Пройти три круга ада в Нижнем Новгороде, чтобы возродиться в четвертом

УНИКС увез самые тяжелые гостевые три очка «российской» части своего сезона

Если сообщить среднестатистическому любителю спорта из Казани, что УНИКС выиграл у «Нижнего Новгорода», тот, скорее всего, воспримет этот как должное. Однако накануне в Нижнем все было далеко не так однозначно — к своему второму поражению в Единой лиге УНИКС был ближе, чем когда-либо. Три тяжелые четверти, старый добрый король последних минут Хоакин Колом и «валидольная» победа УНИКСа (91:89) — в материале «Реального времени».

УНИКС ехал «дежурно побеждать»

Попросите болельщиков УНИКСа охарактеризовать команду этого сезона одним словом — и в большинстве случаев услышите четкое «стабильность». Это касается и дистанции во внутреннем чемпионате (здесь УНИКС уступил лишь тем, от кого это ожидалось), и самого характера игры в течение каждого конкретного матча.

Если еще в прошлом сезоне третья четверть УНИКСа была его «ахиллесовой пятой», а четвертая — настоящим бичом пашутинских схем и страданий, то в этом году Димитрису Прифтису удается «размазать» темп игры своей команды по всему матчу (правда, касается это только выступлений в Единой лиге). В общем, неприятных сюрпризов казанский болельщик от поездки УНИКСа в столицу ПФО не ждал.

В отличие от ближайшего конкурента «Локомотива-Кубань», казанцы играли лишь десятую игру внутреннего чемпионата, в то время как южане, да и московские армейцы, уже провели по 11. Так что свои очки «зеленым» надо было брать, чтобы как минимум не отстать от лидирующего дуэта. Тем более что вчерашний соперник казанцев уже не представляет собой той грозной силы, какой был 3 года назад. В Единой лиге «черно-белые» после 9 матчей идут восьмыми, одержав всего три победы в сезоне.

Летом в команду вернули Зорана Лукича



В Нижнем хотят вернуть 2014 год

Хотя нижегородцы и не те, что были года 3 назад, однако в руководстве клуба делают все, чтобы вернуть ему хотя бы часть былой силы. Летом в команду вернули Зорана Лукича, который в 2014 году подарил нижегородцам лучший сезон в истории клуба. Тогда сербский наставник с блеском провел плей-офф Единой лиги, обыграв без шансов «Летувос Ритас» в полуфинале и лишь в финале уступив ЦСКА. Так или иначе, Евролига Нижнему Новгороду была обеспечена.

Да, нынешние финансовые возможности у клуба иные, однако Лукич — специалист не из простых. Он способен выдавливать из команды результат, подобный летней победе над «Баварией» в «предсезонке».

Играть сербу тоже есть кем. Экс-казанским десантом, например. Из столицы Татарстана в «НН» в межсезонье перебрался форвард Вадим Панин. В ноябре вернули из «Бамберга» в Россию всем известного и отыгравшего в УНИКСе шесть сезонов тяжелого форварда Владимира Веремеенко. А сербский форвард Стефан Еловац набирает в среднем самый внушительный из всех форвардов матча показатель — 19,3 очка за игру.

Казанские легионеры забуксовали

УНИКС тем временем не успокаивается и на поприще работы с болельщиками. На этот матч в клубе решили организовать выезд для своих поклонников, и на трибунах «Нагорного» можно было обнаружить немаленький десант даже для домашнего фан-сектора — 10 фанатов «зеленых».

«Качели» на старте матча, когда Петр Губанов у хозяев и Стефан Ласме у УНИКСа соревновались в точности попаданий, привели к примерно равным 11:10 к середине четверти. А вот дальше у УНИКСа дела впереди разладились, в то время как у хозяев площадки разошлись Мартынов и Стребков, которые хорошо попадали и с дальней, и со средней дистанции. Так что Прифтис забрал первый тайм-аут молниеносно, а после внушительной беседы выпустил на паркет Мориса Ндура. Забегая вперед — именно сенегалец стал главной силой и звездой УНИКСа в этом матче. Однако поначалу игра у «большого» пошла не сразу. Мяч никак не хотел идти в кольцо. Так и доигрались до неожиданных 24:16 в пользу «Нижнего» за минуту до первой сирены.

