей не развивается, не приходится. Дмитрий Полосин рассказал, что со стороны руководства республики была оказана помощь в реконструкции цокольного этажа, где теперь находится чайная. «Мы не просто кафе, мы рассказываем и показываем, как купец занимался бакалеей, как это выглядело, как проходила чайная церемония», — подчеркнул директор музея чак-чака. Разделение на этаж позволяет проводить разные форматы мероприятий под одной крышей.

Следующим президент Татарстана осмотрел Музей чак-чака



Важно создать наполнение, которое будет соответствовать духу эпохи

Другой объект, которому почетные гости уделили много внимания, — дом Марджани на Каюма Насыри, 10а. В этом году его ждут долгожданные серьезные изменения.

— Протокола встречи еще нет, от себя официальных заявлений делать не могу. В целом что могу сказать? На встрече присутствовал директор института «Татинвесгражданпроект» Адель Хуснутдинов. Организация недавно выиграла конкурс на проектирование, выделены очень серьезные средства на создание правильного экспертного проекта реставрации. В пятницу уже собирались на проектное совещание, на встрече присутствовал директор института Марджани АН РТ. А сегодня мы доложили президенту РТ о том, что готовим совместную выставку, посвященную Марджани, которая будет открыта к сентябрьской международной конференции. Президент очень одобрил наполнение галереи, которая представлена у нас, в целом похвалил, — рассказала руководитель галерейного пространства «Дом Марджани» Гузель Шакирова.

Этот объект начал работать в марте 2016 года, вчера президенту Татарстана показывали первые результаты. Давно было известно, что дом нуждается в реставрации, вопрос, наконец, сдвинулся с мертвой точки. «Не так давно из резервного фонда кабмина РТ были выделены 3,5 млн рублей на создание проекта со всеми инженерными, историческими изысканиями. Был объявлен конкурс, который, я считаю, заслуженно выиграл «Татинвестгражданпроект», — объясняет Гузель Шакирова.

В этом году 200 лет со дня рождения татарского ученого, к этой дате будет приурочена международная конференция. К ней уже активно готовится «Дом Марджани». Рустам Минниханов в свою очередь попросил, что важно внутри создать такое наполнение, которое будет соответствовать духу и статусу эпохи того времени.

Дом Марджани на Каюма Насыри в этом году ждут долгожданные серьезные изменения



Был объект, принадлежащий префектуре «Старый город», на Каюма Насыри, 5а. Сотрудники только подтвердили, что встреча с президентом Татарстана прошла хорошо, не раскрывая деталей.