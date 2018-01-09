Депутат из Татарстана, ректор «Плехановки» и нижегородский банкир скинулись на кампанию Путина

ЦИК РФ раскрыл данные о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты

ЦИК России раскрыл данные о поступлениях в избирательные фонды 13 кандидатов в президенты. Их совокупные сборы превысили 650 млн рублей, но подавляющую часть этих денег на свои кампании мобилизовали Владимир Путин и Владимир Жириновский. Деньги на переизбрание Путину дали околовластные организации из нескольких регионов, в том числе из Татарстана. Здесь жертвователем оказалась структура, связанная с депутатом-единороссом Геннадием Глушковым. Подробности — в материале «Реального времени».

Региональное сотрудничество

Из всех кандидатов, что подали в Центризбирком РФ документы для участия в президентской гонке, о поступлении средств в свои избирательные фонды по состоянию на 5 января отчитались 13 человек. Это Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Михайлов, Станислав Полищук, Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и Владимир Путин. Все вместе эти кандидаты собрали 656,1 млн рублей, из которых подавляющая доля, более 400 млн рублей, поступила в избирательный фонд Путина.

Судя по данным ЦИКа, почти все деньги на кампанию Путина дали юридические лица — за исключением пожертвования от единственного частного лица, имя которого не раскрывается. Среди организаций-жертвователей — более двух десятков близких к власти фондов из разных регионов, а также партия «Единая Россия», которая выделила Путину 28 млн рублей.

Ровно по столько же на его кампанию дали четыре организации с одинаковыми названиями: московский, татарстанский, свердловский и краснодарский фонды регионального сотрудничества и развития (ФРСР).

В числе учредителей Татарстанского ФРСР — депутат Госсовета Геннадий Глушков( на фото — слева). Фото Михаила Козловского



Татарстанский ФРСР существует с 2002 года, среди его учредителей значатся фонд поддержки «Всероссийской партии «Единство и Отечество» (из движения «Единство» и блока «Отечество» в 2001 году была создана «Единая Россия»), а также Виктор Абрамов, Геннадий Глушков, Виктор Гришин и умерший в 2006 году Юрий Назмеев.

Из них четверых с Татарстаном связаны Глушков и Назмеев. Первый является депутатом Госсовета РТ от «Единой России» и совладельцем нескольких компаний — в основном из медицинской сферы. Глушков возглавляет страховое медицинское общество «Спасение», также он имеет отношение к компаниям «Артромед», «Панацея-Фарм» и др.

Назмеев был ректором Казанского государственного энергетического университета, членом-корреспондентом РАН и депутатом Казгордумы. Два других учредителя не имеют непосредственного отношения к республике. Виктор Абрамов сейчас представляет Московскую область в Совете Федерации, а его тезка Гришин возглавляет РЭУ им. Плеханова.

Остальные три фонда сотрудничества и развития, как и Татарстанский ФРСР, появились в 2002 году. Среди учредителей московского фонда значатся, к примеру, совладелец нижегородского «Объединенного национального банка» Александр Гридневский и экс-депутат Госдумы Юрий Карабасов. У истоков свердловского ФРСР стояли бывший депутат-единоросс Валерий Язев и глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

У истоков свердловского ФРСР стоял и бывший депутат-единоросс Валерий Язев. Фото er.ru



Деньги на выборы Путину дали и другие аналогичные организации из Санкт-Петербурга, Тюменской, Калужской, Самарской областей, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа и т.д.



Жириновский обогнал Титова, а тот — Собчак

На втором месте после Путина по объему мобилизованных средств оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский — в его фонд поступило более 200 млн рублей. А бизнес-омбудсмену Борису Титову удалось собрать 20,7 млн рублей. Чуть меньше — 19,4 млн рублей — поступило в избирательный фонд журналистки Ксении Собчак, которая подтвердила свое решение участвовать в президентской гонке еще в октябре.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский для участия в выборах собрал более 15 млн рублей.

В избирательные фонды остальных кандидатов поступило существенно меньше денег. К примеру, фонд журналистки и общественницы Екатерины Гордон составляет 50 тыс. рублей, экс-депутата Госдумы Романа Худякова — 100 тыс. рублей, а нынешнего кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 1 тыс. рублей. При этом никто из кандидатов (кроме Путина) не раскрыл источники поступлений.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

№

п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей сумма, руб. основание возврата пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 200 тыс. рублей пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей дата операции сумма, руб. назначение платежа сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во граждан 1. Агурбаш Эльвира Калметовна 8.000,00 Итого по кандидату 8.000,00 0,00 0,00 2. Бабурин Сергей Николаевич 30.000,00 Итого по кандидату 30.000,00 0,00 0,00 3. Гордон Екатерина Викторовна 50.000,00 Итого по кандидату 50.000,00 0,00 0,00

По данным cikrf.ru