Перед последней четвертью хозяева вели с 10-очковым заделом — 68:58



Заиграли лишь к «раздевалке»

После перерыва «Нижний Новгород» за счет «трешек» Губанова и прыткой игры разыгрывающего Мартынова увеличил разрыв до «+10» (30:20). Попытки казанцев бросать издали успехом не увенчались, оставалось только лезть под кольцо. Здесь свои шансы они использовали регулярнее, хоть и не без казусов. Например, Шуховцов один получил мяч под самой корзиной и уже готов был завершать атаку, но каким-то образом умудрился не допрыгнуть и аккуратно положить снаряд на дужку. Центровой выглядел таким же ошарашенным своим фиаско, как и все болельщики, записавшие уже было 2 очка УНИКСу.

В один момент несколько сбилась атака и у «горожан», только вот казанцы оказались не готовы воспользоваться этим шансом. Разве что разок хорошо попал Ласме из-за дуги, что для него нехарактерно. Нижегородцы держали комфортный отрыв в «+9» почти до конца второй четверти. Но либо Лукич перемудрил, либо Прифтис что-то придумал. Так или иначе, когда оставалась минута до большого перерыва, тайм-аут взял сначала наставник «НН», а затем и греческий специалист «продлил» разговор со своей командой. В итоге УНИКС концовку «в раздевалку» выиграл, а стало быть, Прифтис нашел более правильные слова, чем его сербский коллега. Нижегородцы «зевнули» Ндура под кольцом, и на перерыв команды ушли с разницей лишь 5 очков в пользу хозяев – 44:39.

Фирменную стабильность забыли дома

«Трешками» Локетта и Еловаца команды обменялись на старте второй половины матча. Затем бенефис Мориса Ндура наконец-то вернул на табло паритет — 51: 51, но ненадолго. Ведь последующий провал в обороне окончательно показал, что стабильность УНИКСа — это точно не про вчерашний матч. Джек Одум у «Нижнего Новгорода» вышел после перерыва настоящим монстром (всю первую половину игры он проспал). Американец отправлял в кольцо УНИКСа «трешку» за «трешкой», забрасывая так свободно, будто остался после тренировки отработать броски, и вот ужасные «-11» для УНИКСа замаячили вторым поражением в «российском» сезоне. Причем у казанцев на паркете по-прежнему «присутствовал» один лишь Ндур, который и трехочковый как-то умудрился «выгрызть», и штрафные заработать и реализовать. В итоге сенегальский «большой» наберет аж 30 очков в составе УНИКСа.

Другие игроки в зеленой форме смотрели баскетбол. УНИКС разве что по потерям не уступал хозяевам паркета — десять против семи. А вот дальние броски шли только у нижегородцев. Перед последней четвертью хозяева вели с 10-очковым заделом — 68:58.

Считанные секунды оставались до редкого в баскетболе овер-тайма, но именно на такие случаи у УНИКСа имеется его «палочка-выручалочка» Колом



Колома пора короновать

Однако «поднажать в концовке» и вытянуть игру — это уже некая визитная карточка УНИКСа Прифтиса (чего стоят только последние минуты матча с «Химками»). Так и вышло. Теперь к Ндуру присоединились казанский джокер Хоакин Колом и капитан Антон Понкрашов. Испанец наглее стал лезть под кольцо, вынуждая «горожан» фолить и реализовывая штрафные. А позже подключил и свою «дальнюю пушку».

За полторы минуты до конца уже УНИКС вел одно очко — 84:85. Теперь, когда казанцы сами начали «творить огонь» впереди, не страшен стал и Джек Одум с его дальними попаданиями. За 30 секунд до конца, когда равный счет на табло уже начинал хорошенько «натягивать» нервы, казанцы начали свою атаку. Считанные секунды оставались до редкого в баскетболе овер-тайма, но именно на такие случаи у УНИКСа имеется его «палочка-выручалочка» Колом.

В конце концов, не зря же мы вспомнили концовку матча с «Химками». Испанский разыгрывающий ловко проскочил в угол площадки, за полторы секунды бросил, сам же подхватил отскочивший мяч и уже повторным броском поставил в матче точку — 89:91. Кажется, Колому пора вручать титул «короля последних секунд».

УНИКС отобрал у соседей по Волге 3 очка, однако у Димитриса Прифтиса, должно быть, накопилось немало вопросов к своим игрокам. Так трепать нервы и себе, и тренеру, и болельщикам баскетболисты УНИКСа повадились слишком часто. В то же время вновь можно констатировать приятную «обратную» метаморфозу казанцев. Если в прошлом сезоне они здорово проводили три четверти и проваливали четвертую, то теперь могут «бить баклуши» 30 минут игрового времени и вырывать нужные очки в последнюю 10-минутку. Так, кстати, куда лучше.

Эрик Добролюбов, фото nn-basket.ru