Депутат из Татарстана, ректор «Плехановки» и нижегородский банкир скинулись на кампанию Путина
ЦИК РФ раскрыл данные о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты
ЦИК России раскрыл данные о поступлениях в избирательные фонды 13 кандидатов в президенты. Их совокупные сборы превысили 650 млн рублей, но подавляющую часть этих денег на свои кампании мобилизовали Владимир Путин и Владимир Жириновский. Деньги на переизбрание Путину дали околовластные организации из нескольких регионов, в том числе из Татарстана. Здесь жертвователем оказалась структура, связанная с депутатом-единороссом Геннадием Глушковым. Подробности — в материале «Реального времени».
Региональное сотрудничество
Из всех кандидатов, что подали в Центризбирком РФ документы для участия в президентской гонке, о поступлении средств в свои избирательные фонды по состоянию на 5 января отчитались 13 человек. Это Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Михайлов, Станислав Полищук, Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и Владимир Путин. Все вместе эти кандидаты собрали 656,1 млн рублей, из которых подавляющая доля, более 400 млн рублей, поступила в избирательный фонд Путина.
Судя по данным ЦИКа, почти все деньги на кампанию Путина дали юридические лица — за исключением пожертвования от единственного частного лица, имя которого не раскрывается. Среди организаций-жертвователей — более двух десятков близких к власти фондов из разных регионов, а также партия «Единая Россия», которая выделила Путину 28 млн рублей.
Ровно по столько же на его кампанию дали четыре организации с одинаковыми названиями: московский, татарстанский, свердловский и краснодарский фонды регионального сотрудничества и развития (ФРСР).
Татарстанский ФРСР существует с 2002 года, среди его учредителей значатся фонд поддержки «Всероссийской партии «Единство и Отечество» (из движения «Единство» и блока «Отечество» в 2001 году была создана «Единая Россия»), а также Виктор Абрамов, Геннадий Глушков, Виктор Гришин и умерший в 2006 году Юрий Назмеев.
Из них четверых с Татарстаном связаны Глушков и Назмеев. Первый является депутатом Госсовета РТ от «Единой России» и совладельцем нескольких компаний — в основном из медицинской сферы. Глушков возглавляет страховое медицинское общество «Спасение», также он имеет отношение к компаниям «Артромед», «Панацея-Фарм» и др.
Назмеев был ректором Казанского государственного энергетического университета, членом-корреспондентом РАН и депутатом Казгордумы. Два других учредителя не имеют непосредственного отношения к республике. Виктор Абрамов сейчас представляет Московскую область в Совете Федерации, а его тезка Гришин возглавляет РЭУ им. Плеханова.
Остальные три фонда сотрудничества и развития, как и Татарстанский ФРСР, появились в 2002 году. Среди учредителей московского фонда значатся, к примеру, совладелец нижегородского «Объединенного национального банка» Александр Гридневский и экс-депутат Госдумы Юрий Карабасов. У истоков свердловского ФРСР стояли бывший депутат-единоросс Валерий Язев и глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Деньги на выборы Путину дали и другие аналогичные организации из Санкт-Петербурга, Тюменской, Калужской, Самарской областей, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа и т.д.
Жириновский обогнал Титова, а тот — Собчак
На втором месте после Путина по объему мобилизованных средств оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский — в его фонд поступило более 200 млн рублей. А бизнес-омбудсмену Борису Титову удалось собрать 20,7 млн рублей. Чуть меньше — 19,4 млн рублей — поступило в избирательный фонд журналистки Ксении Собчак, которая подтвердила свое решение участвовать в президентской гонке еще в октябре.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский для участия в выборах собрал более 15 млн рублей.
В избирательные фонды остальных кандидатов поступило существенно меньше денег. К примеру, фонд журналистки и общественницы Екатерины Гордон составляет 50 тыс. рублей, экс-депутата Госдумы Романа Худякова — 100 тыс. рублей, а нынешнего кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 1 тыс. рублей. При этом никто из кандидатов (кроме Путина) не раскрыл источники поступлений.
|№
п/п
|Фамилия, имя, отчество кандидата
|Поступило средств
|Израсходовано средств
|Возвращено средств
|всего
|из них
|всего
|из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
|сумма, руб.
|основание возврата
|пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 200 тыс. рублей
|пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей
|дата операции
|сумма, руб.
|назначение платежа
|сумма, руб.
|наименование юридического лица
|сумма, руб.
|кол-во граждан
|1.
|Агурбаш Эльвира Калметовна
|8.000,00
|Итого по кандидату
|8.000,00
|0,00
|0,00
|2.
|Бабурин Сергей Николаевич
|30.000,00
|Итого по кандидату
|30.000,00
|0,00
|0,00
|3.
|Гордон Екатерина Викторовна
|50.000,00
|Итого по кандидату
|50.000,00
|0,00
|0,00
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