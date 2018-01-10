Зачем Путин выбрал рулевыми своей кампании врача, педагога и Сергея Когогина

Президент России назвал сопредседателей своего избирательного штаба

Фото: Сергей Афанасьев

Во главе президентской кампании Владимира Путина станут гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, руководитель центра детской гематологии Александр Румянцев и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Сегодня вечером глава государства встретился с сопредседателями своего избирательного штаба в Гостином дворе. В пресс-службе татарстанского предприятия рассказали «Реальному времени», что изменится в рабочем распорядке их шефа.

«Нужны такие люди, как вы!»

Сегодня вечером Владимир Путин провел первое заседание в рамках своей президентской кампании. И здесь татарстанцев ждал сюрприз. Одним из руководителей избирательного штаба российского лидера стал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Вместе с ним управлять штабом Путина будут еще два человека — это руководитель образовательного центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и академик РАН, директор центра детской онкологии и гематологии Александр Румянцев.

Все трое стали сопредседателями, главы штаба нет — им будут руководить коллективно. Владимир Путин встретился с главами структуры и поблагодарил их за согласие поработать в его штабе. Президент отметил заслуги Когогина, Шмелевой и Румянцева на основном месте работы, подчеркнул, что давно знает каждого лично:

— Для того, чтобы это прямое общение состоялось и оно было эффективным, полезным, откровенным и доверительным, нужны такие люди, как вы. Работа в штабе неформальная, но важная, — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к сопредседателям своего штаба, — Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, — действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений.

Сегодня вечером Владимир Путин провел первое заседание в рамках своей президентской кампании. Фото ntv.ru



На первом заседании сопредседатели штаба передали президенту список 264 доверенных лиц из представителей федерального и регионального уровней.

КАМАЗ: Когогин будет брать отпуск на время работы в штабе Путина

В пресс-службе КАМАЗа нашему изданию рассказали, как и что поменяется в работе их шефа Сергея Когогина в связи с новым назначением.

— Мне удалось с ним связаться сразу после заседания и поговорить. Теперь все вопросы, касаемые его деятельности в предвыборном штабе Путина, нужно задавать пресс-секретарю, который также был обозначен на этой встрече — это Андрей Кондрашев. Единственное, что могу добавить, — то, что деятельность Сергея Анатольевича в предвыборном штабе будет проходить в нерабочее время, он будет брать отпуска, т. е. в это время он не будет задействован на КАМАЗе. И его работа в штабе никак не повлияет на деятельность нашей компании, — сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Сергей Афанасьев.

Как стало известно, на первом заседании штаба Путина его пресс-секретарем будет журналист Андрей Кондрашов, автор документального фильма «Крым. Путь на Родину». По его словам, Когогин, Шмелева и Румянцев, как и другие члены штаба, будут работать на общественных началах.

Глава автогиганта, педагог и врач

Что известно о сопредседателях штаба Путина? Хорошо известный татарстанцам Сергей Когогин 15 лет руководит КАМАЗом, до этого 3 года был членом совета директоров. Еще ранее работал в правительстве республики, был депутатом Госсовета РТ. С января 2006 года по настоящее время стоит во главе «Объединения автопроизводителей России». КАМАЗ входит в госкорпорацию «Ростех» (крупный акционер ПАО — 49,9%). Уставный капитал предприятия — 35,36 млрд руб. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ выросла в 11 раз до 2,98 млрд руб., а выручка на треть — 94,52 млрд руб.

Елена Шмелева руководит Всероссийским центром по работе с талантливыми детьми «Сириус», который был создан по инициативе президента России. Путин состоит в его попечительском совете. Шмелева — кандидат социологических наук, в свое время преподавала на журфаке СПбГУ, была деканом Высшей школы управления и инноваций МГУ.

Елена Шмелева руководит Всероссийским центром по работе с талантливыми детьми «Сириус». Фото kremlin.ru

Александр Румянцев известен, как директор исследовательского центра детской гематологии и онкологии при Минзраве России. Клиника носит имя мальчика Димы Рогачева и была открыта в 2005 году. Тогда врачи маленького пациента с диагнозом лейкоз рассказали Владимиру Путину о необходимости создания большой и современной клиники для детей с онкозаболеваниями. Так появился этот медицинский центр, который сотрудничает со многими благотворительными организациями, в том числе с фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» и фондом Константина Хабенского. В 2017 году фонд получил из федерального бюджета 1,2 млрд руб. В 2016 — 3,1 млрд руб. Сам Румянцев был в числе организаторов программы «Дети Чернобыля».

«Супердоверенные лица»

Политологи назвали выбор этих кандидатур для штаба Путина значимым, хотя добавили, что вряд ли Когогин, Шмелева и Румянцев будут заниматься технологическими вопросами избирательной кампании.

— Думаю, что в данном раскладе им не придется заниматься избирательными волнами, определением АПМ (агитационно-пропагандистские материалы) для каждого прохода от двери к двери, и решением, каким образом нанимать через избирательный фонд нотариусов, чтобы подтвердить подписи для кандидата. По-моему, это люди, которые представляют значимые электоральные среды, — полагает Андрей Колядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов.

Александр Румянцев известен, как директор исследовательского центра детской гематологии и онкологии при Минзраве Россииэ Фото kremlin.ru

Причем здесь на лицо не только образование, медицина и машиностроение, но и целый ряд других важных посылов, считает он. Это и поддержка детства, и продвижение талантливых людей, и некие другие смысловые понятия, которые предполагают, что «сопредседатели штаба как бы объединяют вокруг главного кандидата все российское общество».

Раньше эксперты предсказывали, что избирательным штабом президента будет руководить глава его администрации Антон Вайно. И хотя прогноз не сбылся, они и сейчас полагают, что чиновник не останется не у дел.

— Никуда Вайно не денется, как он занимался, так и будет заниматься этой выборной кампанией. Тут другая идея. Учитывая, что в основу этой кампании положена легитимность и честность, все-таки решение поставить во главе штаба одного из главных чиновников и аппаратчиков вызвало было недоверие. Потому что скажут: ну вот опять они будут по звонку все решать. А общественники все-таки снимут это противоречие, — добавил Колядин.

При этом чиновники от управления штабом Путина тоже никуда не денутся, говорит он: «данные люди скорее всего это супердоверенные лица». Они будут представлять своего кандидата на различных встречах, мероприятиях и в СМИ.