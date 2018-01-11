Дмитрий Рогозин в Татарстане: закладка корабля, закрытое совещание оборонщиков и игра в гандбол

В преддверии визита в Казань главного куратора российской «оборонки» «Ак Барс Холдинг», похоже, отвоевал у ОСК ключевое для себя проектное бюро

Оборонно-промышленный комплекс Татарстана ждет новых распоряжений сверху. В конце недели республику посетят боссы российского ВПК — вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов: на закрытом совещании «по косточкам» разложат выполнение ГОЗ-2017 и раздадут «пароли» на 2018 год. Но интересно другое: после того, как в январе раструбили о досрочном полете Ту-160, в деловую программу Дмитрия Рогозина почему-то не включили посещение Казанского авиационного завода им. Горбунова. Куда же отправится глава военно-промышленной комиссии России — в материале «Реального времени».

Снова на военные сборы



Очередной сбор генералов военно-промышленного комплекса Татарстана назначен на конец недели. Уже в пятницу вечером в Казань может прилететь вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, вслед за которым рано утром прибудет давно знакомый татарстанским промышленникам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Формально цель визита заключается в традиционном подведении итогов выполнения Гособоронзаказа (ГОЗ) — 2017, но основное внимание будет сосредоточено на будущем, в которое татарстанская «оборонка» смотрит не очень уверенно. Ведь ГОЗ-2018 для татарстанских предприятий ОПК уже сокращен на 30—40%, в последующие годы он будет неуклонно уменьшаться.

По оценке татарстанских властей, в рублевом эквиваленте потери предприятий от сокращения контрактов на перевооружение российской армии могут составить 7—8 млрд рублей. В аппарате правительства РФ подтвердили «Реальному времени» факт подготовки их визита в Татарстан, но воздержались от комментариев до окончательного утверждения программы. «Точная повестка станет известна завтра», — сообщил помощник заместителя председателя правительства РФ Никита Анисимов.

В субботу утром на заводе им. Горького состоится закладка шестого по счету патрульного корабля проекта 22160. Фото oaoosk.ru



Рогозин едет на закладку шестого патрульного корабля для ВМФ

Между тем известно, что до начала закрытого совещания боссы российского ВПК отправятся на Зеленодольский завод им. Горького, считающийся одним из крупных исполнителей гособоронзаказа среди татарстанских предприятий. Их будет сопровождать президент РТ Рустам Минниханов. Информацию о грядущем визите первых лиц Минобороны РФ подтвердил «Реальному времени» генеральный директор предприятия Ренат Мистахов.

По его словам, в субботу утром в присутствии гостей состоится закладка шестого по счету патрульного корабля проекта 22160, предназначенного для защиты и охраны морских границ и сопровождения флота в ходе обороны районов базирования. «Закладка шестого корабля законтрактована Министерством обороны РФ с поставкой в 2021 году, — сообщил Ренат Мистахов. — Зеленодольский завод выбран Минобороны в качестве головного исполнителя заказа на серийное строительство патрульных кораблей среднего класса водоизмещения. В течение 2014—2016 годов были заложены пять кораблей этого класса, так что теперь мы продолжаем цикл их строительства». Проектировщиком патрульного корабля 22160 выступает питерское ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро», входящее в «Объединенную судостроительную корпорацию». Главный конструктор проекта Алексей Наумов выразил готовность продолжать сотрудничество с Зеленодольским заводом им. Горького по этому контракту Минобороны РФ, а также по экспортным проектам.

Зеленодольский завод выбран Минобороны в качестве головного исполнителя заказа на серийное строительство патрульных кораблей среднего класса водоизмещения, сообщил Ренат Мистахов. Фото мистахов-ренат.рф

Как санкции ударили по Зеленодольскому заводу им. Горького

Всего зеленодольские судостроители планируют построить двенадцать кораблей этого проекта, но по факту Минобороны РФ сумело включить в госпрограмму вооружений пока только шесть судов. Так что не исключено, что начавшаяся серия может прерваться. Первый головной патрульный корабль «Василий Быков» был заложен в феврале 2014 года со сроком сдачи в 2017 году, но пока не сдан. Срок сдачи перенесен на 2018 год.

