«Своей улыбкой Михаил Державин мог творить с настроением зрителя настоящие чудеса»

Вчера, 10 января, в Москве на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался замечательный актер театра и кино Михаил Державин. О том, как магически он мог влиять на своего зрителя и какими ролями запомнился миру, в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», рассказывает российский блогер Вадим Манукян.

«Кто есть кто» — это баттл между Михаилом Державиным и Романом Ткачуком»

Из жизни ушел один из самых ярких представителей актерского цеха нашей страны. Своей лучезарной улыбкой Михаил Державин мог творить с настроением зрителя настоящие чудеса. Вот еще минуту назад у тебя неважное состояние, но стоит тебе увидеть на экране Джорджа из «Трое в лодке, не считая собаки» и ты будто снова наполняешься жизнью.

А как же его пан Ведущий после Миронова и Белявского, который накрепко прижился в «Кабачке 13 стульев»? Правда, этот «Кабачок» сыграл со многими артистами злую шутку: их не очень-то активно приглашали сниматься в кино, и постоянная нагрузка у них была только в театре и на телевидении. Естественно, не избежал этой участи и Державин.

Роман Ткачук и Михаил Державин в в телеспектакле «Кто есть кто»

Лично для меня очень памятна его работа в телеспектакле «Кто есть кто». Это по сути, как нынче принято выражаться, был баттл между Михаилом Державиным и Романом Ткачуком. Целый час блистательной актерской игры двух корифеев театра, которых не очень жаловала советская киноиндустрия. Третьим участником этого «баттла» была изредка появляющаяся в кадре экранная жена Державина Татьяна Егорова, написавшая очень едкую книгу о Театре сатиры. Пожалуй, одними из самых светлых людей, помимо Андрея Миронова, которому и была посвящена эта книга, в ней оказались именно Державин и Ткачук.



Ну, а как же блистательный дуэт с Александром Ширвиндтом? Вот какой уровень юмора хотелось бы видеть в современных «Голубых огоньках». Их номера на советском телевидении ждал каждый зритель, потому что это всегда был искрометный юмор и зачастую настоящая актерская импровизация.

«С Роксаной Бабаян он будто снова расцвел»

Михаил Державин болел давно, и это ни для кого не было большим секретом: долгие годы проблемы с ногами не позволяли ему активно играть в родном театре, хотя Александр Ширвиндт как мог мотивировал своего друга и коллегу. Тем не менее со своей последней супругой Роксаной Бабаян Михаил Державин будто снова расцвел. И, к слову, именно на этот период пришлась одна из его самых звездных ролей в фильме «Моя морячка» — их дуэт с Людмилой Гурченко покорил миллионы зрителей.

С Роксаной Бабаян. 2015 год. Фото Владимира Смолякова (newokruga.ru)



Если углубиться в его биографию, можно вспомнить, что он был зятем непревзойденного Аркадия Исааковича Райкина, а затем и легендарного Семена Михайловича Буденного. Но уже с 1980 года на протяжении практически 40 лет он был неразлучен только с Роксаной Бабаян. Они везде были вместе, играли, пели, приходили на эфиры телевизионных программ. Настоящая неразлучная пара. Помнится, Державин и Бабаян всегда очень активно участвовали в дискуссиях по поводу «Евровидения». В последние годы именно этот повод мог уже больного Державина заставить прийти на телевидение…

Этого светлого человека больше нет с нами, но его улыбка останется в нашей памяти. Покойтесь с миром, Мастер.