Как рассказали источники «Реального времени», задержка связана с тем, что антироссийские санкции помешали судостроителям закупить западные двигатели, а замену им удалось найти не сразу. «Но теперь эту главную проблему для всего российского судостроения решили. Как? Пусть вам расскажет об этом сам Дмитрий Рогозин», — ответил один из собеседников издания.

Напомним, что на днях Дмитрий Рогозин сообщил о создании в коллегии Военно-промышленной комиссии оперативного штаба для обеспечения устойчивого развития ОПК в условиях антироссийских санкций против оборонных предприятий России. С большой вероятностью можно сказать, эта тема выйдет на первый план, и не только у судостроителей.

Зеленодольское ПКБ — проектант известной экспортной модификации сторожевого корабля «Гепард 3.9». Фото Романа Хасаева

Размен активов вокруг ЗПКБ не закончен

Между тем «Ак Барс Холдинг», куда входит Зеленодольский завод им. Горького, может торжествовать в многолетней борьбе за контроль над Зеленодольским проектно-конструкторским бюро, принадлежавшим ОСК. Как утверждает источник «Реального времени», в декабре «Объединенная судостроительная корпорация» передала АБХ контрольный пакет акций. Зеленодольское ПКБ — проектант известной экспортной модификации сторожевого корабля «Гепард 3.9», поэтому его вхождение в структуру АБХ поможет довести до конца переговоры с Вьетнамом на строительство второй пары «Гепардов».

Но что отдаст республика взамен — пока неясно. По крайней мере, в декабре министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Хамаев рассказывал, что ВПК РФ «оценивает эквивалентный обмен наших акций на акции Зеленодольского ПКБ. Они просили в обмен акции трех наших заводов. Когда будут результаты, пока озвучить не могу». Вероятно, что после визита Дмитрия Рогозина и Юрия Борисова может быть поставлена точка в этой эпопее. Наиболее вероятный вариант: в обмен на 75% акций ЗПКБ Татарстан готов отдать 42% «Казанского электротехнического завода», 42% ОАО «Завод «Радиоприбор», 41,06% акций Альметьевского завода «Радиоприбор» и 100% акций Казанского завода «Радиоприбор». Не исключено, что во время этого визита размен оборонными активами будет завершен.

ПСО «Казань» претендует на роль подрядчика для возведения стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара» на космодроме «Восточный». Фото kremlin.ru

ПСО «Казань» ждет вызова

Другим вопросом в повестке дня остается выбор единственного подрядчика для возведения стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара» на космодроме «Восточный», на это место претендует ПСО «Казань». Стоимость работ оценивается в 38 млрд рублей. Президент РТ Рустам Минниханов провел ряд встреч по этому поводу в Москве и выступал поручителем компании. Правда, пока контракт с ПСО «Казань» остается все еще не подписанным. В ПСО «Казань» заявили, что вопрос в стадии обсуждения. Может быть, январский визит Рогозина в Татарстан повлияет на ускорение обмена акциями, без чего сделка не может быть юридически проведена.

Удивительно, но за рамками предстоящего визита тандема Рогозин — Борисов остались авиационные предприятия Казани: ни на Казанском авиазаводе, ни на Казанском вертолетном заводе их не будет. А ведь буквально в начале января сам Рогозин написал на своей странице в «Фейсбуке» о том, что КБ Туполева обещает поднять самолет раньше — в конце января (вместо февраля), поэтому логично было ожидать посещения завода, где самолет строится. Впрочем, программа может измениться.

Из других тем для обсуждения с татарстанскими властями, которые могут значиться в повестке вице-премьера России, — судьба Казанского порохового завода. Как известно, именно Рогозин считается одним из сторонников сохранения старейшего предприятия города в столице Татарстана. Как утверждают, вице-премьер даже неофициально посетил завод чуть ли не в декабре…

Помимо этого, Дмитрия Рогозина ждут в «Баскет-холле» на матче по гандболу между сборными России и Финляндии. Вице-премьер является председателем попечительского совета Федерации гандбола России. Это матч отборочного этапа чемпионата мира по гандболу 2019 года, и в Казани матчи такого уровня проходят впервые.